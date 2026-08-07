SANTIAGO DE CABALLEROS (REPÚBLICA DOMINICANA), 07/08/2026.- Cobertura oficial de Imagen TV EN VIVO GRATIS para ver el partido México vs. Venezuela hoy por la final del torneo de fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO
SANTIAGO DE CABALLEROS (REPÚBLICA DOMINICANA), 07/08/2026.- Cobertura oficial de Imagen TV EN VIVO GRATIS para ver el partido México vs. Venezuela hoy por la final del torneo de fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

La medalla de oro del fútbol masculino de Santo Domingo 2026 se define este viernes 7 de agosto. volverán a encontrarse en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, esta vez en la final que se disputará en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Para el público mexicano habrá una alternativa gratuita: el encuentro podrá verse por señal abierta a través de Imagen Televisión.

El partido está programado para las 6:00 p.m. del centro de México y enfrenta a dos selecciones que ya se conocen en este torneo. El Tri ganó 1-0 el primer cruce durante la fase de grupos, con un gol de Joaquín Moxica en los minutos finales. México llega ahora después de golear 4-0 a Panamá en semifinales, mientras que Venezuela obtuvo su boleto al vencer 1-0 a Colombia.

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, México vs. Venezuela por Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La final entre México y Venezuela podrá verse EN VIVO y GRATIS por Imagen Televisión este viernes 7 de agosto. En televisión abierta, la señal está disponible a través del Canal 3.1, por lo que no será necesario contar con un servicio de TV de paga para seguir el encuentro en las zonas donde exista cobertura.

Los usuarios de televisión por cable o satélite también pueden encontrar Imagen TV dentro de la programación de diferentes operadores mexicanos. La numeración puede cambiar dependiendo del proveedor, la región y el paquete contratado.

Estos son algunos de los canales disponibles para sintonizar Imagen Televisión:

Señal abiertaCanal 3.1
DishCanales 103 y 603 HD
SkyCanales 103 y 1103
MegacableCanales 103 y 1103
IzziCanales 118 y 703

El México vs. Venezuela comenzará a las 6:00 p.m. de Ciudad de México. En Venezuela y República Dominicana, donde se disputa la final, serán las 8:00 p.m.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, México vs. Venezuela por streaming online?

Imagen Televisión dispone de aplicaciones para dispositivos móviles que permiten acceder a sus contenidos desde teléfonos celulares y tablets. Los usuarios pueden consultar la disponibilidad de la programación desde las aplicaciones oficiales de Imagen TV para iOS (App Store) y Android (Google Play).

La disponibilidad de la transmisión deportiva en Internet puede estar condicionada por los derechos digitales del evento. Por ese motivo, es recomendable comprobar la señal habilitada en la plataforma de Imagen TV antes del comienzo de México vs. Venezuela.

Además de teléfonos móviles y tablets, las opciones digitales disponibles permiten consultar contenidos desde otros dispositivos compatibles. Para la transmisión televisiva de la final, la alternativa confirmada continúa siendo la señal abierta de Imagen Televisión.

Horario, TV y cómo ver EN VIVO el México vs. Venezuela por la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

DATOS DEL PARTIDOINFORMACIÓN
EventoJuegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
PartidoMéxico vs. Venezuela
InstanciaFinal del fútbol masculino
FechaViernes 7 de agosto de 2026
Horario6:00 p.m. (CDMX)
TVImagen Televisión
Señal abiertaCanal 3.1
EstadioEstadio Cibao FC
CiudadSantiago de los Caballeros, República Dominicana
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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