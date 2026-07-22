Guía de horarios de los partidos de la MLS 2026 programados para hoy, miércoles 22 de julio. Conozca la programación oficial de los compromisos internacionales y las señales de televisión para espectadores en EE. UU., México y España. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC
Guía de horarios de los partidos de la MLS 2026 programados para hoy, miércoles 22 de julio. Conozca la programación oficial de los compromisos internacionales y las señales de televisión para espectadores en EE. UU., México y España. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC
/ Ronie Bautista
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya finalizó con España promoclamándose campeón y las ligas de fútbol profesional en todo el mundo vuelven nuevamente a la acción. Una de las que acapara la atención de los aficionados al balompié es la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, cuya temporada regular se reanuda con una serie de partidos imperdibles debido a la participación de grandes estrellas de la talla de Lionel Messi, Luis Suárez o Thomas Müller y el estreno de cracks como Robert Lewandowski y Antoine Griezmann. Si deseas planificar tu jornada futbolera, te comparto los horarios en EE. UU., México y España de los encuentros que se disputarán este miércoles 22 de julio.

¿A qué hora se jugarán los partidos de la MLS 2026 de hoy, 22 de julio, en Estados Unidos, México y España?

PartidoHora en EE.UU. (ET y PT)Hora en México(CDMX)Hora en España (CET)Estadio
FC Cincinnati vs Vancouver Whitecaps FC7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT5:30 p.m.1:30 a.m. (23/07)TQL Stadium (Cincinnati, Ohio)
Columbus Crew vs New York City FC7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT5:30 p.m.1:30 a.m. (23/07)ScottsMiracle-Gro Field (Columbis, Ohio)
Inter Miami vs Chicago Fire FC7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT5:30 p.m.1:30 a.m. (23/07)Nu Stadium (Miami, Florida)
New England Revolution vs Toronto FC7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT5:30 p.m.1:30 a.m. (23/07)Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts)
Philadelphia Union vs New York Red Bulls7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT5:30 p.m.1:30 a.m. (23/07)Subaru Park (Chester, Pensilvania)
Charlotte FC vs Atlanta United8:15 p.m. ET / 5:15 p.m. PT6:15 p.m.2:15 a.m. (23/07)Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte)
Houston Dynamo vs DC United8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT6:30 p.m.2:30 a.m. (23/07)Shell Energy Stadium (Houston, Texas)
Sporting Kansas City vs Minnesota United FC8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT6:30 p.m.2:30 a.m. (23/07)Sporting Park (Kansas City, Kansas)
Nashville Soccer Club vs CF Montréal8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT6:30 p.m.2:30 a.m. (23/07)GEODIS Park (Nashville, Tennessee)
Austin FC vs Seattle Sounders FC9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT7:30 p.m.3:30 a.m. (23/07)Q2 Stadium (Austin, Texas)
Colorado Rapids vs San Diego FC9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT7:30 p.m.3:30 a.m. (23/07)DICK’S Sporting Goods Park (Commerce City, Colorado)
LA Galaxy vs St. Louis City SC10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT8:30 p.m.4:30 a.m. (23/07)Dignity Health Sports Park (Carson, California)
LAFC vs Real Salt Lake10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT8:30 p.m.4:30 a.m. (23/07)BMO Stadium (Los Ángeles, California)
Portland Timbers vs FC Dallas10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT8:30 p.m.4:30 a.m. (23/07)Providence Park (Portland, Oregón)
San Jose Earthquakes vs Orland City SC10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT8:30 p.m.4:30 a.m. (23/07)PayPal Park (San José, California)

¿Dónde ver los partidos de la MLS 2026 de hoy en EE.UU., México y España?

Los partidos de la temporada regular de la MLS 2026 de este miércoles 22 de julio se podrán sintonizar a través de las siguientes señales de televisión y opciones de streaming por país:

Estados UnidosMéxicoEspaña
Televisión: FS1 (cobertura en inglés) y Fox Deportes (cobertura en español)* en Estados Unidos / TSN (cobertura en inglés) y RDS (cobertura en francés)** en CanadáTelevisión: --Televisión: --
Streaming: MLS Season Pass de Apple TV (transmisión en inglés y español)Streaming: MLS Season Pass de Apple TV (transmisión en inglés y español)Streaming: MLS Season Pass de Apple TV (transmisión en inglés y español)

* Solo los partidos LAFC vs Real Salt Lake y Charlotte FC vs Atlanta United se podrán ver en televisión por FS1 y FOX Deportes.

** Solo el partido New England Revolution vs Toronto FC se podrá ver en televisión por TSN y RDS.

Tabla de posiciones por conferencias de la MLS 2026

Conferencia del Este

POSICIÓNCLUBPJGEPGFGCDGPts
1Nashville SC15113132112136
2Inter Miami1594239281131
3Chicago Fire1482427161126
4New England148152218425
5New York RB156452532-722
6Charlotte FC156362423121
7Cincinnati155553637-120
8NYC FC155462521419
9DC United154652125-418
10Columbus Crew154472123-216
11Montréal154382231-915
12Toronto153662229-715
13Orlando City154292344-2114
14Atlanta United1532101424-1011
15Philadelphia1514101830-127

Conferencia del Oeste

POSICIÓNCLUBPJGEPGFGCDGPts
1Vancouver14102234122232
2SJ Earthquakes15102334151932
3LAFC1683527171027
4Real Salt Lake148242619726
5FC Dallas157443022825
6Seattle Sounders FC147341816224
7Dynamo147161923-422
8Minnesota156451822-422
9LA Galaxy165562225-320
10St. Louis City SC155461922-319
11Timbers155282729-217
12San Diego FC154563027317
13Colorado155192524116
14Austin FC153571931-1214
15Sporting KC1532101639-2311
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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