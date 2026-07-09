Los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 continúan para definir a las cuatro mejores selecciones del planeta que se enfrentarán en la fase de semifinales y la posterior final del máximo torneo de la FIFA. El segundo cruce de esta serie será el España vs. Bélgica que se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Si deseas planificar tus próximos días futboleros, te recuerdo que los siguientes duelos de cuartos de final continuarán el sábado 11 con doble función: Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza.

¿A qué hora se jugarán el resto de partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y España?

Partido Feccha Hora en EE.UU. (ET y PT) Hora en México(CDMX) Hora en España (CET) Estadio Partido 97 — Francia 2-0 Marruecos Jueves, 9 de julio de 2026 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT 2:00 p.m. 10:00 p.m. Gillette Stadium (Estadio Boston) Partido 98 — España vs Bélgica Viernes, 10 de julio de 2026 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT 1:00 p.m. 9:00 p.m. SoFi Stadium (Estadio Los Angeles) Partido 99 — Noruega vs Inglaterra Sábado, 11 de julio de 2026 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT 3:00 p.m. 11:00 p.m. Hard Rock Stadium (Estadio Miami) Partido 100 — Argentina vs Suiza Sábado, 11 de julio de 2026 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT 7:00 p.m. 3:00 a.m. (Sun, Jul 12) Arrowhead Stadium (Estadio Kansas City) Partido 101 — Francia vs. TBD (Semifinales) Martes, 14 de julio de 2026 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT 1:00 p.m. 9:00 p.m. AT&T Stadium (Estadio Dallas) Partido 102 — Semifinales Viernes, 15 de julio de 2026 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT 1:00 p.m. 9:00 p.m. Mercedes-Benz Stadium (Estadio Atlanta) Partido 103 — Tercer lugar Sábado, 18 de julio de 2026 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT 3:00 p.m. 11:00 p.m. Hard Rock Stadium (Estadio Miami) Partido 104 — Final Domingo, 19 de julio de 2026 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT 1:00 p.m. 9:00 p.m. MetLife Stadium (Estadio Nueva York/Nueva Jersey

¿Dónde ver España vs. Bélgica y el resto de partidos de 4tos del Mundial 2026 en EE.UU., México y España?

El partido de cuartos de final entre España y Bélgica de este viernes 10 de julio de 2026, así como los otros cruces restantes de esta ronda de la Copa del Mundo, se podrá sintonizar a través de las siguientes señales de televisión y opciones de streaming por país:

Estados Unidos México España Televisión: FOX Network (cobertura en inglés) y Telemundo / Universo (cobertura en español). Televisión: Canal 5, TUDN (TelevisaUnivision) y Azteca 7 (TV Azteca). Televisión: La 1 de TVE (en abierto y gratuito para todo el país) y Movistar Plus+ (a través de sus canales integrados). Streaming: FOX One, Fox Sports App, Peacock (transmisión en español) y plataformas multipantalla como fuboTV o YouTube TV. Streaming: ViX (dispone de la cobertura del torneo) y la plataforma digital de Azteca Deportes. Streaming: RTVE Play (gratis) junto a las opciones de pago en DAZN Spain y DAZN Mundial.

La gran final de la Copa Mundial 2026 está programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. (Foto: AFP) / Jairo Rúa

Lionel Messi vs. Kylian Mbappé: la otra “carrera” del Mundial 2026

El escenario mundialista es donde esta rivalidad entre Lionel Messi y Kylian Mbappé alcanzó su punto más álgido. Camino a los cuartos de final del torneo disputado en Norteamérica, ambos futbolistas continúan rompiendo marcas históricas y peleando por ser el máximo artillero histórico de la competición. El argentino lidera la tabla histórica con 21 goles en 31 partidos, registrando además una racha récord de 9 encuentros consecutivos anotando. Por su parte, el france le sigue muy de cerca en la segunda posición histórica con 20 goles en solo 20 partidos.

En la edición actual del torneo, Messi y Mbappé lideran la tabla de goleo con 8 anotaciones en 5 partidos, mientras que el francés acumula 2 asistencias en 6 compromisos disputados. Y si los comparamos por títulos mundiales, ambos cuentan con una estrella en su palmarés: Mbappé la conquistó primero en Rusia 2018 y Messi hizo lo propio en Catar 2022 tras vencer a Francia en la tanda de penales.

Cómo llegan los equipos a los cuartos de final del Mundial 2026

Francia: avanzó como líder de su grupo con rendimiento ofensivo consistente (debutó con un contundente 3-1 ante Senegal. Tras un parón por tormenta, despachó 3-0 a Irak. Cerró la primera ronda goleando 4-1 a Noruega gracias a un triplete de Ousmane Dembélé); venció a Suecia 3-0 en octavos con doblete de su figura y superó a Paraguay en un encuentro cerrado. En cuartos de final, eliminó a Marruecos con un contundente 2-0. El conjunto de Didier Deschamps mantiene la plantilla y el estilo de control del juego que lo colocan entre los favoritos.

Marruecos: empezó con un empate ante Brasil, pero ganó los siguientes partidos (1-0 a Escocia y 4-2 a Haití) y potenció su defensa. Eliminó a Países Bajos en tanda de penales y goleó 3-0 a Canadá en octavos. Los Leones del Atlas siguen rompiendo barreras históricas al convertirse en el primer país africano en clasificar a cuartos de final en dos Mundiales consecutivos. El bloque defensivo casi impenetrable, solidez colectiva y transición rápida al ataque, factores que lo convirtieron en un rival peligroso en instancias previas, fue vulnerado por Francia y quedaron eliminados de la contienda tras ser derrotados 2-0.

España: inició con un empate sin goles ante Cabo Verde, pero enderezó el rumbo venciendo a Arabia Saudita y cerrando con un triunfo 1-0 sobre Uruguay. Clasificó tras vencer 1-0 a Portugal en un reñido derbi ibérico y golear 3-0 a Austria en dieciseisavos. Su rendimiento genera dudas en ataque, pero mantiene una marca histórica: no ha recibido un solo gol en los 5 partidos que van del torneo, emulando la hazaña de Italia en 1990.

Bélgica: aplastó 4-1 al anfitrión Estados Unidos en los octavos de final tras dejar en el camino a Senegal en el tiempo extra de dieciseisavos (3-2). Fue de menos a más tras una fase de grupos muy irregular (sufrió más de lo previsto con dos empates frente a Egipto e Irán, pero selló su clasificación goleando 5-1 a Nueva Zelanda para adueñarse de la cima de su sector). Ha explotado su potencial ofensivo (13 goles anotados) bajo los ajustes tácticos de Rudi García.

Noruega: debutó con paso firme goleando 4-1 a Irak. En la segunda jornada, selló su pase al vencer 3-2 a Senegal. Ya clasificado, el técnico decidió cuidar piezas y cayó 4-1 ante Francia. Hizo historia al eliminar a la potencia Brasil por 2-1 en la ronda de octavos tras ganarle a Costa de Marfil por el mismo resultado. Es la gran sorpresa del torneo y la única selección debutante en unos cuartos de final. Llega impulsada por un Erling Haaland intratable y la creatividad de Martin Ødegaard.

Inglaterra: Inició con un sólido triunfo 4-2 ante Croacia, igualó sin goles frente a Ghana (0-0) y cerró su clasificación venciendo 2-0 a Panamá en Nueva Jersey. Eliminó a México (3-2) en un vibrante duelo en el Estadio Azteca tras batir 2-1 a la República Democrática del Congo en dieciseisavos. Dirigidos por Thomas Tuchel, los ingleses son el equipo con más experiencia en esta fase (10 participaciones históricas) y cuentan con grandes rendimientos individuales de Jude Bellingham y Harry Kane.

Argentina: clasificó como líder de grupo con puntaje perfecto (nueve puntos tras sus triunfos 3-0 ante Argelia, 2-0 con Austria y 3-1 contra Jordania). Logró una remontada épica en octavos contra Egipto (3-2), anotando tres goles en los últimos 11 minutos del partido. En dieciseisavos superó a Cabo Verde por el mismo marcador. La vigente campeona del mundo avanza con mucho sufrimiento defensivo, pero apoyada en su mística y en un ataque liderado por Lionel Messi que ya suma 21 goles en las Copas del Mundo.

Suiza: superó la fase de grupos como líder con un empate (1-1 contra Qatar) y dos triunfos (4-2 ante Bosnia y Herzegovina y 2-1 contra Canadá). Clasificó de forma dramática tras empatar 0-0 en los 120 minutos contra Colombia y vencer 4-3 en la tanda de penales. En dieciseisavos derrotó 2-0 a Argelia. El orden defensivo impuesto por Murat Yakin y las atajadas de su arquero y héroe Gregor Kobel metieron a Suiza entre los ocho mejores de la Copa del Mundo tras 72 años de espera.