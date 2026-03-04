La selección de Venezuela enfrenta hoy a los Washington Nationals en su segundo juego de preparación de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un duelo ideal para medir el estado real del roster antes del debut oficial. Este compromiso se juega hoy miércoles 4 de marzo a partir de las 6:05 p.m. ET / 7:05 p.m. (Caracas). en el CACTI Park of the Palm Beaches, en West Palm Beach, Florida, Estados Unidos . Para todo el público venezolano, sigue la transmisión del partido en vivo y en directo online por la señal oficial de IVC en directo, por televisión y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

MBL TV transmite el partido amistoso entre Venezuela vs. Washington EN VIVO este miércoles 4 de marzo a partir de las 7:05 p.m. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver, Venezuela vs. Washington Nationals EN VIVO vía IVC por TV y online?

El canal IVC ofrece la transmisión en vivo del juego entre Venezuela y Washington Nationals EN VIVO por amistoso previo al Clásico Mundial de Béisbol 2026, disponible a través de Zapping y CANTV Televisión Satelital. Este canal de televisión por suscripción es conocido por su contenido de entretenimiento general y es propiedad de Ole Communications, operado por Ole Distribution. Los usuarios de CANTV Televisión Satelital pueden sintonizar IVC HD en el canal 307.

Además de la transmisión en televisión, los aficionados también pueden seguir el partido a través de plataformas de streaming. IVC ofrece opciones digitales para que los fanáticos puedan ver el juego en línea, garantizando una experiencia cómoda y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. No olvides verificar la programación para no perderte ni un minuto de este esperado enfrentamiento.

Alineaciones de Venezuela hoy vs. Washington Nationals

Ronald Acuña Jr. – jardinero derecho (RF). Luis Arráez – primera base (1B). William Contreras – receptor (C). Salvador Pérez – bateador designado (BD). Eugenio Suárez – tercera base (3B). Jackson Chourio – jardinero central (CF). Andrés Giménez – campocorto (SS). Gleyber Torres – segunda base (2B). Wilyer Abreu – jardinero izquierdo (LF).

Este orden combina la capacidad de embasarse de Arráez con el poder de Acuña, Salvador y Eugenio en el corazón del lineup, mientras que Chourio y Abreu aportan juventud y velocidad en los jardines. La presencia de dos receptores de élite como William Contreras y Salvador Pérez (uno como catcher y otro como designado) subraya la profundidad ofensiva de Venezuela incluso en juegos de preparación.

Alineación de Washington Nationals hoy vs Venezuela

Nasim Núñez – segunda base (2B). CJ Abrams – campocorto (SS).​ James Wood – jardinero derecho (RF). Brady House – tercera base (3B). Daylen Lile – jardinero izquierdo (LF). Keibert Ruiz – receptor (C).​ José Tena – bateador designado (BD).​ Andrés Chaparro – primera base (1B). Joey Wiemer – jardinero central (CF).​

Es una alineación que mezcla prospectos top como James Wood, Brady House y Daylen Lile con piezas ya consolidadas o en vía de consolidación como Keibert Ruiz, lo que representa una buena prueba para el pitcheo venezolano. Al mismo tiempo, el juego permite a Washington evaluar a Núñez, Tena y Chaparro en roles ofensivos ante un staff de alta exigencia internacional.

Hora, TV y dónde ver Venezuela vs. Washington Nationals EN VIVO

Fecha: miércoles 4 de marzo de 2026

miércoles 4 de marzo de 2026 Lugar: CACTI Park of the Palm Beaches

CACTI Park of the Palm Beaches Hora: 7:05 p.m. hora de Venezuela

7:05 p.m. hora de Venezuela Canal TV / Streaming: IVC