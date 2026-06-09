ESTADOS UNIDOS, 11/06/2026.- ¿A qué hora son los partidos del Mundial 2026 en Perú? Consulta el fixture completo de la Copa del Mundo con horarios actualizados para Lima. FOTO DE ALEKSANDRA ALESHCHENKO PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES
ESTADOS UNIDOS, 11/06/2026.- ¿A qué hora son los partidos del Mundial 2026 en Perú? Consulta el fixture completo de la Copa del Mundo con horarios actualizados para Lima. FOTO DE ALEKSANDRA ALESHCHENKO PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES
/ Aleksandra Aleshchenko
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Durante 17 días, las 48 selecciones participantes disputarán los 72 partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para facilitar la consulta de los aficionados peruanos, reunimos el calendario completo de la primera ronda con fechas y horarios en hora de Lima (PET), desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica hasta la última jornada que definirá a los clasificados a las rondas eliminatorias.

La edición 2026 será la más grande en la historia del torneo, con encuentros repartidos entre Estados Unidos, México y Canadá. A continuación, consulta el fixture completo de la fase de grupos con horarios para Perú.

TL;DR

  • 📅 La fase de grupos se jugará del 11 al 27 de junio de 2026.
  • ⚽ Se disputarán 72 partidos durante la primera ronda.
  • 🇵🇪 Todos los horarios están expresados en hora de Perú (PET).
  • 🏆 El Mundial 2026 contará con 48 selecciones por primera vez.
  • 🌎 México, Estados Unidos y Canadá serán los países anfitriones.

Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Perú

Jueves 11 de junio

PartidoHora Perú
México vs. Sudáfrica3:00 p.m.
Corea del Sur vs. República Checa10:00 p.m.

Viernes 12 de junio

PartidoHora Perú
Canadá vs. Bosnia y Herzegovina2:00 p.m.
Estados Unidos vs. Paraguay11:00 p.m.

Sábado 13 de junio

PartidoHora Perú
Catar vs. Suiza5:00 p.m.
Brasil vs. Marruecos6:00 p.m.
Haití vs. Escocia7:00 p.m.
Australia vs. Turquía2:00 a.m. (14 de junio)

Domingo 14 de junio

PartidoHora Perú
Alemania vs. Curazao1:00 p.m.
Países Bajos vs. Japón4:00 p.m.
Costa de Marfil vs. Ecuador6:00 p.m.
Suecia vs. Túnez10:00 p.m.

Lunes 15 de junio

PartidoHora Perú
España vs. Cabo Verde11:00 a.m.
Bélgica vs. Egipto5:00 p.m.
Uruguay vs. Arabia Saudita5:00 p.m.
Irán vs. Nueva Zelanda11:00 p.m.

Martes 16 de junio

PartidoHora Perú
Austria vs. Jordania5:00 p.m.
Francia vs. Senegal6:00 p.m.
Irak vs. Noruega6:00 p.m.
Argentina vs. Argelia9:00 p.m.

Miércoles 17 de junio

PartidoHora Perú
Portugal vs. RD Congo1:00 p.m.
Inglaterra vs. Croacia4:00 p.m.
Colombia vs. Uzbekistán4:00 p.m.
Ghana vs. Panamá6:00 p.m.

Jueves 18 de junio

PartidoHora Perú
República Checa vs. Sudáfrica11:00 a.m.
Canadá vs. Catar2:00 p.m.
Suiza vs. Bosnia y Herzegovina5:00 p.m.
México vs. Corea del Sur9:00 p.m.

Viernes 19 de junio

PartidoHora Perú
Estados Unidos vs. Australia5:00 p.m.
Escocia vs. Marruecos5:00 p.m.
Brasil vs. Haití6:00 p.m.
Turquía vs. Paraguay2:00 a.m. (20 de junio)

Sábado 20 de junio

PartidoHora Perú
Países Bajos vs. Suecia1:00 p.m.
Alemania vs. Costa de Marfil6:00 p.m.
Ecuador vs. Curazao8:00 p.m.
Túnez vs. Japón10:00 p.m.

Domingo 21 de junio

PartidoHora Perú
España vs. Arabia Saudita11:00 a.m.
Nueva Zelanda vs. Egipto2:00 p.m.
Bélgica vs. Irán5:00 p.m.
Uruguay vs. Cabo Verde5:00 p.m.

Lunes 22 de junio

PartidoHora Perú
Francia vs. Irak4:00 p.m.
Jordania vs. Argelia5:00 p.m.
Argentina vs. Austria6:00 p.m.
Noruega vs. Senegal7:00 p.m.

Martes 23 de junio

PartidoHora Perú
Portugal vs. Uzbekistán1:00 p.m.
Inglaterra vs. Ghana5:00 p.m.
Panamá vs. Croacia6:00 p.m.
Colombia vs. RD Congo10:00 p.m.

Miércoles 24 de junio

PartidoHora Perú
República Checa vs. México4:00 p.m.
Suiza vs. Canadá5:00 p.m.
Bosnia y Herzegovina vs. Catar5:00 p.m.
Escocia vs. Brasil5:00 p.m.
Marruecos vs. Haití5:00 p.m.
Sudáfrica vs. Corea del Sur6:00 p.m.

Jueves 25 de junio

PartidoHora Perú
Curazao vs. Costa de Marfil3:00 p.m.
Ecuador vs. Alemania3:00 p.m.
Japón vs. Suecia7:00 p.m.
Túnez vs. Países Bajos7:00 p.m.
Turquía vs. Estados Unidos8:00 p.m.
Paraguay vs. Australia9:00 p.m.

Viernes 26 de junio

PartidoHora Perú
Noruega vs. Francia5:00 p.m.
Senegal vs. Irak5:00 p.m.
Egipto vs. Irán7:00 p.m.
Cabo Verde vs. Arabia Saudita8:00 p.m.
Nueva Zelanda vs. Bélgica8:00 p.m.
Uruguay vs. España10:00 p.m.

Sábado 27 de junio

PartidoHora Perú
Panamá vs. Inglaterra4:00 p.m.
Croacia vs. Ghana4:00 p.m.
Colombia vs. Portugal6:30 p.m.
RD Congo vs. Uzbekistán6:30 p.m.
Argelia vs. Austria8:00 p.m.
Jordania vs. Argentina8:00 p.m.

Calendario de las rondas eliminatorias

FaseFechas
Dieciseisavos de final28 de junio al 4 de julio
Octavos de final5 al 7 de julio
Cuartos de final9 al 12 de julio
Semifinales14 y 15 de julio
Partido por el tercer puesto18 de julio
Final19 de julio

Preguntas frecuentes sobre los horarios del Mundial 2026 en Perú

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica.

¿Cuándo termina la fase de grupos?

La primera ronda finalizará el sábado 27 de junio de 2026.

¿Todos los horarios están en hora peruana?

Sí. Todos los horarios de esta guía corresponden a la hora oficial de Perú (PET).

¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026?

La final está programada para el domingo 19 de julio de 2026.

¿Cuántos partidos se disputarán en la fase de grupos?

La fase de grupos contará con un total de 72 encuentros.

Un calendario para seguir el Mundial día a día

La fase de grupos del Mundial 2026 ofrecerá fútbol prácticamente todos los días y con partidos repartidos en diferentes horarios. Con esta guía podrás consultar rápidamente cuándo juega cada selección y organizar tu agenda para no perderte los encuentros más importantes de la Copa del Mundo.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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