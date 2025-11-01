La noche promete ser de película en Toronto. Este sábado 1 de noviembre, el Rogers Centre se convierte en el escenario donde el béisbol decidirá su destino: Toronto Blue Jays y Los Ángeles Dodgers chocan en el Juego 7 de la Serie Mundial 2025, a las 18:00 horas del Tiempo de Centro (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) . La serie, empatada 3-3, llega a su clímax con toda la tensión de un guion que nadie quería que terminara. Los Azulejos rozaron la gloria por primera vez en 32 años, pero una defensa de acero y la serenidad del japonés Yoshinobu Yamamoto mantuvieron con vida a los campeones, que resisten como protagonistas de una historia imposible de rendición. En México, el juego podrá disfrutarse completamente en vivo a través de Imagen Televisión (Imagen TV), por señal abierta en todo el país, para que los aficionados vivan cada lanzamiento desde su Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil.

En las gradas, 45.000 corazones laten al ritmo de la esperanza. Toronto aún recuerda el rugido ahogado de anoche, cuando la jugada impecable del boricua Kiké Hernández detuvo el empuje final de los locales. En el diamante, Mookie Betts, el héroe inesperado, levantó a los suyos con un bate oportuno que devolvió el pulso a los Dodgers. Ahora, el mánager Dave Roberts tiene una decisión propia de un tercer acto cinematográfico: confiar el inicio a Shohei Ohtani o al estoico Tyler Glasnow, el hombre que cerró el capítulo anterior con nervios de acero. A un solo juego del bicampeonato, los angelinos persiguen la inmortalidad que solo unos pocos equipos, como los Yankees del cambio de siglo, pudieron alcanzar.

Del otro lado, los Blue Jays afinan sus armas con fe y carácter. John Schneider, su mánager, busca encender la chispa en un vestuario que aún sueña con emular las gestas de 1992 y 1993. “A veces pasa en el béisbol”, reflexionó con serenidad, sabiendo que su equipo tiene el talento y el alma para cambiar la historia. Con Vladimir Guerrero Jr. como su columna vertebral, Kevin Gausman listo para el duelo y George Springer de regreso como alma de la ofensiva, Toronto se aferra a la magia que solo el deporte puede invocar. Cuando la pelota vuele esta noche, el tiempo se detendrá: un estadio, dos legados y un último lanzamiento para definir quién escribe el final de esta epopeya.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Serie Mundial 2025: Blue Jays vs. Dodgers por Internet?

Descarga las apps de Imagen TV para seguir el duelo entre los Toronto Blue Jays y Los Ángeles Dodgers desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, Serie Mundial 2025: Yankees vs. Dodgers por señal abierta y cable?

Imagen TV en señal abierta (Canal 3.1) o desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable, TotaPlay y Sky en los siguientes canales:

Canales 103 y 603 HD de Dish

Canales 103 y 1103 de Sky

Canales 103 y 1103 de Megacable

Canales 118 y 703 de Izzi

Horario, TV y dónde ver en vivo el Juego 7 de la Serie Mundial 2025: Blue Jays vs. Dodgers

Evento : Serie Mundial 2025

: Serie Mundial 2025 Partido : Toronto Blue Jays vs. Los Ángeles Dodgers

: Toronto Blue Jays vs. Los Ángeles Dodgers Horario : 18:00 (CDMX)

: 18:00 (CDMX) Fecha : Sábado 1 de noviembre de 2025

: Sábado 1 de noviembre de 2025 TV : Imagen TV

: Imagen TV Estadio : Rogers Centre de Toronto, Ontario (Canadá)