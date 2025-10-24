CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/10/2025.- Cobertura oficial de Imagen Televisión EN VIVO GRATIS para ver el Juego 1 entre Toronto Raptos y Los Ángeles Dodgers este viernes 24 de octubre por la Serie Mundial MLB 2025 desde el Rogers Centre de Ontario, Canadá. Foto de MLB.com
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/10/2025.- Cobertura oficial de Imagen Televisión EN VIVO GRATIS para ver el Juego 1 entre Toronto Raptos y Los Ángeles Dodgers este viernes 24 de octubre por la Serie Mundial MLB 2025 desde el Rogers Centre de Ontario, Canadá. Foto de MLB.com
Una fiesta de poder y emociones se vivirá este viernes 24 de octubre en el Rogers Centre de Ontario, Canadá, cuando los Toronto Blue Jays reciban a los Ángeles Dodgers para abrir el primer capítulo de la Serie Mundial de la MLB. La voz del play ball resonará a las 18:00 horas (Tiempo del Centro; 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT), marcando el inicio de una batalla entre dos potencias que buscan grabar su nombre en la historia del diamante. En México, el juego podrá disfrutarse completamente en vivo a través de Imagen Televisión (Imagen TV), por señal abierta en todo el país, para que los aficionados vivan cada lanzamiento desde su Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Serie Mundial 2025: Blue Jays vs. Dodgers por Internet?

Descarga las apps de Imagen TV para seguir el duelo entre los Toronto Blue Jays y Los Ángeles Dodgers desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, Serie Mundial 2025: Yankees vs. Dodgers por señal abierta y cable?

o desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable, TotaPlay y Sky en los siguientes canales:

  • Canales 103 y 603 HD de Dish
  • Canales 103 y 1103 de Sky
  • Canales 103 y 1103 de Megacable
  • Canales 118 y 703 de Izzi

Horario, TV y dónde ver en vivo Serie Mundial 2025: Blue Jays vs. Dodgers

  • Evento: Serie Mundial 2025
  • Partido: Toronto Blue Jays vs. Los Ángeles Dodgers
  • Horario: 18:00 (CDMX)
  • Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025
  • TV: Imagen TV
  • Estadio: Rogers Centre de Toronto, Ontario (Canadá)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

