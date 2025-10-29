Este miércoles 29 de octubre, Dodgers y Blue Jays volverán a enfrentarse en el Dodger Stadium de Los Ángeles para el decisivo Juego 5 de la Serie Mundial MLB 2025, con la serie empatada 2-2 y la emoción al máximo; el partido inicia a las 18:00 horas del Centro de México y será transmitido en vivo y gratis por señal abierta a través de la Imagen Televisión.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays por Internet?

Descarga las apps de Imagen TV para seguir el duelo entre Los Ángeles Dodgers y Toronto Blue Jays desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays por señal abierta y cable?

Imagen TV en señal abierta (Canal 3.1) o desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable, TotaPlay y Sky en los siguientes canales:

Canales 103 y 603 HD de Dish

Canales 103 y 1103 de Sky

Canales 103 y 1103 de Megacable

Canales 118 y 703 de Izzi

Horario, TV y dónde ver en vivo Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays

Evento : Serie Mundial 2025

: Serie Mundial 2025 Partido : Los Ángeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays

: Los Ángeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays Horario : 18:00 (CDMX)

: 18:00 (CDMX) Fecha : Miércoles 29 de octubre de 2025

: Miércoles 29 de octubre de 2025 TV : Imagen TV

: Imagen TV Estadio : Dodgers Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos)