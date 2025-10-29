LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 29/10/2025.- Cobertura oficial de Imagen TV EN VIVO GRATIS para mirar el quinto juego entre Los Ángeles Dodgers y Toronto Blue Jays este miércoles 29 de octubre por la Serie Mundial 2025 desde el Dodgers Stadium de Los Ángeles, California. FOTO DE MLB.COM
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 29/10/2025.- Cobertura oficial de Imagen TV EN VIVO GRATIS para mirar el quinto juego entre Los Ángeles Dodgers y Toronto Blue Jays este miércoles 29 de octubre por la Serie Mundial 2025 desde el Dodgers Stadium de Los Ángeles, California. FOTO DE MLB.COM
/ MLB.COM
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Este miércoles 29 de octubre, Dodgers y Blue Jays volverán a enfrentarse en el Dodger Stadium de Los Ángeles para el decisivo Juego 5 de la Serie Mundial MLB 2025, con la serie empatada 2-2 y la emoción al máximo; el partido inicia a las 18:00 horas del Centro de México y será transmitido en vivo y gratis por señal abierta a través de la Imagen Televisión.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays por Internet?

Descarga las apps de Imagen TV para seguir el duelo entre Los Ángeles Dodgers y Toronto Blue Jays desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays por señal abierta y cable?

o desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable, TotaPlay y Sky en los siguientes canales:

  • Canales 103 y 603 HD de Dish
  • Canales 103 y 1103 de Sky
  • Canales 103 y 1103 de Megacable
  • Canales 118 y 703 de Izzi

Horario, TV y dónde ver en vivo Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays

  • Evento: Serie Mundial 2025
  • Partido: Los Ángeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays
  • Horario: 18:00 (CDMX)
  • Fecha: Miércoles 29 de octubre de 2025
  • TV: Imagen TV
  • Estadio: Dodgers Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC