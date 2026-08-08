Chivas de Guadalajara tiene una nueva cita en la Leagues Cup 2026 este sábado 8 de agosto. El equipo dirigido por Gabriel Milito se enfrentará a FC Dallas por la segunda jornada de la Fase Uno, después de debutar con un empate 1-1 ante Los Angeles FC y quedarse sin el punto extra tras perder en penales.

El resultado dejó al Rebaño Sagrado con un solo punto, por lo que necesita ganar para no complicar sus opciones de avanzar a los cuartos de final. FC Dallas llega con una situación distinta: venció a Querétaro en su primer partido y ya tiene tres unidades. Ambos equipos se medirán en el PayPal Park de San José, California.

El partido se podrá ver EN VIVO y GRATIS en México por Imagen Televisión. También estará disponible a través de Canal 5 y TUDN, mientras que Apple TV ofrecerá la transmisión por internet.

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO GRATIS, Chivas vs. FC Dallas por la Leagues Cup 2026?

El partido entre Chivas de Guadalajara y FC Dallas podrá verse EN VIVO y GRATIS por Imagen Televisión este sábado 8 de agosto. La señal de Imagen TV está disponible mediante televisión abierta en México, por lo que los aficionados no necesitan contratar un servicio de televisión de paga para seguir el encuentro donde exista cobertura.

Imagen TV también forma parte de la programación de diferentes operadores de televisión restringida. La numeración puede cambiar dependiendo del proveedor, la ciudad y el paquete contratado.

Estos son algunos de los canales disponibles para sintonizar Imagen Televisión:

Señal abierta Canal 3.1 Dish Canales 103 y 603 HD SKY Canales 103 y 1103 Megacable Canales 103 y 1103 Izzi Canales 118 y 703

El Chivas vs. FC Dallas comenzará a las 7:00 p.m. del centro de México y tendrá como escenario el PayPal Park de San José, California.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO online?

Los aficionados también pueden consultar la programación de Imagen Televisión a través de sus plataformas digitales, disponibles para diferentes dispositivos conectados a internet.

La disponibilidad de la transmisión deportiva online puede depender de los derechos digitales correspondientes al partido. Por ello, para este encuentro, Apple TV representa la alternativa de streaming confirmada para seguir la Leagues Cup 2026.

Dispositivos para ver Chivas vs. FC Dallas online

Smart TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone

iPad

Tablets

Computadoras Windows

Computadoras Mac

¿Dónde ver Chivas vs. FC Dallas por señal abierta?

La principal opción de televisión abierta para seguir el encuentro en México será Imagen TV, que transmitirá el partido sin costo adicional para los hogares que reciban su señal.

El duelo también tendrá transmisión por Canal 5, otra alternativa de señal abierta para los aficionados de Chivas. TUDN ofrecerá el encuentro mediante televisión de paga.

De esta manera, quienes busquen ver el partido sin contratar un paquete adicional de televisión podrán recurrir a las señales abiertas disponibles en su localidad.

¿Cómo llegan Chivas y FC Dallas?

Chivas llega al segundo partido de la Leagues Cup con un punto, después de igualar 1-1 ante LAFC en su estreno. El conjunto rojiblanco perdió posteriormente la tanda de penales y no consiguió la unidad adicional.

FC Dallas tuvo un inicio más favorable al derrotar a Querétaro y sumar tres puntos. El equipo de la MLS buscará aprovechar esa ventaja para acercarse a la siguiente ronda.

Para Guadalajara, una victoria resulta especialmente importante después de haber dejado escapar el punto extra en su primer compromiso.

Horario, TV y cómo ver EN VIVO Chivas vs. FC Dallas por la Leagues Cup 2026

Datos del partido Información Evento Leagues Cup 2026 Partido Chivas de Guadalajara vs. FC Dallas Instancia Fase Uno Fecha Sábado 8 de agosto de 2026 Horario 7:00 p.m. (CDMX) TV abierta Imagen TV Otra señal abierta Canal 5 TV de paga TUDN Streaming Apple TV Estadio PayPal Park Ciudad San José, California País Estados Unidos