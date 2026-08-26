Piero Hatto
Piero Hatto

Continúa el desarrollo de la Leagues Cup 2026 y este miércoles 26 de agosto es el turno de uno de los más poderosos de la Liga MX ante un gigante de la MLS. No te pierdas el partido de a través de la señal de Imagen TV en streaming online, desde las 8:45 p.m. CDMX, en lo que será la ronda de cuartos de final. Mexicanos y estadounidenses estarán cara a cara en un duelo de pronóstico reservado.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Club América vs. Columbus Crew por Streaming?

Descarga las apps de Imagen TV para seguir el duelo entre los Club América vs. Columbus Crew por Leagues Cup 2026 desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, Club América vs. Columbus Crew por Streaming?

Imagen TV es el canal exclusivo en México para ver Club América vs. Columbus Crew por Leagues Cup 2026. Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia:

  • Canales 103 y 603 HD de Dish
  • Canales 103 y 1103 de Sky
  • Canales 103 y 1103 de Megacable
  • Canales 118 y 703 de Izzi

Horario, TV y dónde ver América vs. Columbus Crew EN VIVO por Leagues Cup 2026

  • Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2026
  • Horario: 8:45 p.m. CDMX / 10:45 p.m. ET
  • Canal TV / Streaming: Imagen TV
  • Lugar: Dignity Health Sports Park
TV Azteca 7 y Canal FOX One EN VIVO GRATIS — ver partido América vs. Bravos de Juárez por TV abierta y Online | VIDEO
El Club América recibe a los Bravos de Juárez este viernes 21 de agosto por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido que podrás seguir en vivo y online, con opciones de transmisión por televisión y streaming para los aficionados en México. El encuentro tendrá cobertura a través de TV Azteca 7 y el Canal FOX One, mientras que distintas alternativas permitirán ver el compromiso gratis o mediante plataformas digitales, según la señal disponible en cada región. Las Águilas buscarán aprovechar su condición de local para sumar puntos y escalar posiciones, pero enfrente tendrán a un conjunto fronterizo decidido a complicar a uno de los grandes candidatos del campeonato mexicano. (VIDEO de @ClubAmerica en X)
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Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

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