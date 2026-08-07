La medalla de oro del fútbol masculino de Santo Domingo 2026 se define este viernes 7 de agosto. México y Venezuela volverán a encontrarse en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, esta vez en la final que se disputará en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Para el público mexicano habrá una alternativa gratuita: el encuentro podrá verse por señal abierta a través de Imagen Televisión.

El partido está programado para las 6:00 p.m. del centro de México y enfrenta a dos selecciones que ya se conocen en este torneo. El Tri ganó 1-0 el primer cruce durante la fase de grupos, con un gol de Joaquín Moxica en los minutos finales. México llega ahora después de golear 4-0 a Panamá en semifinales, mientras que Venezuela obtuvo su boleto al vencer 1-0 a Colombia.

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, México vs. Venezuela por Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La final entre México y Venezuela podrá verse EN VIVO y GRATIS por Imagen Televisión este viernes 7 de agosto. En televisión abierta, la señal está disponible a través del Canal 3.1, por lo que no será necesario contar con un servicio de TV de paga para seguir el encuentro en las zonas donde exista cobertura.

Los usuarios de televisión por cable o satélite también pueden encontrar Imagen TV dentro de la programación de diferentes operadores mexicanos. La numeración puede cambiar dependiendo del proveedor, la región y el paquete contratado.

Estos son algunos de los canales disponibles para sintonizar Imagen Televisión:

Señal abierta Canal 3.1 Dish Canales 103 y 603 HD Sky Canales 103 y 1103 Megacable Canales 103 y 1103 Izzi Canales 118 y 703

El México vs. Venezuela comenzará a las 6:00 p.m. de Ciudad de México. En Venezuela y República Dominicana, donde se disputa la final, serán las 8:00 p.m.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, México vs. Venezuela por streaming online?

Imagen Televisión dispone de aplicaciones para dispositivos móviles que permiten acceder a sus contenidos desde teléfonos celulares y tablets. Los usuarios pueden consultar la disponibilidad de la programación desde las aplicaciones oficiales de Imagen TV para iOS (App Store) y Android (Google Play).

La disponibilidad de la transmisión deportiva en Internet puede estar condicionada por los derechos digitales del evento. Por ese motivo, es recomendable comprobar la señal habilitada en la plataforma de Imagen TV antes del comienzo de México vs. Venezuela.

Además de teléfonos móviles y tablets, las opciones digitales disponibles permiten consultar contenidos desde otros dispositivos compatibles. Para la transmisión televisiva de la final, la alternativa confirmada continúa siendo la señal abierta de Imagen Televisión.

Horario, TV y cómo ver EN VIVO el México vs. Venezuela por la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

DATOS DEL PARTIDO INFORMACIÓN Evento Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 Partido México vs. Venezuela Instancia Final del fútbol masculino Fecha Viernes 7 de agosto de 2026 Horario 6:00 p.m. (CDMX) TV Imagen Televisión Señal abierta Canal 3.1 Estadio Estadio Cibao FC Ciudad Santiago de los Caballeros, República Dominicana