La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya finalizó con España promoclamándose campeón y las ligas de fútbol profesional en todo el mundo vuelven nuevamente a la acción. Una de las que acapara la atención de los aficionados al balompié es la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, cuya temporada regular se reanuda con una serie de partidos imperdibles debido a la participación de grandes estrellas de la talla de Lionel Messi, Luis Suárez o Thomas Müller y el estreno de cracks como Robert Lewandowski y Antoine Griezmann. Si deseas planificar tu jornada futbolera, te comparto los horarios en EE. UU., México y España de los encuentros que se disputarán este miércoles 22 de julio.
¿A qué hora se jugarán los partidos de la MLS 2026 de hoy, 22 de julio, en Estados Unidos, México y España?
|Partido
|Hora en EE.UU. (ET y PT)
|Hora en México(CDMX)
|Hora en España (CET)
|Estadio
|FC Cincinnati vs Vancouver Whitecaps FC
|7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT
|5:30 p.m.
|1:30 a.m. (23/07)
|TQL Stadium (Cincinnati, Ohio)
|Columbus Crew vs New York City FC
|7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT
|5:30 p.m.
|1:30 a.m. (23/07)
|ScottsMiracle-Gro Field (Columbis, Ohio)
|Inter Miami vs Chicago Fire FC
|7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT
|5:30 p.m.
|1:30 a.m. (23/07)
|Nu Stadium (Miami, Florida)
|New England Revolution vs Toronto FC
|7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT
|5:30 p.m.
|1:30 a.m. (23/07)
|Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts)
|Philadelphia Union vs New York Red Bulls
|7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT
|5:30 p.m.
|1:30 a.m. (23/07)
|Subaru Park (Chester, Pensilvania)
|Charlotte FC vs Atlanta United
|8:15 p.m. ET / 5:15 p.m. PT
|6:15 p.m.
|2:15 a.m. (23/07)
|Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte)
|Houston Dynamo vs DC United
|8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT
|6:30 p.m.
|2:30 a.m. (23/07)
|Shell Energy Stadium (Houston, Texas)
|Sporting Kansas City vs Minnesota United FC
|8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT
|6:30 p.m.
|2:30 a.m. (23/07)
|Sporting Park (Kansas City, Kansas)
|Nashville Soccer Club vs CF Montréal
|8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT
|6:30 p.m.
|2:30 a.m. (23/07)
|GEODIS Park (Nashville, Tennessee)
|Austin FC vs Seattle Sounders FC
|9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT
|7:30 p.m.
|3:30 a.m. (23/07)
|Q2 Stadium (Austin, Texas)
|Colorado Rapids vs San Diego FC
|9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT
|7:30 p.m.
|3:30 a.m. (23/07)
|DICK’S Sporting Goods Park (Commerce City, Colorado)
|LA Galaxy vs St. Louis City SC
|10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT
|8:30 p.m.
|4:30 a.m. (23/07)
|Dignity Health Sports Park (Carson, California)
|LAFC vs Real Salt Lake
|10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT
|8:30 p.m.
|4:30 a.m. (23/07)
|BMO Stadium (Los Ángeles, California)
|Portland Timbers vs FC Dallas
|10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT
|8:30 p.m.
|4:30 a.m. (23/07)
|Providence Park (Portland, Oregón)
|San Jose Earthquakes vs Orland City SC
|10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT
|8:30 p.m.
|4:30 a.m. (23/07)
|PayPal Park (San José, California)
¿Dónde ver los partidos de la MLS 2026 de hoy en EE.UU., México y España?
Los partidos de la temporada regular de la MLS 2026 de este miércoles 22 de julio se podrán sintonizar a través de las siguientes señales de televisión y opciones de streaming por país:
|Estados Unidos
|México
|España
|Televisión: FS1 (cobertura en inglés) y Fox Deportes (cobertura en español)* en Estados Unidos / TSN (cobertura en inglés) y RDS (cobertura en francés)** en Canadá
|Televisión: --
|Televisión: --
|Streaming: MLS Season Pass de Apple TV (transmisión en inglés y español)
|Streaming: MLS Season Pass de Apple TV (transmisión en inglés y español)
|Streaming: MLS Season Pass de Apple TV (transmisión en inglés y español)
* Solo los partidos LAFC vs Real Salt Lake y Charlotte FC vs Atlanta United se podrán ver en televisión por FS1 y FOX Deportes.
** Solo el partido New England Revolution vs Toronto FC se podrá ver en televisión por TSN y RDS.
Tabla de posiciones por conferencias de la MLS 2026
Conferencia del Este
|POSICIÓN
|CLUB
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Nashville SC
|15
|11
|3
|1
|32
|11
|21
|36
|2
|Inter Miami
|15
|9
|4
|2
|39
|28
|11
|31
|3
|Chicago Fire
|14
|8
|2
|4
|27
|16
|11
|26
|4
|New England
|14
|8
|1
|5
|22
|18
|4
|25
|5
|New York RB
|15
|6
|4
|5
|25
|32
|-7
|22
|6
|Charlotte FC
|15
|6
|3
|6
|24
|23
|1
|21
|7
|Cincinnati
|15
|5
|5
|5
|36
|37
|-1
|20
|8
|NYC FC
|15
|5
|4
|6
|25
|21
|4
|19
|9
|DC United
|15
|4
|6
|5
|21
|25
|-4
|18
|10
|Columbus Crew
|15
|4
|4
|7
|21
|23
|-2
|16
|11
|Montréal
|15
|4
|3
|8
|22
|31
|-9
|15
|12
|Toronto
|15
|3
|6
|6
|22
|29
|-7
|15
|13
|Orlando City
|15
|4
|2
|9
|23
|44
|-21
|14
|14
|Atlanta United
|15
|3
|2
|10
|14
|24
|-10
|11
|15
|Philadelphia
|15
|1
|4
|10
|18
|30
|-12
|7
Conferencia del Oeste
|POSICIÓN
|CLUB
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Vancouver
|14
|10
|2
|2
|34
|12
|22
|32
|2
|SJ Earthquakes
|15
|10
|2
|3
|34
|15
|19
|32
|3
|LAFC
|16
|8
|3
|5
|27
|17
|10
|27
|4
|Real Salt Lake
|14
|8
|2
|4
|26
|19
|7
|26
|5
|FC Dallas
|15
|7
|4
|4
|30
|22
|8
|25
|6
|Seattle Sounders FC
|14
|7
|3
|4
|18
|16
|2
|24
|7
|Dynamo
|14
|7
|1
|6
|19
|23
|-4
|22
|8
|Minnesota
|15
|6
|4
|5
|18
|22
|-4
|22
|9
|LA Galaxy
|16
|5
|5
|6
|22
|25
|-3
|20
|10
|St. Louis City SC
|15
|5
|4
|6
|19
|22
|-3
|19
|11
|Timbers
|15
|5
|2
|8
|27
|29
|-2
|17
|12
|San Diego FC
|15
|4
|5
|6
|30
|27
|3
|17
|13
|Colorado
|15
|5
|1
|9
|25
|24
|1
|16
|14
|Austin FC
|15
|3
|5
|7
|19
|31
|-12
|14
|15
|Sporting KC
|15
|3
|2
|10
|16
|39
|-23
|11