Por la primera fecha del Grupo A de la Leagues Cup 2026, Toluca recibirá a Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Díez, hoy miércoles 5 de agosto. Este vibrante partido empezará a las 8:00 p.m. en México , 21:00 horas (Tiempo del Centro; 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT) . Los ‘Diablos Rojos’ llegan con la moral al tope al compromiso tras derrotar 3-1 a Necaxa por la Liga MX. Por su parte, los Raves Greens cayeron 2-1 ante Timbers por la MLS, un resultado que los complicó en la disputa por clasificar a los playoffs del torneo estadounidense.

En territorio mexicano, el partido podrá disfrutarse completamente en vivo a través de Imagen Televisión (Imagen TV), por señal abierta en todo el país, para que los aficionados vivan cada lanzamiento desde su Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil.

El partido Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO el partido Toluca vs. Seattle Sounders por Internet?

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¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO por Toluca vs. Seattle Sounders por señal abierta y cable?

Imagen TV en señal abierta (Canal 3.1) o desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable, TotaPlay y Sky en los siguientes canales:

Canales 103 y 603 HD de Dish

Canales 103 y 1103 de Sky

Canales 103 y 1103 de Megacable

Canales 118 y 703 de Izzi

Horario, TV y dónde ver en vivo por Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup

Evento : Leagues Cup

: Leagues Cup Partido : Toluca vs. Seattle Sounders

: Toluca vs. Seattle Sounders Horario : 20:00 (CDMX)

: 20:00 (CDMX) Fecha : Miércoles 5 de agosto del 2026.

: Miércoles 5 de agosto del 2026. TV : Imagen TV

: Imagen TV Estadio : Estadio Nemesio Díez.