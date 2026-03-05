Una de las máximas candidatas a llegar a instancias finales hace su debut en el Clásico Mundial de Béisbol. Este viernes 06 de marzo, mira el juego de Venezuela vs. Países Bajos a través de la señal de IVC desde las 13:00 horas de Caracas o 12:00 ET en Estados Unidos. Cabe señalar que Venezuela forma parte del Grupo D del Clásico Mundial 2026 junto a Nicaragua, Países Bajos, Israel y República Dominicana.

¿Dónde ver el juego Venezuela vs. Países Bajos por Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El esperado partido entre Venezuela y República Dominicana será transmitido por IVC en Venezuela. Además, los fanáticos podrán seguir el encuentro a través de diversos canales en otros países. Asegúrate de consultar los horarios y plataformas disponibles en tu región para disfrutar de este emocionante juego de Venezuela vs. Países Bajos por CMB 2026.

¿Dónde ver IVC EN VIVO, Venezuela vs. Países Bajos por Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El canal IVC ofrece la transmisión en vivo del juego entre Venezuela vs. Países Bajos por Clásico Mundial de Béisbol 2026 En Venezuela, IVC está disponible a través de Zapping y CANTV Televisión Satelital. Este canal de televisión por suscripción es conocido por su contenido de entretenimiento general y es propiedad de Ole Communications, operado por Ole Distribution. Los usuarios de CANTV Televisión Satelital pueden sintonizar IVC HD en el canal 307.

IVC en Venezuela

Canal 418 de Netuno

Canal 307 de Cantv

Canales 20 SD y 192 HD de Inter

Canales 102 HD y 1102 HD de Inter Satelital

Canales 235 SD y 1235 HD de Simple TV

IVC en Colombia

Canal 1485 HD de Claro TV

Canales 235 SD y 1235 HD de DIRECTV

IVC en Panamá

Canales 452 SD y 1452 HD de TiGo

Además de la transmisión en televisión, los aficionados también pueden seguir el partido a través de plataformas de streaming. IVC ofrece opciones digitales para que los fanáticos puedan ver el juego en línea, garantizando una experiencia cómoda y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. No olvides verificar la programación para no perderte ni un minuto de este esperado enfrentamiento.

Venezuela vs. Países Bajos: horario, TV y dónde ver en vivo por CMB 2026

Partido : Venezuela vs. Colombia, por Clásico Mundial de Béisbol 2026

: Venezuela vs. Colombia, por Clásico Mundial de Béisbol 2026 Fecha : Viernes 6 de marzo de 2026

: Viernes 6 de marzo de 2026 Hora : 13:00 de Caracas; 12:00 pm ET / 9:00 am PT

: 13:00 de Caracas; 12:00 pm ET / 9:00 am PT TV: IVC