Revisa los horarios por país para ver la semifinal de ida del partido entre Nashville vs. Tigres UANL EN VIVO por la Concachampions 2026. (Foto: Composición Mag)
Revisa los horarios por país para ver la semifinal de ida del partido entre Nashville vs. Tigres UANL EN VIVO por la Concachampions 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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Tigres afronta una visita de alta exigencia ante Nashville SC en la ida de las semifinales de la Concachampions 2026, un duelo que se disputará el martes 28 de abril en el GEODIS Park, a partir de las 18:30 horas (CDMX), 19:30 horas CT y 20:30 horas ET, y que pone frente a frente a dos clubes en plena carrera por un lugar en la Final. El cruce, entre representantes de Liga MX y MLS, llega con antecedentes recientes que refuerzan la tensión competitiva y obligan al conjunto mexicano a responder con máxima precisión fuera de casa. Conoce los horarios de inicio en Estados Unidos, México y otras partes del continente para ver el partido en vivo y en directo online.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido entre Nashville SC vs. Tigres UANL en vivo y en directo por la semifinal de la Concachampions 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido entre Nashville SC vs. Tigres UANL en vivo y en directo por la semifinal de la Concachampions 2026. (Foto: Composición Mag)
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¿A qué hora juega Nashville SC - Tigres UANL EN VIVO por la Concachampions 2026?

El Nashville vs Tigres (ida de semifinal de Concachampions) se juega el martes 28 de abril de 2026 en el GEODIS Park de Nashville. La hora base es 18:30 del centro de México (CDMX) / 19:30 en Nashville.

País / zonaCiudad de referenciaHora local del partido
Estados Unidos (PT)Los Ángeles17:30.
Estados Unidos (MT)Denver18:30.
Estados Unidos (CT)Chicago / Houston19:30.
Estados Unidos (ET)Nueva York / Miami20:30.
Estados Unidos (CST, sede)Nashville, Tennessee19:30.
México (hora del centro)Ciudad de México18:30.
México (Pacífico, Tijuana)Tijuana16:30 (conv. desde CDMX).
Canadá (ET)Toronto20:30 (conv. desde ET).
Canadá (PT)Vancouver17:30 (conv. desde PT).
GuatemalaCiudad de Guatemala17:30.
El SalvadorSan Salvador17:30.
HondurasTegucigalpa17:30.
NicaraguaManagua17:30.
Costa RicaSan José17:30.
PanamáCiudad de Panamá18:30 (conv. desde CDMX).
República DominicanaSanto Domingo19:30 (conv. desde ET).
Puerto RicoSan Juan19:30 (conv. desde ET).
ColombiaBogotá18:30 (conv. desde CDMX, UTC‑5).
PerúLima18:30 (conv. desde CDMX, UTC‑5).
EcuadorQuito18:30 (conv. desde CDMX, UTC‑5).
VenezuelaCaracas19:30 (conv. desde CDMX, UTC‑4).
BoliviaLa Paz19:30 (conv. desde CDMX, UTC‑4).
ChileSantiago19:30 (conv. desde CDMX, UTC‑4).
ParaguayAsunción19:30 (conv. desde CDMX, UTC‑4).
ArgentinaBuenos Aires20:30 (conv. desde CDMX, UTC‑3).
UruguayMontevideo20:30 (conv. desde CDMX, UTC‑3).
Brasil (Brasilia, -03)Brasilia / São Paulo20:30 (conv. desde CDMX, UTC‑3).
EspañaMadrid02:30 (miércoles 29 → madrugada del miércoles al jueves).
PortugalLisboa01:30 (del miércoles al jueves).
Reino UnidoLondres01:30 (del miércoles al jueves).
FranciaParís02:30 (del miércoles al jueves).
AlemaniaBerlín02:30 (del miércoles al jueves).
ItaliaRoma02:30 (del miércoles al jueves).
MarruecosRabat01:30 (del miércoles al jueves).
Arabia SauditaRiad03:30 (del miércoles al jueves).
IndiaNueva Delhi06:00 (miércoles).
JapónTokio09:30 (miércoles).
Australia (este)Sídney10:30 (miércoles).

Alineaciones posibles entre Nashville vs. Tigres por Concachampions

  • Nashville SC: Brian Schwake; Andy Najar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz; Cristian Espinoza, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek, Ahmed Qasem; Hany Mukhtar, Warren Madrigal.
  • Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rômulo Zwarg, Francisco Reyes, Jesús Angulo; Rafael Carioca, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa; Ozziel Herrera.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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