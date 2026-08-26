Continúa el desarrollo de la Leagues Cup 2026 y este miércoles 26 de agosto es el turno de uno de los más poderosos de la Liga MX ante un gigante de la MLS. No te pierdas el partido de América vs. Columbus Crew EN VIVO a través de la señal de Imagen TV en streaming online, desde las 8:45 p.m. CDMX , en lo que será la ronda de cuartos de final. Mexicanos y estadounidenses estarán cara a cara en un duelo de pronóstico reservado.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Club América vs. Columbus Crew por Streaming?

Descarga las apps de Imagen TV para seguir el duelo entre los Club América vs. Columbus Crew por Leagues Cup 2026 desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, Club América vs. Columbus Crew por Streaming?

Imagen TV es el canal exclusivo en México para ver Club América vs. Columbus Crew por Leagues Cup 2026. Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia:

Canales 103 y 603 HD de Dish

Canales 103 y 1103 de Sky

Canales 103 y 1103 de Megacable

Canales 118 y 703 de Izzi

Horario, TV y dónde ver América vs. Columbus Crew EN VIVO por Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2026

Miércoles 26 de agosto de 2026 Horario: 8:45 p.m. CDMX / 10:45 p.m. ET

8:45 p.m. CDMX / 10:45 p.m. ET Canal TV / Streaming: Imagen TV

Imagen TV Lugar: Dignity Health Sports Park