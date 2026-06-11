La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito histórico al celebrarse por primera vez en tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— con un formato ampliado de 48 selecciones, 104 partidos y 16 sedes en Norteamérica. El torneo comenzará el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México, según la FIFA, y abrirá una edición que ya es considerada la más grande en la historia del certamen. Conoce los horarios por país, qué canales de TV y dónde ver streaming online la inauguración del torneo internacional que será antes del partido entre México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca, Ciudad de México.
¿A qué hora y qué canal TV transmite la inauguración de la Copa Mundial 2026?
A continuación, una lista de canales de TV, streaming online y horarios aproximados por país para seguir la cobertura de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizará el jueves 11 de junio a partir de las 11:30 am (horario CDMX) en el Estadio Azteca previo al partido México vs. Sudáfrica.
|Región / País
|Hora ceremonia (11 junio)
|Hora partido MX vs. RSA
|Canales de TV / plataformas principales
|México (CDMX)
|11:30 a. m.
|1:00 p. m.
|Televisa (Canal 5, Las Estrellas), TV Azteca (Azteca 7), ViX (streaming).
|Perú
|12:30 p. m.
|2:00 p. m.
|América TV (canal 4/704 HD) en abierto; DSPORTS / DIRECTV y DGO (todos los partidos); Disney+ partidos seleccionados.
|Colombia
|12:30 p. m.
|2:00 p. m.
|Canales locales con derechos (Caracol/RCN según acuerdo), DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+.
|Ecuador
|12:30 p. m.
|2:00 p. m.
|Televisoras locales con derechos, DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+.
|Panamá
|12:30 p. m.
|2:00 p. m.
|Canales abiertos locales, DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+.
|Chile
|1:30 p. m.
|3:00 p. m.
|TV abierta local (ej. Canal 13/Chilevisión según derechos), DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+.
|Venezuela
|1:30 p. m.
|3:00 p. m.
|TV abierta local, DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+.
|Argentina
|2:30 p. m.
|4:00 p. m.
|TV Pública / TyC Sports u otro con derechos, DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+.
|Brasil (Brasilia)
|2:30 p. m.
|4:00 p. m.
|TV Globo / SporTV (según derechos), DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+.
|Uruguay
|2:30 p. m.
|4:00 p. m.
|Canales locales con derechos, DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+.
|EE. UU. Este (Miami / New York)
|1:30 p. m.
|3:00 p. m.
|FOX / FS1 o cadena con derechos en inglés; Telemundo/Universo en español; ViX, servicios de cable/streaming.
|Canadá (Toronto, Montreal – EDT)
|1:30 p. m.
|3:00 p. m.
|TSN, CTV o cadena con derechos; plataformas de cable y streaming locales.
|Centroamérica (ej. Nicaragua)
|11:30 a. m.
|1:00 p. m.
|Canales abiertos locales, DSPORTS / DIRECTV, DGO, Disney+.
|Señal panregional de pago (Latam)
|Según huso horario local
|Según huso horario local
|DSPORTS (TV paga) y DGO (streaming) transmiten los 104 partidos del Mundial.
|Streaming adicional (Latam y global)
|Según huso horario local
|Según huso horario local
|Disney+ (pack con partidos seleccionados, incl. instancias finales), ViX (México y parte de EE. UU.), otras apps de cada operador.
En México, la inauguración del Mundial 2026 se emitirá en señal abierta a través de las principales cadenas generalistas, como Televisa y TV Azteca, con cobertura en canales como Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7. Estas señales concentran la audiencia masiva, por lo que son la opción ideal para quienes quieren ver la ceremonia y el partido inaugural sin contratar servicios adicionales.
Para quienes buscan una cobertura integral de todo el torneo en países de Latinoamérica, la opción pasa por la TV paga y el entorno digital, con señales como DSPORTS/DIRECTV y la plataforma DGO, que transmiten todos los partidos del Mundial.
En Argentina, la ceremonia y el primer partido se verán por la TV abierta y por canales deportivos de cable, como la TV Pública y señales especializadas tipo TyC Sports u otras que hayan adquirido los derechos. En todos estos mercados, DSPORTS/DIRECTV y DGO actúan como la columna vertebral de la cobertura paga, ofreciendo los 104 partidos en TV y streaming para los abonados, mientras que Disney+ aporta una capa adicional de distribución digital con partidos clave y contenido on-demand.
Finalmente, en Estados Unidos y Canadá, la inauguración y el partido inaugural se transmitirán en inglés por cadenas deportivas de gran alcance nacional, como FOX o FS1 (de acuerdo con el paquete de derechos). Para la audiencia hispanohablante, cadenas como Telemundo y Universo suelen liderar la transmisión en español, complementadas por plataformas digitales propias y servicios como ViX. Esta dualidad inglés/español hace que el mercado estadounidense tenga una de las ofertas más diversificadas y segmentadas por idioma.