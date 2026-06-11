La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito histórico al celebrarse por primera vez en tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— con un formato ampliado de 48 selecciones, 104 partidos y 16 sedes en Norteamérica. El torneo comenzará el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México, según la FIFA, y abrirá una edición que ya es considerada la más grande en la historia del certamen. Conoce los horarios por país, qué canales de TV y dónde ver streaming online la inauguración del torneo internacional que será antes del partido entre México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca, Ciudad de México.

El show encabezado por Shakira será uno de los grandes atractivos antes de que ruede el balón en el partido inaugural del torneo. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿A qué hora y qué canal TV transmite la inauguración de la Copa Mundial 2026?

A continuación, una lista de canales de TV, streaming online y horarios aproximados por país para seguir la cobertura de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizará el jueves 11 de junio a partir de las 11:30 am (horario CDMX) en el Estadio Azteca previo al partido México vs. Sudáfrica .

Región / País Hora ceremonia (11 junio) Hora partido MX vs. RSA Canales de TV / plataformas principales México (CDMX) 11:30 a. m. 1:00 p. m. Televisa (Canal 5, Las Estrellas), TV Azteca (Azteca 7), ViX (streaming). Perú 12:30 p. m. 2:00 p. m. América TV (canal 4/704 HD) en abierto; DSPORTS / DIRECTV y DGO (todos los partidos); Disney+ partidos seleccionados. Colombia 12:30 p. m. 2:00 p. m. Canales locales con derechos (Caracol/RCN según acuerdo), DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+. Ecuador 12:30 p. m. 2:00 p. m. Televisoras locales con derechos, DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+. Panamá 12:30 p. m. 2:00 p. m. Canales abiertos locales, DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+. Chile 1:30 p. m. 3:00 p. m. TV abierta local (ej. Canal 13/Chilevisión según derechos), DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+. Venezuela 1:30 p. m. 3:00 p. m. TV abierta local, DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+. Argentina 2:30 p. m. 4:00 p. m. TV Pública / TyC Sports u otro con derechos, DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+. Brasil (Brasilia) 2:30 p. m. 4:00 p. m. TV Globo / SporTV (según derechos), DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+. Uruguay 2:30 p. m. 4:00 p. m. Canales locales con derechos, DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+. EE. UU. Este (Miami / New York) 1:30 p. m. 3:00 p. m. FOX / FS1 o cadena con derechos en inglés; Telemundo/Universo en español; ViX, servicios de cable/streaming. Canadá (Toronto, Montreal – EDT) 1:30 p. m. 3:00 p. m. TSN, CTV o cadena con derechos; plataformas de cable y streaming locales. Centroamérica (ej. Nicaragua) 11:30 a. m. 1:00 p. m. Canales abiertos locales, DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+. Señal panregional de pago (Latam) Según huso horario local Según huso horario local DSPORTS (TV paga) y DGO (streaming) transmiten los 104 partidos del Mundial. Streaming adicional (Latam y global) Según huso horario local Según huso horario local Disney+ (pack con partidos seleccionados, incl. instancias finales), ViX (México y parte de EE. UU.), otras apps de cada operador.

En México, la inauguración del Mundial 2026 se emitirá en señal abierta a través de las principales cadenas generalistas, como Televisa y TV Azteca, con cobertura en canales como Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7. Estas señales concentran la audiencia masiva, por lo que son la opción ideal para quienes quieren ver la ceremonia y el partido inaugural sin contratar servicios adicionales.

Para quienes buscan una cobertura integral de todo el torneo en países de Latinoamérica, la opción pasa por la TV paga y el entorno digital, con señales como DSPORTS/DIRECTV y la plataforma DGO, que transmiten todos los partidos del Mundial.

En Argentina, la ceremonia y el primer partido se verán por la TV abierta y por canales deportivos de cable, como la TV Pública y señales especializadas tipo TyC Sports u otras que hayan adquirido los derechos. En todos estos mercados, DSPORTS/DIRECTV y DGO actúan como la columna vertebral de la cobertura paga, ofreciendo los 104 partidos en TV y streaming para los abonados, mientras que Disney+ aporta una capa adicional de distribución digital con partidos clave y contenido on-demand.

Finalmente, en Estados Unidos y Canadá, la inauguración y el partido inaugural se transmitirán en inglés por cadenas deportivas de gran alcance nacional, como FOX o FS1 (de acuerdo con el paquete de derechos). Para la audiencia hispanohablante, cadenas como Telemundo y Universo suelen liderar la transmisión en español, complementadas por plataformas digitales propias y servicios como ViX. Esta dualidad inglés/español hace que el mercado estadounidense tenga una de las ofertas más diversificadas y segmentadas por idioma.