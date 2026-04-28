Tigres afronta una visita de alta exigencia ante Nashville SC en la ida de las semifinales de la Concachampions 2026, un duelo que se disputará el martes 28 de abril en el GEODIS Park, a partir de las 18:30 horas (CDMX), 19:30 horas CT y 20:30 horas ET , y que pone frente a frente a dos clubes en plena carrera por un lugar en la Final. El cruce, entre representantes de Liga MX y MLS, llega con antecedentes recientes que refuerzan la tensión competitiva y obligan al conjunto mexicano a responder con máxima precisión fuera de casa. Conoce los horarios de inicio en Estados Unidos, México y otras partes del continente para ver el partido en vivo y en directo online.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido entre Nashville SC vs. Tigres UANL en vivo y en directo por la semifinal de la Concachampions 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora juega Nashville SC - Tigres UANL EN VIVO por la Concachampions 2026?

El Nashville vs Tigres (ida de semifinal de Concachampions) se juega el martes 28 de abril de 2026 en el GEODIS Park de Nashville . La hora base es 18:30 del centro de México (CDMX) / 19:30 en Nashville.

País / zona Ciudad de referencia Hora local del partido Estados Unidos (PT) Los Ángeles 17:30. Estados Unidos (MT) Denver 18:30. Estados Unidos (CT) Chicago / Houston 19:30. Estados Unidos (ET) Nueva York / Miami 20:30. Estados Unidos (CST, sede) Nashville, Tennessee 19:30. México (hora del centro) Ciudad de México 18:30. México (Pacífico, Tijuana) Tijuana 16:30 (conv. desde CDMX). Canadá (ET) Toronto 20:30 (conv. desde ET). Canadá (PT) Vancouver 17:30 (conv. desde PT). Guatemala Ciudad de Guatemala 17:30. El Salvador San Salvador 17:30. Honduras Tegucigalpa 17:30. Nicaragua Managua 17:30. Costa Rica San José 17:30. Panamá Ciudad de Panamá 18:30 (conv. desde CDMX). República Dominicana Santo Domingo 19:30 (conv. desde ET). Puerto Rico San Juan 19:30 (conv. desde ET). Colombia Bogotá 18:30 (conv. desde CDMX, UTC‑5). Perú Lima 18:30 (conv. desde CDMX, UTC‑5). Ecuador Quito 18:30 (conv. desde CDMX, UTC‑5). Venezuela Caracas 19:30 (conv. desde CDMX, UTC‑4). Bolivia La Paz 19:30 (conv. desde CDMX, UTC‑4). Chile Santiago 19:30 (conv. desde CDMX, UTC‑4). Paraguay Asunción 19:30 (conv. desde CDMX, UTC‑4). Argentina Buenos Aires 20:30 (conv. desde CDMX, UTC‑3). Uruguay Montevideo 20:30 (conv. desde CDMX, UTC‑3). Brasil (Brasilia, -03) Brasilia / São Paulo 20:30 (conv. desde CDMX, UTC‑3). España Madrid 02:30 (miércoles 29 → madrugada del miércoles al jueves). Portugal Lisboa 01:30 (del miércoles al jueves). Reino Unido Londres 01:30 (del miércoles al jueves). Francia París 02:30 (del miércoles al jueves). Alemania Berlín 02:30 (del miércoles al jueves). Italia Roma 02:30 (del miércoles al jueves). Marruecos Rabat 01:30 (del miércoles al jueves). Arabia Saudita Riad 03:30 (del miércoles al jueves). India Nueva Delhi 06:00 (miércoles). Japón Tokio 09:30 (miércoles). Australia (este) Sídney 10:30 (miércoles).

Alineaciones posibles entre Nashville vs. Tigres por Concachampions

Nashville SC: Brian Schwake; Andy Najar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz; Cristian Espinoza, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek, Ahmed Qasem; Hany Mukhtar, Warren Madrigal.

Brian Schwake; Andy Najar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz; Cristian Espinoza, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek, Ahmed Qasem; Hany Mukhtar, Warren Madrigal. Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rômulo Zwarg, Francisco Reyes, Jesús Angulo; Rafael Carioca, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa; Ozziel Herrera.