Durante 17 días, las 48 selecciones participantes disputarán los 72 partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para facilitar la consulta de los aficionados peruanos, reunimos el calendario completo de la primera ronda con fechas y horarios en hora de Lima (PET), desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica hasta la última jornada que definirá a los clasificados a las rondas eliminatorias.

La edición 2026 será la más grande en la historia del torneo, con encuentros repartidos entre Estados Unidos, México y Canadá. A continuación, consulta el fixture completo de la fase de grupos con horarios para Perú.

TL;DR

📅 La fase de grupos se jugará del 11 al 27 de junio de 2026.

⚽ Se disputarán 72 partidos durante la primera ronda.

🇵🇪 Todos los horarios están expresados en hora de Perú (PET).

🏆 El Mundial 2026 contará con 48 selecciones por primera vez.

🌎 México, Estados Unidos y Canadá serán los países anfitriones.

Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Perú

Jueves 11 de junio

Partido Hora Perú México vs. Sudáfrica 3:00 p.m. Corea del Sur vs. República Checa 10:00 p.m.

Viernes 12 de junio

Partido Hora Perú Canadá vs. Bosnia y Herzegovina 2:00 p.m. Estados Unidos vs. Paraguay 11:00 p.m.

Sábado 13 de junio

Partido Hora Perú Catar vs. Suiza 5:00 p.m. Brasil vs. Marruecos 6:00 p.m. Haití vs. Escocia 7:00 p.m. Australia vs. Turquía 2:00 a.m. (14 de junio)

Domingo 14 de junio

Partido Hora Perú Alemania vs. Curazao 1:00 p.m. Países Bajos vs. Japón 4:00 p.m. Costa de Marfil vs. Ecuador 6:00 p.m. Suecia vs. Túnez 10:00 p.m.

Lunes 15 de junio

Partido Hora Perú España vs. Cabo Verde 11:00 a.m. Bélgica vs. Egipto 5:00 p.m. Uruguay vs. Arabia Saudita 5:00 p.m. Irán vs. Nueva Zelanda 11:00 p.m.

Martes 16 de junio

Partido Hora Perú Austria vs. Jordania 5:00 p.m. Francia vs. Senegal 6:00 p.m. Irak vs. Noruega 6:00 p.m. Argentina vs. Argelia 9:00 p.m.

Miércoles 17 de junio

Partido Hora Perú Portugal vs. RD Congo 1:00 p.m. Inglaterra vs. Croacia 4:00 p.m. Colombia vs. Uzbekistán 4:00 p.m. Ghana vs. Panamá 6:00 p.m.

Jueves 18 de junio

Partido Hora Perú República Checa vs. Sudáfrica 11:00 a.m. Canadá vs. Catar 2:00 p.m. Suiza vs. Bosnia y Herzegovina 5:00 p.m. México vs. Corea del Sur 9:00 p.m.

Viernes 19 de junio

Partido Hora Perú Estados Unidos vs. Australia 5:00 p.m. Escocia vs. Marruecos 5:00 p.m. Brasil vs. Haití 6:00 p.m. Turquía vs. Paraguay 2:00 a.m. (20 de junio)

Sábado 20 de junio

Partido Hora Perú Países Bajos vs. Suecia 1:00 p.m. Alemania vs. Costa de Marfil 6:00 p.m. Ecuador vs. Curazao 8:00 p.m. Túnez vs. Japón 10:00 p.m.

Domingo 21 de junio

Partido Hora Perú España vs. Arabia Saudita 11:00 a.m. Nueva Zelanda vs. Egipto 2:00 p.m. Bélgica vs. Irán 5:00 p.m. Uruguay vs. Cabo Verde 5:00 p.m.

Lunes 22 de junio

Partido Hora Perú Francia vs. Irak 4:00 p.m. Jordania vs. Argelia 5:00 p.m. Argentina vs. Austria 6:00 p.m. Noruega vs. Senegal 7:00 p.m.

Martes 23 de junio

Partido Hora Perú Portugal vs. Uzbekistán 1:00 p.m. Inglaterra vs. Ghana 5:00 p.m. Panamá vs. Croacia 6:00 p.m. Colombia vs. RD Congo 10:00 p.m.

Miércoles 24 de junio

Partido Hora Perú República Checa vs. México 4:00 p.m. Suiza vs. Canadá 5:00 p.m. Bosnia y Herzegovina vs. Catar 5:00 p.m. Escocia vs. Brasil 5:00 p.m. Marruecos vs. Haití 5:00 p.m. Sudáfrica vs. Corea del Sur 6:00 p.m.

Jueves 25 de junio

Partido Hora Perú Curazao vs. Costa de Marfil 3:00 p.m. Ecuador vs. Alemania 3:00 p.m. Japón vs. Suecia 7:00 p.m. Túnez vs. Países Bajos 7:00 p.m. Turquía vs. Estados Unidos 8:00 p.m. Paraguay vs. Australia 9:00 p.m.

Viernes 26 de junio

Partido Hora Perú Noruega vs. Francia 5:00 p.m. Senegal vs. Irak 5:00 p.m. Egipto vs. Irán 7:00 p.m. Cabo Verde vs. Arabia Saudita 8:00 p.m. Nueva Zelanda vs. Bélgica 8:00 p.m. Uruguay vs. España 10:00 p.m.

Sábado 27 de junio

Partido Hora Perú Panamá vs. Inglaterra 4:00 p.m. Croacia vs. Ghana 4:00 p.m. Colombia vs. Portugal 6:30 p.m. RD Congo vs. Uzbekistán 6:30 p.m. Argelia vs. Austria 8:00 p.m. Jordania vs. Argentina 8:00 p.m.

Calendario de las rondas eliminatorias

Fase Fechas Dieciseisavos de final 28 de junio al 4 de julio Octavos de final 5 al 7 de julio Cuartos de final 9 al 12 de julio Semifinales 14 y 15 de julio Partido por el tercer puesto 18 de julio Final 19 de julio

Preguntas frecuentes sobre los horarios del Mundial 2026 en Perú

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica.

¿Cuándo termina la fase de grupos?

La primera ronda finalizará el sábado 27 de junio de 2026.

¿Todos los horarios están en hora peruana?

Sí. Todos los horarios de esta guía corresponden a la hora oficial de Perú (PET).

¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026?

La final está programada para el domingo 19 de julio de 2026.

¿Cuántos partidos se disputarán en la fase de grupos?

La fase de grupos contará con un total de 72 encuentros.

Un calendario para seguir el Mundial día a día

La fase de grupos del Mundial 2026 ofrecerá fútbol prácticamente todos los días y con partidos repartidos en diferentes horarios. Con esta guía podrás consultar rápidamente cuándo juega cada selección y organizar tu agenda para no perderte los encuentros más importantes de la Copa del Mundo.