MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 16/09/2026.- Imagen TV transmitirá EN VIVO el partido Cruz Azul vs. Inter Miami desde Nu Stadium de Florida por Campeones Cup. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para MAG de El Comercio.
MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 16/09/2026.- Imagen TV transmitirá EN VIVO el partido Cruz Azul vs. Inter Miami desde Nu Stadium de Florida por Campeones Cup. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para MAG de El Comercio.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Este miércoles 16 de septiembre, Cruz Azul viajará a Florida para enfrentar a Inter Miami de Lionel Messi por la Campeones Cup. Este emocionante partido se realizará en el Nu Stadium y está pactado para iniciar a las 18:00 horas (CDMX). La ‘Máquina Cementera’ tendrá la oportunidad de hacer historia y lograr el título que es muy esperado por sus hinchas.

Sin embargo, la tarea no será sencilla. El equipo dirigido por Joel Huiqui tendrá la dura misión de imponerse al conjunto norteamericano que tiene a Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul como sus máximas figuras. La transmisión del compromiso estará a cargo de Imagen Televisión.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Inter Miami EN VIVO por Imagen TV?

Puedes ver el partido Cruz Azul vs. Inter Miami por la señal en vivo de Imagen Televisión de forma gratuita a través de su sitio web oficial en la sección de .

  • Sitio Web: Accede directamente desde tu navegador en Imagen TV En Vivo.
  • Aplicación Móvil: Descarga la app oficial para dispositivos móviles en o en la .
  • Pluto TV: Transmite la señal a través del canal digital gratuito .
  • Smart TVs y dispositivos de streaming: Disponible bajo el nombre de Imagen TV Plus en el canal 2021 de Samsung TV Plus y en el canal 113 de Roku.
Revisa esta nota para que sepas qué canal transmite el partido Cruz Azul vs. Inter Miami por la final de la Campeones Cup 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas qué canal transmite el partido Cruz Azul vs. Inter Miami por la final de la Campeones Cup 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Cruz Azul vs. Inter Miami por señal abierta y cable?

Si quieres mirar el partido Cruz Azul vs. Inter Miami por o desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable, TotaPlay y Sky, sintoniza los siguientes canales:

  • Televisión Abierta: Canal 3.1 a nivel nacional.
  • Sky: Canales 103 y 1103 (HD).
  • Izzi: Canales 3 y 703 (HD).
  • Dish: Canales 103 y 103 (HD).
  • Megacable: Canales 103 y 1103.

¿Cómo ver Imagen TV online el partido Cruz Azul vs. Inter Miami?

Descarga las apps de Imagen TV para no perderte el duelo entre Cruz Azul vs. Inter Miami por la Campeones Cup desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

Asimismo, podrás disfrutar del encuentro sintonizando el canal digital Imagen TV+ en plataformas como Pluto TV, en el canal 2021 de Samsung TV Plus y en el canal 113 de Roku.

Cruz Azul vs. Inter Miami EN VIVO: día, hora, canal, streaming y dónde juegan

  • Partido: Cruz Azul vs. Inter Miami
  • Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
  • Horario: 18:00 horas (tiempo del Centro de CDMX)
  • Canal TV / Streaming: Imagen Televisión
  • Estadio: Nu Stadium, Florida, Estados Unidos.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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