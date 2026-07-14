Las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol 2026 definirán a las dos mejores selecciones del planeta que se enfrentarán por el título de campeón en la gran final del máximo torneo de la FIFA. Con España ya clasificado, el cruce Inglaterra vs. Argentina que se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos), determinará a su rival. Si deseas planificar tus próximos días futboleros, te recuerdo que el duelo se jugará el miércoles 15 de julio a partir de las 3pm ET / 12 pm PT.

Aficionados de Argentina celebran este sábado, tras la clasificación de su selección a semifinales del Mundial de la FIFA 2026 en Buenos Aires. Foto: EFE/Adan González

¿A qué hora se jugarán el resto de partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y España?

Partido Feccha Hora en EE.UU. (ET y PT) Hora en México(CDMX) Hora en España (CET) Estadio Partido 97 — Francia 2-0 Marruecos Jueves, 9 de julio de 2026 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT 2:00 p.m. 10:00 p.m. Gillette Stadium (Estadio Boston) Partido 98 — España 2-1 Bélgica Viernes, 10 de julio de 2026 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT 1:00 p.m. 9:00 p.m. SoFi Stadium (Estadio Los Angeles) Partido 99 — Noruega 1-2 Inglaterra Sábado, 11 de julio de 2026 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT 3:00 p.m. 11:00 p.m. Hard Rock Stadium (Estadio Miami) Partido 100 — Argentina 3-1 Suiza Sábado, 11 de julio de 2026 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT 7:00 p.m. 3:00 a.m. (Sun, Jul 12) Arrowhead Stadium (Estadio Kansas City) Partido 101 — Francia 0-2 España (Semifinales) Martes, 14 de julio de 2026 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT 1:00 p.m. 9:00 p.m. AT&T Stadium (Estadio Dallas) Partido 102 — Inglaterra vs. Argentina (Semifinales) Viernes, 15 de julio de 2026 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT 1:00 p.m. 9:00 p.m. Mercedes-Benz Stadium (Estadio Atlanta) Partido 103 — Francia vs. TBD (Tercer lugar) Sábado, 18 de julio de 2026 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT 3:00 p.m. 11:00 p.m. Hard Rock Stadium (Estadio Miami) Partido 104 — España vs. TBD (Final) Domingo, 19 de julio de 2026 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT 1:00 p.m. 9:00 p.m. MetLife Stadium (Estadio Nueva York/Nueva Jersey

¿Dónde ver Inglaterra vs. Argentina por las semifinales del Mundial 2026 en EE.UU., México y España?

El segundo y último partido de semifinales entre Inglaterra y Argentina de este miércoles 15 de julio de 2026 se podrá sintonizar a través de las siguientes señales de televisión y opciones de streaming por país:

Estados Unidos México España Televisión: FOX Network (cobertura en inglés) y Telemundo / Universo (cobertura en español). Televisión: Canal 5, TUDN (TelevisaUnivision) y Azteca 7 (TV Azteca). Televisión: La 1 de TVE (en abierto y gratuito para todo el país) y Movistar Plus+ (a través de sus canales integrados). Streaming: FOX One, Fox Sports App, Peacock (transmisión en español) y plataformas multipantalla como fuboTV o YouTube TV. Streaming: ViX (dispone de la cobertura del torneo) y la plataforma digital de Azteca Deportes. Streaming: RTVE Play (gratis) junto a las opciones de pago en DAZN Spain y DAZN Mundial.

Jude Bellingham fue el héroe de la jornada para Inglaterra (Foto: AFP)

Lionel Messi vs. Kylian Mbappé: la otra “carrera” del Mundial 2026

El escenario mundialista es donde esta rivalidad entre Lionel Messi y Kylian Mbappé alcanzó su punto más álgido. Camino a los cuartos de final del torneo disputado en Norteamérica, ambos futbolistas continúan rompiendo marcas históricas y peleando por ser el máximo artillero histórico de la competición. El argentino lidera la tabla histórica con 21 goles en 31 partidos, registrando además una racha récord de 9 encuentros consecutivos anotando. Por su parte, el francés le sigue muy de cerca en la segunda posición histórica con 20 goles en solo 20 partidos; sin embargo, el combinado galo quedó eliminado en semifinales tras caer 2-0 ante España.

En la edición actual del torneo, Messi y Mbappé lideran la tabla de goleo con 8 anotaciones en 6 partidos, mientras que el francés acumula 2 asistencias en 6 compromisos disputados. Y si los comparamos por títulos mundiales, ambos cuentan con una estrella en su palmarés: Mbappé la conquistó primero en Rusia 2018 y Messi hizo lo propio en Catar 2022 tras vencer a Francia en la tanda de penales.

Cómo llegan los equipos a las semifinales del Mundial 2026

Francia: avanzó como líder de su grupo con rendimiento ofensivo consistente (debutó con un contundente 3-1 ante Senegal. Tras un parón por tormenta, despachó 3-0 a Irak. Cerró la primera ronda goleando 4-1 a Noruega gracias a un triplete de Ousmane Dembélé); venció a Suecia 3-0 en octavos con doblete de su figura y superó a Paraguay en un encuentro cerrado. En cuartos de final, eliminó a Marruecos con un contundente 2-0; sin embargo, quedó fuera de competencia en semifinales tras ser perder 2-0 ante España. Gracias a su plantilla y el estilo de control del juego, el conjunto de Didier Deschamps se había colocado entre los favoritos.

Marruecos: empezó con un empate ante Brasil, pero ganó los siguientes partidos (1-0 a Escocia y 4-2 a Haití) y potenció su defensa. Eliminó a Países Bajos en tanda de penales y goleó 3-0 a Canadá en octavos. Los Leones del Atlas siguen rompiendo barreras históricas al convertirse en el primer país africano en clasificar a cuartos de final en dos Mundiales consecutivos. El bloque defensivo casi impenetrable, solidez colectiva y transición rápida al ataque, factores que lo convirtieron en un rival peligroso en instancias previas, fue vulnerado por Francia y quedaron eliminados de la contienda tras ser derrotados 2-0.

España: inició con un empate sin goles ante Cabo Verde, pero enderezó el rumbo venciendo a Arabia Saudita y cerrando con un triunfo 1-0 sobre Uruguay. Clasificó tras vencer 1-0 a Portugal en un reñido derbi ibérico y golear 3-0 a Austria en dieciseisavos. En cuartos de final, envió a casa a Bélgica tras imponerse por 2-1. El combinado español selló su boleto a la final tras eliminar a Francia al ganar 2-0 en semifinales. Su rendimiento genera dudas en ataque, pero mantuvo una marca histórica de no recibir un solo gol en 5 partidos del torneo, emulando la hazaña de Italia en 1990.

Bélgica: aplastó 4-1 al anfitrión Estados Unidos en los octavos de final tras dejar en el camino a Senegal en el tiempo extra de dieciseisavos (3-2). Fue de menos a más tras una fase de grupos muy irregular (sufrió más de lo previsto con dos empates frente a Egipto e Irán, pero selló su clasificación goleando 5-1 a Nueva Zelanda para adueñarse de la cima de su sector). Si bien explotó su potencial ofensivo (14 goles anotados) bajo los ajustes tácticos de Rudi García, los Diablos Rojos se despidieron del certamen tras perder 2-1 ante España.

Noruega: debutó con paso firme goleando 4-1 a Irak. En la segunda jornada, selló su pase al vencer 3-2 a Senegal. Ya clasificado, el técnico decidió cuidar piezas y cayó 4-1 ante Francia. Hizo historia al eliminar a la potencia Brasil por 2-1 en la ronda de octavos tras ganarle a Costa de Marfil por el mismo resultado. Fue la gran sorpresa del torneo y la única selección debutante que llegó hasta cuartos de final (cayó 2-1 ante Inglaterra) impulsada por un Erling Haaland intratable y la creatividad de Martin Ødegaard.

Inglaterra: Inició con un sólido triunfo 4-2 ante Croacia, igualó sin goles frente a Ghana (0-0) y cerró su clasificación venciendo 2-0 a Panamá en Nueva Jersey. Eliminó a México (3-2) en un vibrante duelo en el Estadio Azteca tras batir 2-1 a la República Democrática del Congo en dieciseisavos. Los Three Lions rugieron en cuartos de final y eliminaron a Noruega después de vencerlos 2-1. Dirigidos por Thomas Tuchel, los ingleses son el equipo con más experiencia en esta fase (10 participaciones históricas) y cuentan con grandes rendimientos individuales de Jude Bellingham y Harry Kane.

Argentina: clasificó como líder de grupo con puntaje perfecto (nueve puntos tras sus triunfos 3-0 ante Argelia, 2-0 con Austria y 3-1 contra Jordania). Logró una remontada épica en octavos contra Egipto (3-2), anotando tres goles en los últimos 11 minutos del partido. En dieciseisavos superó a Cabo Verde por el mismo marcador. La Albiceleste selló su boleto a semifinales tras un dramático triunfo 3-1 sobre Suiza que se prolongó hasta los tiempos extra. La vigente campeona del mundo avanza con mucho sufrimiento defensivo, pero apoyada en su mística y en un ataque liderado por Lionel Messi que ya suma 21 goles en las Copas del Mundo.

Suiza: superó la fase de grupos como líder con un empate (1-1 contra Qatar) y dos triunfos (4-2 ante Bosnia y Herzegovina y 2-1 contra Canadá). Clasificó de forma dramática tras empatar 0-0 en los 120 minutos contra Colombia y vencer 4-3 en la tanda de penales. En dieciseisavos derrotó 2-0 a Argelia. El orden defensivo impuesto por Murat Yakin y las atajadas de su arquero y héroe Gregor Kobel metieron a Suiza entre los ocho mejores de la Copa del Mundo tras 72 años de espera; sin embargo, su historia terminó en cuartos de final tras ser derrotados 3-1 por Argentina.