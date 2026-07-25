La Velada del Año 6 se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, por segundo año consecutivo. El evento de Ibai Llanos empezará a las 19:00 horas de España (11:00 horas en México) y la pelea de IlloJuan vs. TheGrefg será la estelar de la noche. Un combate esperado por los aficionados, donde los reconocidos streamings españoles ingresarán al ring para lograr el triunfo.

Tanto IlloJuan como TheGrefg gozan de popularidad y están en el top 10 de los streamers de habla hispana. Mediante sus redes sociales oficiales, ambos creadores de contenidos mostraron el arduo entrenamiento que realizaron para subir al ring.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Horarios y canales para ver EN VIVO la pelea entre IlloJuan vs. TheGrefg que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por la IA de Microsoft Copilot.

¿Dónde ver la pelea de IlloJuan vs. TheGrefg por la Velada del Año 2026?

La transmisión de la pelea de IlloJuan contra TheGrefg en La Velada del Año 6 será por la cuenta de Twitch, YouTube y TikTok de Ibai Llanos.

¿A qué hora pelean IlloJuan vs. TheGrefg?

La Velada del Año 6 empezará a las 19:00 horas (en España). La pelea entre IlloJuan contra TheGrefg es la estelar de la noche, por lo que ambos streamers estarán subiendo al ring aproximadamente a la 1:30 a. m. del día siguiente (en España), 6:30 p.m. (Perú, Colombia y Ecuador) y 8:30 p. m. (Argentina, Uruguay y Paraguay).

España: 1:30 horas (día siguiente)

Estados Unidos: 16:30 horas (Oeste), 17:30 horas (Montaña), 18:30 horas (Centro) y 19:30 horas (Este)

México: 17:30 horas

Guatemala: 17:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

Honduras: 17:30 horas

Nicaragua: 17:30 horas

Costa Rica: 17:30 horas

Panamá: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Puerto Rico: 19:30 horas

República Dominicana: 19:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas