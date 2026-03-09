Van por su tercer triunfo consecutivo en el torneo. Este lunes 9 de marzo, mira el juego de Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO por la señal de IVC o Beísbol Play TV, por la Jornada 4 del Clásico Mundial de Béisbol 2026, encuentro que se disputará desde el Estadio loanDepot Park de Miami, Florida. La selección venezolana cuenta con 2 triunfos en sus primeras dos presentaciones, ante Israel y Países Bajos. Por su parte, Nicaragua ha perdido ante Países Bajos, República Dominicana y logró un triunfo contra Israel.

Consulta dónde puedes ver la transmisión de Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO, con los horarios y canales de TV que pasarán el juego del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Fotos: @worldbaseballclassic / Composición MAG) / Piero Hatto

¿Dónde ver el juego Venezuela vs. Nicaragua por Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El esperado partido entre Venezuela contra Nicaragua será transmitido por IVC en Venezuela. Además, los fanáticos podrán seguir el encuentro a través de diversos canales en otros países. Asegúrate de consultar los horarios y plataformas disponibles en tu región para disfrutar de este emocionante juego de Venezuela vs. Nicaragua por CMB 2026.

¿Dónde ver IVC EN VIVO, Venezuela vs. Nicaragua por Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El canal IVC ofrece la transmisión en vivo del juego entre Venezuela vs. Nicaragua por Clásico Mundial de Béisbol 2026 En Venezuela, IVC está disponible a través de Zapping y CANTV Televisión Satelital. Este canal de televisión por suscripción es conocido por su contenido de entretenimiento general y es propiedad de Ole Communications, operado por Ole Distribution. Los usuarios de CANTV Televisión Satelital pueden sintonizar IVC HD en el canal 307.

IVC en Venezuela

Canal 418 de Netuno

Canal 307 de Cantv

Canales 20 SD y 192 HD de Inter

Canales 102 HD y 1102 HD de Inter Satelital

Canales 235 SD y 1235 HD de Simple TV

IVC en Colombia

Canal 1485 HD de Claro TV

Canales 235 SD y 1235 HD de DIRECTV

IVC en Panamá

Canales 452 SD y 1452 HD de TiGo

Además de la transmisión en televisión, los aficionados también pueden seguir el partido a través de plataformas de streaming. IVC ofrece opciones digitales para que los fanáticos puedan ver el juego en línea, garantizando una experiencia cómoda y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. No olvides verificar la programación para no perderte ni un minuto de este esperado enfrentamiento.

Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: lunes 9 de marzo de 2026

lunes 9 de marzo de 2026 Lugar: Estadio loanDepot Park de Miami, Florida

Estadio loanDepot Park de Miami, Florida Horario: 8:00 p.m. Caracas

8:00 p.m. Caracas Canal TV: FS2 (USA) / IVC (Venezuela)

FS2 (USA) / IVC (Venezuela) Streaming: Béisbol Play y ByM Sports (Venezuela) / Fox Sports App (USA)