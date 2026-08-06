Por la primera fecha del Grupo A de la Leagues Cup 2026, América recibirá a San Diego FC hoy jueves 6 de agosto en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. El partido empezará a las 8:00 p. m. (México), 19:00 horas (PT), 22:00 horas (ET) y 20:00 horas (MT). Las ‘Águilas’ llegan al compromiso con la moral al tope tras derrotar 3-0 a Santos. Están atravesando un gran momento deportivo y buscan iniciar con el pie derecho su participación en el torneo continental, donde son candidatos para llevarse el trofeo.

Guillermo Almada está contento con el rendimiento de sus dirigidos, pero entiende que cada partido es una historia distinta y ante San Diego FC analiza realizar cambios tácticos. El entrenador trabajó un sistema con doble pivote, para que el equipo pueda tener equilibrio en el mediocampo y recuperar mejor el balón.

Por su parte, San Diego FC empató 1-1 con Minnesota en la MLS y quedó fuera de la zona de clasificación a los playoffs. Hay cuestionamientos por el trabajo de Mikey Varas, quien dejó en claro que la prioridad la tiene el torneo local.

En territorio mexicano, el partido podrá disfrutarse completamente en vivo a través de Imagen Televisión (Imagen TV), por señal abierta en todo el país, para que los aficionados vivan cada lanzamiento desde su Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil.

El partido Club América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO el partido América vs. San Diego por Internet?

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¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO por América vs. San Diego por señal abierta y cable?

Imagen TV en señal abierta (Canal 3.1) o desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable, TotaPlay y Sky en los siguientes canales:

Canales 103 y 603 HD de Dish

Canales 103 y 1103 de Sky

Canales 103 y 1103 de Megacable

Canales 118 y 703 de Izzi

Horario, TV y dónde ver en vivo América vs. San Diego por la Leagues Cup

Evento : Leagues Cup

: Leagues Cup Partido : América vs. San Diego

: América vs. San Diego Horario : 20:00 (CDMX)

: 20:00 (CDMX) Fecha : Jueves 6 de agosto del 2026.

: Jueves 6 de agosto del 2026. TV : Imagen TV

: Imagen TV Estadio : Estadio Banorte.