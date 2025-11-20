¡Todo México está con Fátima Bosch rumbo a Miss Universo 2025! A pesar de la controversia con el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, la representante mexicana irradia confianza y se perfila como una de las grandes favoritas para llegar a la final del certamen, que tendrá lugar este jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas (Tiempo del Centro) en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

Con apenas 25 años, la joven modelo originaria de Tabasco ha conquistado al público internacional gracias a su elegancia, porte y seguridad, además de posicionarse como una firme candidata para traer la corona de regreso a México y suceder a la danesa Victoria Kjær Theilvig, ganadora en 2024. El apoyo en redes sociales y las distintas campañas la colocan como un verdadero fenómeno mediático que inspira a más mexicanas a soñar en grande.

¿Quieres ser testigo de este momento histórico? La gran final de Miss Universo será transmitida en vivo para todo México a través de Imagen Televisión, disponible en todas sus plataformas y sistemas de cable. ¡Sintoniza, apoya a Fátima y vive la emoción de ver a una mexicana luchar por la corona más importante del mundo del modelaje!​

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO GRATIS, la final del Miss Universo 2025 con Fátima Bosch?

Imagen Televisión pasará la edición número 74 del Miss Universo 2025 EN VIVO y GRATIS por televisión abierta (Canal 3.1) y desde los cableoperadores de TotalPlay, Axtel TV, Megacable, Dish, Cablecom, Izzi y SKY. De esta forma podrás apoyar desde casa Fátima Bosch (Miss México) durante el certamen de belleza.

Canal 3.1 de televisión abierta

Canal 3 HD de TotalPlay

Canal 3 HD de Axtel TV

Canal 103 HD de Megacable

Canales 103 y 603 HD de Dish

Canales 3 y 703 HD de Cablecom

Canales 3 y 703 HD de Izzi

Canales 103 y 1103 de SKY

¿Dónde ver Imagen Televisión Online por Internet?

Puedes ver la programación de Imagen TV en tu teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV a través del sitio web: imagentv.com/en-vivo con un solo clic.

Datos de Fátima Bosch Fernández

Nombre completo: Fátima Bosch Fernández.​

Fecha de nacimiento: 19 de mayo de 2000 (25 años).​

Lugar de nacimiento: Teapa, Tabasco, México.​

Estudios: Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana (CDMX), Especialización en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) y Estudios en el Lyndon Institute de Vermont.​

Títulos: Flor de Oro Tabasco 2018, Miss Universe México 2025.​

Estatura: 1.74 metros.​

Programación de Imagen TV hoy, jueves 20 de noviembre 2025

12:30 — Rocío a tu lado

14:00 — Imagen Noticias con Crystal Mendivil

15:00 — De Primera Mano

17:30 — Kuma

19:00 — Miss Universe 2025

22:30 — Imagen Noticias con Nacho Lozano

23:10 — ¡Qué importa!

