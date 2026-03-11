Evitar a Japón se ha convertido en el gran premio oculto del Grupo D. Con la clasificación ya asegurada, Venezuela y República Dominicana se juegan este miércoles 11 de marzo mucho más que la tabla de posiciones del Clásico Mundial de Béisbol 2026: desde las 21:00 horas de Caracas y Santo Domingo (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) , en el Dalkin Park de Houston, Texas, protagonizarán el choque más esperado, un duelo de alto voltaje, repleto de estrellas y orgullo caribeño, que se vive como una final adelantada.

¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público venezolano estará a cargo de IVC Network. Aquí te contamos la forma de poder sintonizar la señal.

¿Cómo ver IVC En Vivo, Venezuela vs. República Dominicana?

El canal IVC transmite los partidos de Venezuela y República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de los cableoperadores CANTV, Supercable, Unicable Margarita, Inter Satelital, Simple TV e Inter.

Simple TV: canales 235 (SD) y 1235 (HD).

Inter: canales 20 (SD) y 192 (HD).​

Inter Satelital: canal 102 (HD).​

NetUno: canal 418.​

Supercable: canal 7.​

CANTV Satelital: canal 307.​

Unicable Margarita: canal 77.​

Cabe mencionar que en los Estados Unidos, todos los partidos podrán verse vía streaming por FOX Deportes, FS1, FOX One, FOX Sports App, fuboTV y Tubi TV.

Roster de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Lanzadores: Luinder Ávila, Jhonathan Díaz, Anthony Molina, Antonio Senzatela, Ángel Zerpa, Eduardo Bazardo, Carlos Guzman, Keider Montero, Christian Suárez.

Receptores: William Contreras, Salvador Pérez.

Jugadores de cuadro: Luis Arraiz, Eugenioo Suárez, Willson Contreras, Gleyber Torres, Maikel García, Ezequiel Tovar, Andrés Giménez.

Jardineros: Wilyer Abreu, Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio.

Roster de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Lanzadores: Albert Abreu, Huascar Brazobán, Juan Mejía, Gregory Salas, Sandy Alcántara, Seranthony Domínguez, Wandy Peralta, Cristopher Sánchez, Elvis Alvarado, Camilo Doval, Dennis Santana, Abner Uribe, Brayan Bello, Carlos Estévez, Luis Severino.

Receptores: Agustín Ramírez, Austin Wells.

Jugadores de cuadro: Junior Caminero, Ketel Marte, Erik González, Geraldo Perdomo, Vladimir Guerrero Jr., Amed Rosario, Manny Machado, Carlos Santana.

Jardineros: Oneil Cruz, Fernando Tatis.

Horario, TV y dónde ver juego Venezuela vs. República Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Día : Miércoles 11 de marzo de 2026

: Miércoles 11 de marzo de 2026 Partido : Venezuela vs. República Dominicana, por el Grupo D en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

: Venezuela vs. República Dominicana, por el Grupo D en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 Hora : 21:00 horas de Caracas (9 p.m. ET / 6 p.m. PT)

: 21:00 horas de Caracas (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) Canal : IVC Network y ByM Sports

: IVC Network y ByM Sports Lugar: LoanDepot Park de Miami, Florida (Estados Unidos)