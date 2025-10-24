Una fiesta de poder y emociones se vivirá este viernes 24 de octubre en el Rogers Centre de Ontario, Canadá, cuando los Toronto Blue Jays reciban a los Ángeles Dodgers para abrir el primer capítulo de la Serie Mundial de la MLB. La voz del play ball resonará a las 18:00 horas (Tiempo del Centro; 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT) , marcando el inicio de una batalla entre dos potencias que buscan grabar su nombre en la historia del diamante. En México, el juego podrá disfrutarse completamente en vivo a través de Imagen Televisión (Imagen TV), por señal abierta en todo el país, para que los aficionados vivan cada lanzamiento desde su Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Serie Mundial 2025: Blue Jays vs. Dodgers por Internet?

Descarga las apps de Imagen TV para seguir el duelo entre los Toronto Blue Jays y Los Ángeles Dodgers desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, Serie Mundial 2025: Yankees vs. Dodgers por señal abierta y cable?

Imagen TV en señal abierta (Canal 3.1) o desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable, TotaPlay y Sky en los siguientes canales:

Canales 103 y 603 HD de Dish

Canales 103 y 1103 de Sky

Canales 103 y 1103 de Megacable

Canales 118 y 703 de Izzi

Horario, TV y dónde ver en vivo Serie Mundial 2025: Blue Jays vs. Dodgers

Evento : Serie Mundial 2025

: Serie Mundial 2025 Partido : Toronto Blue Jays vs. Los Ángeles Dodgers

: Toronto Blue Jays vs. Los Ángeles Dodgers Horario : 18:00 (CDMX)

: 18:00 (CDMX) Fecha : Viernes 24 de octubre de 2025

: Viernes 24 de octubre de 2025 TV : Imagen TV

: Imagen TV Estadio : Rogers Centre de Toronto, Ontario (Canadá)