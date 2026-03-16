Señal de IVC para ver el juego de Venezuela vs. Italia por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026, este lunes 16 de marzo desde el LoanDepot Park de Miami. (Fotos: @wbclassic / Composición MAG)
Señal de IVC para ver el juego de Venezuela vs. Italia por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026, este lunes 16 de marzo desde el LoanDepot Park de Miami. (Fotos: @wbclassic / Composición MAG)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Por un boleto a la gran final. El Clásico Mundial de Béisbol 2026 va llegando a su fin y este lunes 16 de marzo conoceremos al segundo finalista del torneo, cuando se enfrenten Venezuela vs. Italia desde el LoanDepot Park de Miami, Florida, a partir de las 8:00 p.m. Caracas con transmisión de IVC. La selección venezolana viene de eliminar a Japón en lo que fue el gran golpe de los cuartos de final, mientras que Italia extendió su invicto eliminado a Puerto Rico. El ganador de esta serie chocará ante USA en el último juego del certamen.

¿Dónde ver, Venezuela vs. Italia EN VIVO vía IVC por TV y online?

El canal IVC ofrece la transmisión en vivo del juego entre Venezuela vs. Italia EN VIVO por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026, disponible a través de Zapping y CANTV Televisión Satelital. Este canal de televisión por suscripción es conocido por su contenido de entretenimiento general y es propiedad de Ole Communications, operado por Ole Distribution. Los usuarios de CANTV Televisión Satelital pueden sintonizar IVC HD en el canal 307.

Además de la transmisión en televisión, los aficionados también pueden seguir el partido a través de plataformas de streaming. IVC ofrece opciones digitales para que los fanáticos puedan ver el juego en línea, garantizando una experiencia cómoda y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. No olvides verificar la programación para no perderte ni un minuto de este esperado enfrentamiento.

DatoDetalle
EventoVenezuela vs Italia por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026
Canal que transmiteIVC
Tipo de canalCanal de televisión por suscripción
Contenido principalEntretenimiento general
PropietarioOle Communications
OperadorOle Distribution
Plataformas donde se veZapping, CANTV Televisión Satelital
Señal en CANTV SatelitalIVC HD – canal 307
Tipo de transmisiónTransmisión en vivo del juego entre Venezuela e Italia

Venezuela vs. Italia EN VIVO: lo que debes saber del juego

  • Partido: Venezuela vs. Italia
  • Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026
  • Fecha: Lunes 16 de marzo de 2026
  • Estadio: LoanDepot Park, Miami, Florida
  • Hora: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT
  • TV: IVC desde Venezuela
  • Streaming: Disney+, Fox Sports App, BeisbolPlay
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