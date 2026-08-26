Señal de Imagen TV EN VIVO para ver la transmisión de América vs. Columbus Crew en directo, por cuartos de final de la Leagues Cup 2026. (Foto: @clubamerica / @columbuscrew / Composición El Comercio MAG)
Señal de Imagen TV EN VIVO para ver la transmisión de América vs. Columbus Crew en directo, por cuartos de final de la Leagues Cup 2026. (Foto: @clubamerica / @columbuscrew / Composición El Comercio MAG)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Continúa el desarrollo de la Leagues Cup 2026 y este miércoles 26 de agosto es el turno de uno de los más poderosos de la Liga MX ante un gigante de la MLS. No te pierdas el partido de América vs. Columbus Crew EN VIVO a través de la señal de Imagen TV en streaming online, desde las 8:45 p.m. CDMX, en lo que será la ronda de cuartos de final. Mexicanos y estadounidenses estarán cara a cara en un duelo de pronóstico reservado.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Club América vs. Columbus Crew por Streaming?

Descarga las apps de Imagen TV para seguir el duelo entre los Club América vs. Columbus Crew por Leagues Cup 2026 desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, Club América vs. Columbus Crew por Streaming?

Imagen TV es el canal exclusivo en México para ver Club América vs. Columbus Crew por Leagues Cup 2026. Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia:

  • Canales 103 y 603 HD de Dish
  • Canales 103 y 1103 de Sky
  • Canales 103 y 1103 de Megacable
  • Canales 118 y 703 de Izzi

Horario, TV y dónde ver América vs. Columbus Crew EN VIVO por Leagues Cup 2026

  • Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2026
  • Horario: 8:45 p.m. CDMX / 10:45 p.m. ET
  • Canal TV / Streaming: Imagen TV
  • Lugar: Dignity Health Sports Park
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

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