¡Todo México está con Fátima Bosch rumbo a Miss Universo 2025! A pesar de la controversia con el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, la representante mexicana irradia confianza y se perfila como una de las grandes favoritas para llegar a la final del certamen, que tendrá lugar este jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas (Tiempo del Centro) en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.
Con apenas 25 años, la joven modelo originaria de Tabasco ha conquistado al público internacional gracias a su elegancia, porte y seguridad, además de posicionarse como una firme candidata para traer la corona de regreso a México y suceder a la danesa Victoria Kjær Theilvig, ganadora en 2024. El apoyo en redes sociales y las distintas campañas la colocan como un verdadero fenómeno mediático que inspira a más mexicanas a soñar en grande.
¿Quieres ser testigo de este momento histórico? La gran final de Miss Universo será transmitida en vivo para todo México a través de Imagen Televisión, disponible en todas sus plataformas y sistemas de cable. ¡Sintoniza, apoya a Fátima y vive la emoción de ver a una mexicana luchar por la corona más importante del mundo del modelaje!
¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO GRATIS, la final del Miss Universo 2025 con Fátima Bosch?
Imagen Televisión pasará la edición número 74 del Miss Universo 2025 EN VIVO y GRATIS por televisión abierta (Canal 3.1) y desde los cableoperadores de TotalPlay, Axtel TV, Megacable, Dish, Cablecom, Izzi y SKY. De esta forma podrás apoyar desde casa Fátima Bosch (Miss México) durante el certamen de belleza.
- Canal 3.1 de televisión abierta
- Canal 3 HD de TotalPlay
- Canal 3 HD de Axtel TV
- Canal 103 HD de Megacable
- Canales 103 y 603 HD de Dish
- Canales 3 y 703 HD de Cablecom
- Canales 3 y 703 HD de Izzi
- Canales 103 y 1103 de SKY
¿Dónde ver Imagen Televisión Online por Internet?
Puedes ver la programación de Imagen TV en tu teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV a través del sitio web: imagentv.com/en-vivo con un solo clic.
- Datos de Fátima Bosch Fernández
- Nombre completo: Fátima Bosch Fernández.
- Fecha de nacimiento: 19 de mayo de 2000 (25 años).
- Lugar de nacimiento: Teapa, Tabasco, México.
- Estudios: Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana (CDMX), Especialización en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) y Estudios en el Lyndon Institute de Vermont.
- Títulos: Flor de Oro Tabasco 2018, Miss Universe México 2025.
- Estatura: 1.74 metros.
Programación de Imagen TV hoy, jueves 20 de noviembre 2025
- 12:30 — Rocío a tu lado
- 14:00 — Imagen Noticias con Crystal Mendivil
- 15:00 — De Primera Mano
- 17:30 — Kuma
- 19:00 — Miss Universe 2025
- 22:30 — Imagen Noticias con Nacho Lozano
- 23:10 — ¡Qué importa!
Horario, TV y dónde ver en vivo Miss Universo 2025 en México
- Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025
- Evento: Miss Universo 2025
- Miss México: Fátima Bosch
- Hora: 19:00 del Tiempo de Centro de México
- TV: Imagen Televisión (Canal 3.1)
- Lugar: Impact Arena de Pak Kret, en Bangkok (Tailandia)