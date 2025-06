El Inter Miami de Lionel Messi reta a los actuales campeones de la Champions League: el PSG de los tres mosqueteros Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Vitinha. Ambos conjuntos se ven las caras este domingo 29 de junio, a partir de las 13:00 horas de Buenos Aires (12 pm ET / 9 am PT) , en el gramado del Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia, por los octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA. El juego será televisado de forma gratuita en todo el mundo por DAZN, pero también puedes verlo por DIRECTV, Disney Plus Premium y Telefe en señal abierta.

Tras dos empates frente al Al-Ahly (0-0) y Palmeiras (2-2) y una victoria sobre el Porto (2-1), las Garzas del estado de Florida lograron dar el batacazo en el Mundial de Clubes al clasificarse como segundos en el grupo A. Los dirigidos por Javier Mascherano han ido de menos a más gracias a la experiencia de jugadores como Leo Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets.

Pero la dificultad aumentará más en esta etapa cuando choquen con un PSG que llega hasta instancia del torneo al liderar el grupo B tras conseguir dos victorias ante el Atlético Madrid (4-0) y Seattle Sounders (2-0) y una inesperada derrota a manos del Botafogo (1-0). Aún así, los de Luis Enrique tomarán todas sus precauciones para dejar en el camino al único equipo de la MLS que sigue con vida.

Horario y dónde ver el partido Inter Miami vs. PSG por el Mundial de Clubes 2025

El juego entre Inter Miami y PSG inicia desde las 13:00 horas de Buenos Aires (12 pm ET / 9 am PT) este domingo 29 de junio en el césped del Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia. La transmisión del partido en Argentina estará a cargo de Telefe en señal abierta, mientras que en el resto de países de Latinoamérica se podrá ver en DAZN (GRATIS), Disney Plus Premium y DIRECTV Sports.

Datos del partido Inter Miami vs. PSG

Fecha : Domingo 29 de junio de 2025

: Domingo 29 de junio de 2025 Lugar: Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

Horario por países

10:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

11:00 horas de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

12:00 horas de Canadá, Chile, Venezuela, Puerto Rico, Cuba y República Dominica

13:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

17:00 horas del Reino Unido

18:00 horas de España, Italia, Alemania y Francia

Horario de Estados Unidos

9 am PT

10 am MT

11 am CT

12 pm ET

Canales para ver Inter Miami vs. PSG

Argentina : Telele, Mitelefe, DAZN, DIRECTV, DGO y Disney Plus+ Premium

: Telele, Mitelefe, DAZN, DIRECTV, DGO y Disney Plus+ Premium Colombia : Win Sports, Win Play, DAZN, DIRECTV y DGP

: Win Sports, Win Play, DAZN, DIRECTV y DGP Perú : DAZN, DIRECTV y DGO

: DAZN, DIRECTV y DGO Chile : DAZN, DIRECTV y DGO

: DAZN, DIRECTV y DGO México : DAZN, ViX y TUDN

: DAZN, ViX y TUDN Estados Unidos : TNT Sports, TruTV, DAZN, TUDN y Univisión

: TNT Sports, TruTV, DAZN, TUDN y Univisión España: DAZN, Telecinco y Mitele Plus

Alineaciones probables del Inter Miami vs. PSG

Inter Miami : Ustari (GK); Weigandt, Aviles, Falcon, Allen; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Messi y Suarez.

: Ustari (GK); Weigandt, Aviles, Falcon, Allen; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Messi y Suarez. París Saint-Germain: Donnarumma (GK); Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, F. Ruiz; Doue, Ramos y Kvaratskhelia.