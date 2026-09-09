Este miércoles 9 de septiembre se desarrolla el Apple Event 2026 en Apple Park, en Cupertino, California, escenario elegido por Apple para presentar oficialmente su nueva familia iPhone 18, conformada por los modelos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone 18 Ultra (según los rumores). La jornada también marcó el inicio de una nueva etapa para la compañía bajo la dirección de John Ternus, quien asumió como CEO tras la salida de Tim Cook del cargo.

Entre los anuncios que más expectativa generan destaca el iPhone 18 Ultra, que sería el primer teléfono plegable de Apple y una de las grandes apuestas de la compañía para transformar su propuesta en el mercado de dispositivos móviles. Con este lanzamiento, Apple daría un nuevo paso en la evolución de su tecnología y entra de lleno en una categoría que ya cuenta con varios competidores.

Tras la presentación oficial, ya se conocerán los detalles sobre la fecha de lanzamiento, disponibilidad y precio del iPhone 18 en España, así como las principales características y novedades de los modelos que Apple mostrará durante su esperado evento.

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS, (09-09-2026).- Hora y dónde ver el lanzamiento de iPhone 18, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max en el Apple Event 2026 que se realizará en California, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Cuánto costará el iPhone 18 Pro Max en España?

A la espera de la confirmación oficial de Apple, diversos medios especializados han adelantado los precios que tendría la nueva familia iPhone 18 en España. Las estimaciones contemplan las distintas versiones del dispositivo y permiten conocer cuánto podría costar cada modelo en el mercado español tras su presentación.

Modelos del iPhone 18 Precio (aproximado) iPhone 18 969 euros iPhone 18 Pro 2.200 hasta 2.449 euros iPhone 18 Pro Max 1.319 euros hasta 1.469 euros iPhone 18 Ultra 1.469 euros hasta 1.619 euros, incluso superando los 1.600 euros.

¿Cuánto vale el iPhone 18 Pro Max en España?

El iPhone 18 Pro Max tendría un precio estimado de entre 1.319 y 1.469 euros en España, según las previsiones disponibles. De confirmarse estas cifras, el nuevo modelo supondría un incremento respecto al precio de lanzamiento del iPhone 17 Pro Max en el mercado español.

¿Cuándo sale el iPhone 18 Pro Max en España?

El iPhone 18 y todos sus modelos serán presentados oficialmente este miércoles 9 de septiembre a las 19:00 horas (península española) y se estima que llegará a España en los días posteriores de ese mismo mes.

Es importante señalar que Apple pone a la venta sus modelos Pro una semana y media después de su presentación, habitualmente un viernes de septiembre. Por lo que se estima que la venta sería el viernes 25 de septiembre.