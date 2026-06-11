El mapa del Mundial 2026 ya está totalmente definido y la ruta hacia la gran cita del fútbol mundial en Estados Unidos, México y Canadá entra en su recta final. La fase de grupos está cerrada al 100% tras la repesca, las 48 selecciones tienen su lugar asegurado y solo queda que el balón empiece a rodar el 11 de junio de 2026. A continuación, te compartos los horarios (Madrid) para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

FIFA anuncia los shows inaugurales del Mundial 2026 con música, cultura y fútbol en tres países. Foto: AFP

¿A qué hora se juega los partidos del Mundial 2026 en España?

El anuncio de con los horarios definitivos (en hora local y su correspondiente en España) permite a aficiones y federaciones empezar a planificar la compleja logística del torneo.

El torneo de 2026, el primero organizado conjuntamente por tres países (Estados Unidos, México y Canadá), implementa un formato inédito de 12 grupos de cuatro equipos. Esta nueva estructura busca maximizar la emoción desde la fase inicial, ya que los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a una nueva ronda de dieciseisavos de final.

Fase / Grupo Jornada Fecha Hora (local) Partido Estadio Ciudad / País Grupo A Jornada 1 Jueves 11 de junio 21:00 h México vs. Sudáfrica Estadio Azteca CDMX, México Grupo A Jornada 1 Jueves 11 de junio 04:00 h (madrugada del 11 al 12) Corea del Sur vs. República Checa Estadio Akron Guadalajara, México Grupo A Jornada 2 Jueves 18 de junio 18:00 h UEFA D vs. Sudáfrica Mercedes-Benz Stadium Atlanta, EE. UU. Grupo A Jornada 2 Jueves 18 de junio 03:00 h (madrugada del 18 al 19) México vs. Corea del Sur Estadio Akron Guadalajara, México Grupo A Jornada 3 Miércoles 24 de junio 03:00 h (madrugada del 24 al 25) México vs. República Checa Estadio Azteca CDMX, México Grupo A Jornada 3 Miércoles 24 de junio 03:00 h (madrugada del 24 al 25) Sudáfrica vs. Corea del Sur Estadio BBVA Monterrey, México Grupo B — — — Equipos: Canadá (Anfitrión), Bosnia, Catar, Suiza — — Grupo B Jornada 1 Viernes 12 de junio 21:00 h Canadá vs. Bosnia BMO Field Toronto, Canadá Grupo B Jornada 1 Sábado 13 de junio 21:00 h Qatar vs. Suiza Levi’s Stadium Santa Clara, EE. UU. Grupo B Jornada 2 Jueves 18 de junio 21:00 h Suiza vs. Bosnia SoFi Stadium Los Angeles, EE. UU. Grupo B Jornada 2 Jueves 18 de junio 00:00 h (madrugada del 18 al 19) Canadá vs. Qatar BC Place Vancouver, Canadá Grupo B Jornada 3 Miércoles 24 de junio 21:00 h Canadá vs. Suiza BC Place Vancouver, Canadá Grupo B Jornada 3 Miércoles 24 de junio 21:00 h Bosnia vs. Qatar Lumen Field Seattle, EE. UU. Grupo C — — — Equipos: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia — — Grupo C Jornada 1 Sábado 13 de junio 00:00 h (madrugada del 13 al 14) Brasil vs. Marruecos MetLife Stadium New Jersey, EE. UU. Grupo C Jornada 1 Sábado 13 de junio 03:00 h (madrugada del 13 al 14) Haití vs. Escocia Gillette Stadium Boston, EE. UU. Grupo C Jornada 2 Viernes 19 de junio 03:00 h (madrugada del 19 al 20) Brasil vs. Haití Lincoln Financial Field Philadelphia, EE. UU. Grupo C Jornada 2 Viernes 19 de junio 00:00 h (madrugada del 19 al 20) Escocia vs. Marruecos Gillette Stadium Boston, EE. UU. Grupo C Jornada 3 Miércoles 24 de junio 00:00 h (madrugada del 24 al 25) Escocia vs. Brasil Hard Rock Stadium Miami, EE. UU. Grupo C Jornada 3 Miércoles 24 de junio 00:00 h (madrugada del 24 al 25) Marruecos vs. Haití Mercedes-Benz Stadium Atlanta, EE. UU. Grupo D — — — Equipos: EE. UU. (Anfitrión), Paraguay, Australia, Turquía — — Grupo D Jornada 1 Viernes 12 de junio 03:00 h (madrugada del 12 al 13) Estados Unidos vs. Paraguay SoFi Stadium Los Angeles, EE. UU. Grupo D Jornada 1 Sábado 13 de junio 06:00 h (madrugada del 13 al 14) Australia vs. Turquía BC Place Vancouver, Canadá Grupo D Jornada 2 Viernes 19 de junio 06:00 h (madrugada del 19 al 20) Turquía vs. Paraguay Levi’s Stadium Santa Clara, EE. UU. Grupo D Jornada 2 Viernes 19 de junio 21:00 h Estados Unidos vs. Australia Lumen Field Seattle, EE. UU. Grupo D Jornada 3 Jueves 25 de junio 04:00 h (madrugada del 25 al 26) Estados Unidos vs. Turquía SoFi Stadium Los Angeles, EE. UU. Grupo D Jornada 3 Jueves 25 de junio 04:00 h (madrugada del 25 al 26) Paraguay vs. Australia Levi’s Stadium Santa Clara, EE. UU. Grupo E — — — Equipos: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador — — Grupo E Jornada 1 Domingo 14 de junio 19:00 h Alemania vs. Curazao NRG Stadium Houston, EE. UU. Grupo E Jornada 1 Domingo 14 de junio 01:00 h (madrugada del 14 al 15) Costa de Marfil vs. Ecuador Lincoln Financial Field Philadelphia, EE. UU. Grupo E Jornada 2 Sábado 20 de junio 22:00 h Alemania vs. Costa de Marfil BMO Field Toronto, Canadá Grupo E Jornada 2 Domingo 21 de junio 02:00 h (madrugada del 21 al 22) Ecuador vs. Curazao Arrowhead Stadium Kansas City, EE. UU. Grupo E Jornada 3 Jueves 25 de junio 22:00 h Ecuador vs. Alemania MetLife Stadium New Jersey, EE. UU. Grupo E Jornada 3 Jueves 25 de junio 22:00 h Curazao vs. Costa de Marfil Lincoln Financial Field Philadelphia, EE. UU. Grupo F — — — Equipos: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez — — Grupo F Jornada 1 Domingo 14 de junio 22:00 h Holanda vs. Japón AT&T Stadium Arlington, EE. UU. Grupo F Jornada 1 Domingo 14 de junio 04:00 h (madrugada del 14 al 15) Suecia vs. Túnez Estadio BBVA Monterrey, México Grupo F Jornada 2 Sábado 20 de junio 19:00 h Holanda vs. Suecia NRG Stadium Houston, EE. UU. Grupo F Jornada 2 Sábado 20 de junio 06:00 h (madrugada del 20 al 21) Túnez vs. Japón Estadio BBVA Monterrey, México Grupo F Jornada 3 Jueves 25 de junio 01:00 h (madrugada del 25 al 26) Túnez vs. Holanda Arrowhead Stadium Kansas City, EE. UU. Grupo F Jornada 3 Jueves 25 de junio 01:00 h (madrugada del 25 al 26) Japón vs. Suecia AT&T Stadium Arlington, EE. UU. Grupo G — — — Equipos: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda — — Grupo G Jornada 1 Lunes 15 de junio 21:00 h Bélgica vs. Egipto Lumen Field Seattle, EE. UU. Grupo G Jornada 1 Lunes 15 de junio 03:00 h (madrugada del 15 al 16) Irán vs. Nueva Zelanda SoFi Stadium Los Angeles, EE. UU. Grupo G Jornada 2 Domingo 21 de junio 21:00 h Bélgica vs. Irán SoFi Stadium Los Angeles, EE. UU. Grupo G Jornada 2 Lunes 22 de junio 03:00 h (madrugada del 22 al 23) Nueva Zelanda vs. Egipto BC Place Vancouver, Canadá Grupo G Jornada 3 Viernes 26 de junio 05:00 h (madrugada del 26 al 27) Nueva Zelanda vs. Bélgica BC Place Vancouver, Canadá Grupo G Jornada 3 Viernes 26 de junio 05:00 h (madrugada del 26 al 27) Egipto vs. Irán Lumen Field Seattle, EE. UU. Grupo H — — — Equipos: España, Islas de Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay — — Grupo H Jornada 1 Lunes 15 de junio 18:00 h España vs. Cabo Verde Mercedes-Benz Stadium Atlanta, EE. UU. Grupo H Jornada 1 Lunes 15 de junio 00:00 h (madrugada del 15 al 16) Arabia Saudita vs. Uruguay Hard Rock Stadium Miami, EE. UU. Grupo H Jornada 2 Domingo 21 de junio 18:00 h España vs. Arabia Saudita Mercedes-Benz Stadium Atlanta, EE. UU. Grupo H Jornada 2 Domingo 21 de junio 00:00 h (madrugada del 21 al 22) Uruguay vs. Cabo Verde Hard Rock Stadium Miami, EE. UU. Grupo H Jornada 3 Viernes 26 de junio 02:00 h (madrugada del 26 al 27) Uruguay vs. España Estadio Akron Guadalajara, México Grupo H Jornada 3 Viernes 26 de junio 02:00 h (madrugada del 26 al 27) Cabo Verde vs. Arabia Saudita NRG Stadium Houston, EE. UU. Grupo I — — — Equipos: Francia, Senegal, Irak, Noruega — — Grupo I Jornada 1 Martes 16 de junio 21:00 h Francia vs. Senegal MetLife Stadium New Jersey, EE. UU. Grupo I Jornada 1 Martes 16 de junio 00:00 h (madrugada del 16 al 17) Irak vs. Noruega Gillette Stadium Boston, EE. UU. Grupo I Jornada 2 Lunes 22 de junio 23:00 h Francia vs. Irak Lincoln Financial Field Philadelphia, EE. UU. Grupo I Jornada 2 Martes 23 de junio 02:00 h (madrugada del 23 al 24) Noruega vs. Senegal MetLife Stadium New Jersey, EE. UU. Grupo I Jornada 3 Viernes 26 de junio 21:00 h Noruega vs. Francia Gillette Stadium Boston, EE. UU. Grupo I Jornada 3 Viernes 26 de junio 21:00 h Senegal vs. Irak BMO Field Toronto, Canadá Grupo J — — — Equipos: Argentina, Argelia, Austria, Jordania — — Grupo J Jornada 1 Martes 16 de junio 03:00 h (madrugada del 16 al 17) Argentina vs. Argelia Arrowhead Stadium Kansas City, EE. UU. Grupo J Jornada 1 Martes 16 de junio 06:00 h (madrugada del 16 al 17) Austria vs. Jordania Levi’s Stadium Santa Clara, EE. UU. Grupo J Jornada 2 Lunes 22 de junio 19:00 h Argentina vs. Austria AT&T Stadium Arlington, EE. UU. Grupo J Jornada 2 Lunes 22 de junio 05:00 h (madrugada del 22 al 23) Jordania vs. Argelia Levi’s Stadium Santa Clara, EE. UU. Grupo J Jornada 3 Sábado 27 de junio 04:00 h (madrugada del 27 al 28) Jordania vs. Argentina AT&T Stadium Arlington, EE. UU. Grupo J Jornada 3 Sábado 27 de junio 04:00 h (madrugada del 27 al 28) Argelia vs. Austria Arrowhead Stadium Kansas City, EE. UU. Grupo K — — — Equipos: Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia — — Grupo K Jornada 1 Miércoles 17 de junio 19:00 h Portugal vs. República Democrática del Congo NRG Stadium Houston, EE. UU. Grupo K Jornada 1 Miércoles 17 de junio 04:00 h (madrugada del 17 al 18) Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca CDMX, México Grupo K Jornada 2 Martes 23 de junio 19:00 h Portugal vs. Uzbekistán NRG Stadium Houston, EE. UU. Grupo K Jornada 2 Martes 23 de junio 04:00 h (madrugada del 23 al 24) Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron Guadalajara, México Grupo K Jornada 3 Sábado 27 de junio 01:30 h (madrugada del 27 al 28) Colombia vs. Portugal Hard Rock Stadium Miami, EE. UU. Grupo K Jornada 3 Sábado 27 de junio 01:30 h (madrugada del 27 al 28) República Democrática del Congo vs. Uzbekistán Mercedes-Benz Stadium Atlanta, EE. UU. Grupo L — — — Equipos: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá — — Grupo L Jornada 1 Miércoles 17 de junio 22:00 h Inglaterra vs. Croacia AT&T Stadium Arlington, EE. UU. Grupo L Jornada 1 Jueves 18 de junio 01:00 h (madrugada del 17 al 18) Ghana vs. Panamá BMO Field Toronto, Canadá Grupo L Jornada 2 Martes 23 de junio 22:00 h Inglaterra vs. Ghana Gillette Stadium Boston, EE. UU. Grupo L Jornada 2 Miércoles 24 de junio 01:00 h (madrugada del 23 al 24) Panamá vs. Croacia BMO Field Toronto, Canadá Grupo L Jornada 3 Sábado 27 de junio 23:00 h Panamá vs. Inglaterra MetLife Stadium New Jersey, EE. UU. Grupo L Jornada 3 Sábado 27 de junio 23:00 h Croacia vs. Ghana Lincoln Financial Field Philadelphia, EE. UU. Dieciseisavos Cruce 73 Domingo 28 de junio 21:00 h 2º Grupo A vs. 2º Grupo B SoFi Stadium Los Angeles, EE. UU. Dieciseisavos Cruce 76 Lunes 29 de junio 19:00 h 1º Grupo C vs. 2º Grupo F NRG Stadium Houston, EE. UU. Dieciseisavos Cruce 74 Lunes 29 de junio 22:30 h 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F Gillette Stadium Boston, EE. UU. Dieciseisavos Cruce 75 Martes 30 de junio 03:00 h (madrugada del 29 al 30) 1º Grupo F vs. 2º Grupo C Estadio BBVA Monterrey, México Dieciseisavos Cruce 78 Martes 30 de junio 19:00 h 2º Grupo E vs. 2º Grupo I AT&T Stadium Arlington, EE. UU. Dieciseisavos Cruce 77 Martes 30 de junio 23:00 h 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H MetLife Stadium New Jersey, EE. UU. Dieciseisavos Cruce 79 Miércoles 1 de julio 03:00 h (madrugada del 30 al 1) 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I Estadio Azteca CDMX, México Dieciseisavos Cruce 80 Miércoles 1 de julio 18:00 h 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K Mercedes-Benz Stadium Atlanta, EE. UU. Dieciseisavos Cruce 82 Miércoles 1 de julio 22:00 h 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J Lumen Field Seattle, EE. UU. Dieciseisavos Cruce 83 Jueves 2 de julio 01:00 h (madrugada del 1 al 2) 2º Grupo K vs. 2º Grupo L BMO Field Toronto, Canadá Dieciseisavos Cruce 81 Jueves 2 de julio 02:00 h (madrugada del 1 al 2) 1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J Levi’s Stadium Santa Clara, EE. UU. Dieciseisavos Cruce 85 Jueves 2 de julio 05:00 h (madrugada del 2 al 3) 1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J BC Place Vancouver, Canadá Dieciseisavos Cruce 84 Jueves 2 de julio 21:00 h 1º Grupo H vs. 2º Grupo J SoFi Stadium Los Angeles, EE. UU. Dieciseisavos Cruce 86 Viernes 3 de julio 00:00 h (madrugada del 3 al 4) 1º Grupo J vs. 2º Grupo H Hard Rock Stadium Miami, EE. UU. Dieciseisavos Cruce 87 Viernes 3 de julio 03:30 h (madrugada del 3 al 4) 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L Arrowhead Stadium Kansas City, EE. UU. Dieciseisavos Cruce 88 Viernes 3 de julio 20:00 h 2º Grupo D vs. 2º Grupo G AT&T Stadium Arlington, EE. UU. Octavos Cruce 90 Sábado 4 de julio 19:00 h Ganador P73 vs. Ganador P75 NRG Stadium Houston, EE. UU. Octavos Cruce 89 Sábado 4 de julio 23:00 h Ganador P74 vs. Ganador P77 Lincoln Financial Field Philadelphia, EE. UU. Octavos Cruce 92 Lunes 6 de julio 02:00 h (madrugada del 5 al 6) Ganador P79 vs. Ganador P80 Estadio Azteca CDMX, México Octavos Cruce 91 Domingo 5 de julio 22:00 h Ganador P76 vs. Ganador P78 MetLife Stadium New Jersey, EE. UU. Octavos Cruce 93 Lunes 6 de julio 21:00 h Ganador P83 vs. Ganador P84 AT&T Stadium Arlington, EE. UU. Octavos Cruce 94 Martes 7 de julio 02:00 h (madrugada del 6 al 7) Ganador P81 vs. Ganador P82 Lumen Field Seattle, EE. UU. Octavos Cruce 95 Martes 7 de julio 18:00 h Ganador P86 vs. Ganador P88 Mercedes-Benz Stadium Atlanta, EE. UU. Octavos Cruce 96 Martes 7 de julio 22:00 h Ganador P85 vs. Ganador P87 BC Place Vancouver, Canadá Cuartos Cruce 97 Jueves 9 de julio 22:00 h Ganador P89 vs. Ganador P90 Gillette Stadium Boston, EE. UU. Cuartos Cruce 98 Viernes 10 de julio 21:00 h Ganador P93 vs. Ganador P94 SoFi Stadium Los Angeles, EE. UU. Cuartos Cruce 99 Sábado 11 de julio 23:00 h Ganador P91 vs. Ganador P92 Hard Rock Stadium Miami, EE. UU. Cuartos Cruce 100 Sábado 11 de julio 03:00 h (madrugada del 11 al 12) Ganador P95 vs. Ganador P96 Arrowhead Stadium Kansas City, EE. UU. Semifinales S1 Martes 14 de julio 21:00 h Ganador P97 vs. Ganador P98 AT&T Stadium Arlington, EE. UU. Semifinales S2 Miércoles 15 de julio 21:00 h Ganador P99 vs. Ganador P100 Mercedes-Benz Stadium Atlanta, EE. UU. 3º Puesto — Sábado 18 de julio 23:00 h Perdedor S1 vs. Perdedor S2 Hard Rock Stadium Miami, EE. UU. Final — Domingo 19 de julio 21:00 h Ganador S1 vs. Ganador S2 MetLife Stadium New Jersey, EE. UU.

El Mundial 2026 será el primer torneo de la FIFA organizado por tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y estrenará un formato histórico con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, del que avanzarán a dieciseisavos de final los dos primeros y los ocho mejores terceros.