Conoce los horarios de todos los partidos para ver la Copa Mundial 2026 desde España. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios de todos los partidos para ver la Copa Mundial 2026 desde España. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El mapa del Mundial 2026 ya está totalmente definido y la ruta hacia la gran cita del fútbol mundial en Estados Unidos, México y Canadá entra en su recta final. La fase de grupos está cerrada al 100% tras la repesca, las 48 selecciones tienen su lugar asegurado y solo queda que el balón empiece a rodar el 11 de junio de 2026. A continuación, te compartos los horarios (Madrid) para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

FIFA anuncia los shows inaugurales del Mundial 2026 con música, cultura y fútbol en tres países. Foto: AFP
FIFA anuncia los shows inaugurales del Mundial 2026 con música, cultura y fútbol en tres países. Foto: AFP

¿A qué hora se juega los partidos del Mundial 2026 en España?

El anuncio de con los horarios definitivos (en hora local y su correspondiente en España) permite a aficiones y federaciones empezar a planificar la compleja logística del torneo.

El torneo de 2026, el primero organizado conjuntamente por tres países (Estados Unidos, México y Canadá), implementa un formato inédito de 12 grupos de cuatro equipos. Esta nueva estructura busca maximizar la emoción desde la fase inicial, ya que los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a una nueva ronda de dieciseisavos de final.

Fase / GrupoJornadaFechaHora (local)PartidoEstadioCiudad / País
Grupo AJornada 1Jueves 11 de junio21:00 hMéxico vs. SudáfricaEstadio AztecaCDMX, México
Grupo AJornada 1Jueves 11 de junio04:00 h (madrugada del 11 al 12)Corea del Sur vs. República ChecaEstadio AkronGuadalajara, México
Grupo AJornada 2Jueves 18 de junio18:00 hUEFA D vs. SudáfricaMercedes-Benz StadiumAtlanta, EE. UU.
Grupo AJornada 2Jueves 18 de junio03:00 h (madrugada del 18 al 19)México vs. Corea del SurEstadio AkronGuadalajara, México
Grupo AJornada 3Miércoles 24 de junio03:00 h (madrugada del 24 al 25)México vs. República ChecaEstadio AztecaCDMX, México
Grupo AJornada 3Miércoles 24 de junio03:00 h (madrugada del 24 al 25)Sudáfrica vs. Corea del SurEstadio BBVAMonterrey, México
Grupo BEquipos: Canadá (Anfitrión), Bosnia, Catar, Suiza
Grupo BJornada 1Viernes 12 de junio21:00 hCanadá vs. BosniaBMO FieldToronto, Canadá
Grupo BJornada 1Sábado 13 de junio21:00 hQatar vs. SuizaLevi’s StadiumSanta Clara, EE. UU.
Grupo BJornada 2Jueves 18 de junio21:00 hSuiza vs. BosniaSoFi StadiumLos Angeles, EE. UU.
Grupo BJornada 2Jueves 18 de junio00:00 h (madrugada del 18 al 19)Canadá vs. QatarBC PlaceVancouver, Canadá
Grupo BJornada 3Miércoles 24 de junio21:00 hCanadá vs. SuizaBC PlaceVancouver, Canadá
Grupo BJornada 3Miércoles 24 de junio21:00 hBosnia vs. QatarLumen FieldSeattle, EE. UU.
Grupo CEquipos: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
Grupo CJornada 1Sábado 13 de junio00:00 h (madrugada del 13 al 14)Brasil vs. MarruecosMetLife StadiumNew Jersey, EE. UU.
Grupo CJornada 1Sábado 13 de junio03:00 h (madrugada del 13 al 14)Haití vs. EscociaGillette StadiumBoston, EE. UU.
Grupo CJornada 2Viernes 19 de junio03:00 h (madrugada del 19 al 20)Brasil vs. HaitíLincoln Financial FieldPhiladelphia, EE. UU.
Grupo CJornada 2Viernes 19 de junio00:00 h (madrugada del 19 al 20)Escocia vs. MarruecosGillette StadiumBoston, EE. UU.
Grupo CJornada 3Miércoles 24 de junio00:00 h (madrugada del 24 al 25)Escocia vs. BrasilHard Rock StadiumMiami, EE. UU.
Grupo CJornada 3Miércoles 24 de junio00:00 h (madrugada del 24 al 25)Marruecos vs. HaitíMercedes-Benz StadiumAtlanta, EE. UU.
Grupo DEquipos: EE. UU. (Anfitrión), Paraguay, Australia, Turquía
Grupo DJornada 1Viernes 12 de junio03:00 h (madrugada del 12 al 13)Estados Unidos vs. ParaguaySoFi StadiumLos Angeles, EE. UU.
Grupo DJornada 1Sábado 13 de junio06:00 h (madrugada del 13 al 14)Australia vs. TurquíaBC PlaceVancouver, Canadá
Grupo DJornada 2Viernes 19 de junio06:00 h (madrugada del 19 al 20)Turquía vs. ParaguayLevi’s StadiumSanta Clara, EE. UU.
Grupo DJornada 2Viernes 19 de junio21:00 hEstados Unidos vs. AustraliaLumen FieldSeattle, EE. UU.
Grupo DJornada 3Jueves 25 de junio04:00 h (madrugada del 25 al 26)Estados Unidos vs. TurquíaSoFi StadiumLos Angeles, EE. UU.
Grupo DJornada 3Jueves 25 de junio04:00 h (madrugada del 25 al 26)Paraguay vs. AustraliaLevi’s StadiumSanta Clara, EE. UU.
Grupo EEquipos: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
Grupo EJornada 1Domingo 14 de junio19:00 hAlemania vs. CurazaoNRG StadiumHouston, EE. UU.
Grupo EJornada 1Domingo 14 de junio01:00 h (madrugada del 14 al 15)Costa de Marfil vs. EcuadorLincoln Financial FieldPhiladelphia, EE. UU.
Grupo EJornada 2Sábado 20 de junio22:00 hAlemania vs. Costa de MarfilBMO FieldToronto, Canadá
Grupo EJornada 2Domingo 21 de junio02:00 h (madrugada del 21 al 22)Ecuador vs. CurazaoArrowhead StadiumKansas City, EE. UU.
Grupo EJornada 3Jueves 25 de junio22:00 hEcuador vs. AlemaniaMetLife StadiumNew Jersey, EE. UU.
Grupo EJornada 3Jueves 25 de junio22:00 hCurazao vs. Costa de MarfilLincoln Financial FieldPhiladelphia, EE. UU.
Grupo FEquipos: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
Grupo FJornada 1Domingo 14 de junio22:00 hHolanda vs. JapónAT&T StadiumArlington, EE. UU.
Grupo FJornada 1Domingo 14 de junio04:00 h (madrugada del 14 al 15)Suecia vs. TúnezEstadio BBVAMonterrey, México
Grupo FJornada 2Sábado 20 de junio19:00 hHolanda vs. SueciaNRG StadiumHouston, EE. UU.
Grupo FJornada 2Sábado 20 de junio06:00 h (madrugada del 20 al 21)Túnez vs. JapónEstadio BBVAMonterrey, México
Grupo FJornada 3Jueves 25 de junio01:00 h (madrugada del 25 al 26)Túnez vs. HolandaArrowhead StadiumKansas City, EE. UU.
Grupo FJornada 3Jueves 25 de junio01:00 h (madrugada del 25 al 26)Japón vs. SueciaAT&T StadiumArlington, EE. UU.
Grupo GEquipos: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
Grupo GJornada 1Lunes 15 de junio21:00 hBélgica vs. EgiptoLumen FieldSeattle, EE. UU.
Grupo GJornada 1Lunes 15 de junio03:00 h (madrugada del 15 al 16)Irán vs. Nueva ZelandaSoFi StadiumLos Angeles, EE. UU.
Grupo GJornada 2Domingo 21 de junio21:00 hBélgica vs. IránSoFi StadiumLos Angeles, EE. UU.
Grupo GJornada 2Lunes 22 de junio03:00 h (madrugada del 22 al 23)Nueva Zelanda vs. EgiptoBC PlaceVancouver, Canadá
Grupo GJornada 3Viernes 26 de junio05:00 h (madrugada del 26 al 27)Nueva Zelanda vs. BélgicaBC PlaceVancouver, Canadá
Grupo GJornada 3Viernes 26 de junio05:00 h (madrugada del 26 al 27)Egipto vs. IránLumen FieldSeattle, EE. UU.
Grupo HEquipos: España, Islas de Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay
Grupo HJornada 1Lunes 15 de junio18:00 hEspaña vs. Cabo VerdeMercedes-Benz StadiumAtlanta, EE. UU.
Grupo HJornada 1Lunes 15 de junio00:00 h (madrugada del 15 al 16)Arabia Saudita vs. UruguayHard Rock StadiumMiami, EE. UU.
Grupo HJornada 2Domingo 21 de junio18:00 hEspaña vs. Arabia SauditaMercedes-Benz StadiumAtlanta, EE. UU.
Grupo HJornada 2Domingo 21 de junio00:00 h (madrugada del 21 al 22)Uruguay vs. Cabo VerdeHard Rock StadiumMiami, EE. UU.
Grupo HJornada 3Viernes 26 de junio02:00 h (madrugada del 26 al 27)Uruguay vs. EspañaEstadio AkronGuadalajara, México
Grupo HJornada 3Viernes 26 de junio02:00 h (madrugada del 26 al 27)Cabo Verde vs. Arabia SauditaNRG StadiumHouston, EE. UU.
Grupo IEquipos: Francia, Senegal, Irak, Noruega
Grupo IJornada 1Martes 16 de junio21:00 hFrancia vs. SenegalMetLife StadiumNew Jersey, EE. UU.
Grupo IJornada 1Martes 16 de junio00:00 h (madrugada del 16 al 17)Irak vs. NoruegaGillette StadiumBoston, EE. UU.
Grupo IJornada 2Lunes 22 de junio23:00 hFrancia vs. IrakLincoln Financial FieldPhiladelphia, EE. UU.
Grupo IJornada 2Martes 23 de junio02:00 h (madrugada del 23 al 24)Noruega vs. SenegalMetLife StadiumNew Jersey, EE. UU.
Grupo IJornada 3Viernes 26 de junio21:00 hNoruega vs. FranciaGillette StadiumBoston, EE. UU.
Grupo IJornada 3Viernes 26 de junio21:00 hSenegal vs. IrakBMO FieldToronto, Canadá
Grupo JEquipos: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
Grupo JJornada 1Martes 16 de junio03:00 h (madrugada del 16 al 17)Argentina vs. ArgeliaArrowhead StadiumKansas City, EE. UU.
Grupo JJornada 1Martes 16 de junio06:00 h (madrugada del 16 al 17)Austria vs. JordaniaLevi’s StadiumSanta Clara, EE. UU.
Grupo JJornada 2Lunes 22 de junio19:00 hArgentina vs. AustriaAT&T StadiumArlington, EE. UU.
Grupo JJornada 2Lunes 22 de junio05:00 h (madrugada del 22 al 23)Jordania vs. ArgeliaLevi’s StadiumSanta Clara, EE. UU.
Grupo JJornada 3Sábado 27 de junio04:00 h (madrugada del 27 al 28)Jordania vs. ArgentinaAT&T StadiumArlington, EE. UU.
Grupo JJornada 3Sábado 27 de junio04:00 h (madrugada del 27 al 28)Argelia vs. AustriaArrowhead StadiumKansas City, EE. UU.
Grupo KEquipos: Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia
Grupo KJornada 1Miércoles 17 de junio19:00 hPortugal vs. República Democrática del CongoNRG StadiumHouston, EE. UU.
Grupo KJornada 1Miércoles 17 de junio04:00 h (madrugada del 17 al 18)Uzbekistán vs. ColombiaEstadio AztecaCDMX, México
Grupo KJornada 2Martes 23 de junio19:00 hPortugal vs. UzbekistánNRG StadiumHouston, EE. UU.
Grupo KJornada 2Martes 23 de junio04:00 h (madrugada del 23 al 24)Colombia vs. República Democrática del CongoEstadio AkronGuadalajara, México
Grupo KJornada 3Sábado 27 de junio01:30 h (madrugada del 27 al 28)Colombia vs. PortugalHard Rock StadiumMiami, EE. UU.
Grupo KJornada 3Sábado 27 de junio01:30 h (madrugada del 27 al 28)República Democrática del Congo vs. UzbekistánMercedes-Benz StadiumAtlanta, EE. UU.
Grupo LEquipos: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
Grupo LJornada 1Miércoles 17 de junio22:00 hInglaterra vs. CroaciaAT&T StadiumArlington, EE. UU.
Grupo LJornada 1Jueves 18 de junio01:00 h (madrugada del 17 al 18)Ghana vs. PanamáBMO FieldToronto, Canadá
Grupo LJornada 2Martes 23 de junio22:00 hInglaterra vs. GhanaGillette StadiumBoston, EE. UU.
Grupo LJornada 2Miércoles 24 de junio01:00 h (madrugada del 23 al 24)Panamá vs. CroaciaBMO FieldToronto, Canadá
Grupo LJornada 3Sábado 27 de junio23:00 hPanamá vs. InglaterraMetLife StadiumNew Jersey, EE. UU.
Grupo LJornada 3Sábado 27 de junio23:00 hCroacia vs. GhanaLincoln Financial FieldPhiladelphia, EE. UU.
DieciseisavosCruce 73Domingo 28 de junio21:00 h2º Grupo A vs. 2º Grupo BSoFi StadiumLos Angeles, EE. UU.
DieciseisavosCruce 76Lunes 29 de junio19:00 h1º Grupo C vs. 2º Grupo FNRG StadiumHouston, EE. UU.
DieciseisavosCruce 74Lunes 29 de junio22:30 h1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/FGillette StadiumBoston, EE. UU.
DieciseisavosCruce 75Martes 30 de junio03:00 h (madrugada del 29 al 30)1º Grupo F vs. 2º Grupo CEstadio BBVAMonterrey, México
DieciseisavosCruce 78Martes 30 de junio19:00 h2º Grupo E vs. 2º Grupo IAT&T StadiumArlington, EE. UU.
DieciseisavosCruce 77Martes 30 de junio23:00 h1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/HMetLife StadiumNew Jersey, EE. UU.
DieciseisavosCruce 79Miércoles 1 de julio03:00 h (madrugada del 30 al 1)1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/IEstadio AztecaCDMX, México
DieciseisavosCruce 80Miércoles 1 de julio18:00 h1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/KMercedes-Benz StadiumAtlanta, EE. UU.
DieciseisavosCruce 82Miércoles 1 de julio22:00 h1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/JLumen FieldSeattle, EE. UU.
DieciseisavosCruce 83Jueves 2 de julio01:00 h (madrugada del 1 al 2)2º Grupo K vs. 2º Grupo LBMO FieldToronto, Canadá
DieciseisavosCruce 81Jueves 2 de julio02:00 h (madrugada del 1 al 2)1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/JLevi’s StadiumSanta Clara, EE. UU.
DieciseisavosCruce 85Jueves 2 de julio05:00 h (madrugada del 2 al 3)1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/JBC PlaceVancouver, Canadá
DieciseisavosCruce 84Jueves 2 de julio21:00 h1º Grupo H vs. 2º Grupo JSoFi StadiumLos Angeles, EE. UU.
DieciseisavosCruce 86Viernes 3 de julio00:00 h (madrugada del 3 al 4)1º Grupo J vs. 2º Grupo HHard Rock StadiumMiami, EE. UU.
DieciseisavosCruce 87Viernes 3 de julio03:30 h (madrugada del 3 al 4)1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/LArrowhead StadiumKansas City, EE. UU.
DieciseisavosCruce 88Viernes 3 de julio20:00 h2º Grupo D vs. 2º Grupo GAT&T StadiumArlington, EE. UU.
OctavosCruce 90Sábado 4 de julio19:00 hGanador P73 vs. Ganador P75NRG StadiumHouston, EE. UU.
OctavosCruce 89Sábado 4 de julio23:00 hGanador P74 vs. Ganador P77Lincoln Financial FieldPhiladelphia, EE. UU.
OctavosCruce 92Lunes 6 de julio02:00 h (madrugada del 5 al 6)Ganador P79 vs. Ganador P80Estadio AztecaCDMX, México
OctavosCruce 91Domingo 5 de julio22:00 hGanador P76 vs. Ganador P78MetLife StadiumNew Jersey, EE. UU.
OctavosCruce 93Lunes 6 de julio21:00 hGanador P83 vs. Ganador P84AT&T StadiumArlington, EE. UU.
OctavosCruce 94Martes 7 de julio02:00 h (madrugada del 6 al 7)Ganador P81 vs. Ganador P82Lumen FieldSeattle, EE. UU.
OctavosCruce 95Martes 7 de julio18:00 hGanador P86 vs. Ganador P88Mercedes-Benz StadiumAtlanta, EE. UU.
OctavosCruce 96Martes 7 de julio22:00 hGanador P85 vs. Ganador P87BC PlaceVancouver, Canadá
CuartosCruce 97Jueves 9 de julio22:00 hGanador P89 vs. Ganador P90Gillette StadiumBoston, EE. UU.
CuartosCruce 98Viernes 10 de julio21:00 hGanador P93 vs. Ganador P94SoFi StadiumLos Angeles, EE. UU.
CuartosCruce 99Sábado 11 de julio23:00 hGanador P91 vs. Ganador P92Hard Rock StadiumMiami, EE. UU.
CuartosCruce 100Sábado 11 de julio03:00 h (madrugada del 11 al 12)Ganador P95 vs. Ganador P96Arrowhead StadiumKansas City, EE. UU.
SemifinalesS1Martes 14 de julio21:00 hGanador P97 vs. Ganador P98AT&T StadiumArlington, EE. UU.
SemifinalesS2Miércoles 15 de julio21:00 hGanador P99 vs. Ganador P100Mercedes-Benz StadiumAtlanta, EE. UU.
3º PuestoSábado 18 de julio23:00 hPerdedor S1 vs. Perdedor S2Hard Rock StadiumMiami, EE. UU.
FinalDomingo 19 de julio21:00 hGanador S1 vs. Ganador S2MetLife StadiumNew Jersey, EE. UU.

El Mundial 2026 será el primer torneo de la FIFA organizado por tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y estrenará un formato histórico con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, del que avanzarán a dieciseisavos de final los dos primeros y los ocho mejores terceros.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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