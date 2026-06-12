La tan esperada inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca este jueves 11 de junio desde el mítico Estadio Ciudad de México. El evento captará la atención de los aficionados en Estados Unidos a partir de la 1:30 p.m. ET (hora del Este) en ciudades como Miami y Nueva York. Shakira liderará el espectáculo musical interpretando el himno oficial “Dai Dai” junto al artista nigeriano Burna Boy. Esta ceremonia histórica marcará el inicio del torneo antes del partido inaugural programado para las 3:00 p.m. entre las selecciones de México y Sudáfrica.

El cartel de la sede mexicana destaca por su fuerte identidad cultural y reúne a figuras consolidadas de la industria musical latina. Alejandro Fernández tendrá el honor de entonar el himno nacional, mientras que Belinda cantará “Por Ella” acompañada por Los Ángeles Azules. Los preparativos ya generan gran expectativa digital, especialmente tras el encuentro viral entre Shakira y la actriz y cantante mexicana durante los ensayos en el recinto. La cartelera se completa con las presentaciones de J Balvin, Maná, Lila Downs, Danny Ocean y la sudafricana Tyla.

El antiguo Estadio Azteca, hoy renombrado como Estadio Ciudad de México, hace historia al convertirse en el primer recinto global en albergar tres aperturas mundialistas, tras las ediciones de 1970 y 1986. Ante sus 83,000 espectadores, la producción orquestada por el italiano Marco Balich promete un despliegue visual sin precedentes. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que la ceremonia celebrará la rica herencia mexicana mediante una fusión de arte, danza y música. Este espectáculo durará noventa minutos antes de que el balón ruede oficialmente.

Debido a la inédita organización compartida entre tres naciones, el comité diseñó un formato de inauguración triple distribuido en dos jornadas consecutivas. La fiesta continuará el viernes 12 de junio en Toronto con Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara antes del duelo entre Canadá y Bosnia. Ese mismo día, el SoFi Stadium de Los Ángeles acogerá la ceremonia estadounidense liderada por Katy Perry, Future, LISA de BLACKPINK y Anitta.

Además de esta triple apertura, la FIFA confirmó innovaciones históricas para la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Shakira regresará para encabezar el evento de clausura junto a Madonna y BTS, marcando la introducción oficial del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de las finales del Mundial.

Revisa la lista de artistas que estarán presentes y cantarán en la inauguración de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. (Foto: AFP) / Jairo Rúa

Fecha, estadio y hora oficial de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026

La inauguración del Mundial 2026 continuará el viernes 12 de junio de 2026 en el SoFi Stadium (nombrado por FIFA como Estadio de Los Ángeles por el torneo), con show musical múltiple y transmisión en TV y streaming para Estados Unidos en inglés y español.

Fecha de la ceremonia inaugural: viernes 12 de junio de 2026.

Estadio: Estadio Los Ángeles (históricamente conocido como SoFi Stadium), en Los Angeles, California.

La ceremonia inicia 90 minutos antes del partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay.

Hora referencial confirmada: 6:30 p. m. hora de Perú/Colombia/Ecuador (UTC-5) para la ceremonia; el partido va a las 6:00 p. m. locales aproximadas.

¿Quiénes cantan y artistas confirmados en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026?

La cartelera artística para la ceremonia de inauguración previo al partido Estados Unidos vs. Paraguay por la Jornada 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 desde el Estadio de Los Ángeles (nombre que le otorgó la FIFA al SoFi Stadium) incluye a varios artistas estadounidenses e internacionales:

Katy Perry

Future

Anitta

LISA de BLACKPINK

Rema

Tyla

Y más artistas sorpresa

INGLEWOOD, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 12/06/2026.- Lista de horarios de diferentes países del mundo para ver la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 a realizarse este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON IA DE CHATGPT PARA GESTIÓN MIX / NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver en Estados Unidos la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 por TV y streaming?

Televisión en Estados Unidos

En inglés (TV) En español (TV) FOX Telemundo FS1 Universo

Las mencionadas cadenas televisivas tienen los derechos de todos los partidos y se espera que cubran también la ceremonia inaugural y el partido de apertura de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

Streaming en Estados Unidos (pago y opciones “gratis”)

Plataformas vinculadas a los derechos en EE. UU.:

Peacock (en español) Tubi (en inglés) Peacock y otras apps de FOX/Telemundo Transmitirá todos los partidos en vivo en español en EE. UU. como complemento de Telemundo/Universo. Ofrecerá el partido inaugural y el debut de la selección de EE. UU. gratis y en 4K. FOX Sports App, Telemundo y Universo suelen ofrecer streaming autenticado ligado a suscriptores de TV de pago; la disponibilidad gratuita total sin cable o sin pago no se garantiza y depende de acuerdos comerciales. Tiene costo de suscripción mensual; no se garantiza que la ceremonia sea gratis sin registro o pago. -- Peacock es también la plataforma que NBCUniversal usa para distribuir gran parte del deporte internacional en streaming en español.

Opciones gratis para ver la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos

Tubi ofrecerá el partido inaugural y el debut de Estados Unidos gratis y en 4K; sin embargo, no está confirmado si incluye la ceremonia completa de apertura, requiere cuenta gratuita con registro o tendrá anuncios.

En México, TUDN y Azteca 7, además de Canal 5 y plataformas como ViX, transmitirán la inauguración, y habrá FIFA Fan Festival con pantallas gratuitas en espacios públicos como el Zócalo de Ciudad de México.