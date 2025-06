El influencer YouTuber, hoy convertido en boxeador Jake Paul buscará extender su racha de victorias a seis cuando se enfrente al excampeón de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr., en un combate a 10 asaltos el sábado 28 de junio. La cartelera principal de pago por evento, está programada para las 8 p. m. ET desde el Honda Center en Anaheim, California . Conoce en qué canal TV pasan, dónde ver la pelea de box en vivo online y de forma gratuita, horarios, cartelera y más información a detalle de los protagonistas.

Jake Paul, una figura única en el mundo del boxeo, pasó de ser un influencer de redes sociales a boxeador profesional. Con un récord de 11 victorias y una derrota, incluyendo siete por nocaut, su victoria más significativa fue contra Mike Tyson en noviembre de 2024. Esta pelea se convirtió en el evento deportivo más visto en Netflix, con un estimado de 65 millones de espectadores.

La otra cara de la moneda es Julio César Chávez Jr., quien llega al ring con un récord de 54 victorias, seis derrotas y un empate, incluyendo 34 nocauts. La última vez que subió a un cuadrilátero tuvo un título mundial importante fue en 2012, y desde entonces ha enfrentado altibajos en su carrera, incluyendo una dura derrota ante el excampeón de MMA Anderson Silva en 2021.

Pelea Jake Paul vs. Julio César Jr. serán protagonistas de la pelea más esperada del mes de junio de 2025 por el peso crucero. (Foto: FightMag)

A qué hora pelea Paul vs. Chávez Jr. el 28 de junio

Desde las 8:00 p.m. Hora del Este inicia el evento donde Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr. serán los protagonistas. Mientras vaya avanzando la cartelera, la principal iniciará a las 22 horas ET y la estelar sería a las 23:30 ET aproximadamente. De todas maneras, debes tomar en cuenta el tiempo de inicio en distintas partes de Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.

ZONA HORARIA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS 8:00 P.M. Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 P.M. Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 6:00 P.M. Hora la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 P.M. Hora del pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

Revisa la lista de horarios en otros países del mundo para seguir la cobertura completa entre Paul vs. Chávez Jr. este sábado 28 de junio.

México: 6:00 p.m.

Guatemala: 6:00 p.m.

El Salvador: 6:00 p.m.

Estados Unidos: 5 pm PT / 6 pm MT / 7 pm CT / 8 pm ET

Cuba: 6:00 p.m.

Nicaragua: 6:00 p.m.

Honduras: 6:00 p.m.

Costa Rica: 6:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

República Dominicana: 8:00 p.m.

Puerto Rico: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Reino Unido: 12:00 a.m. (29 de junio)

España: 1:00 a.m. (29 de junio)

Alemania: 1:00 a.m. (29 de junio)

Italia: 1:00 a.m. (29 de junio)

Desde el Honda Center de Anaheim, California, Jake Paul vs. Julio César Jr. protagoniza la pelea estelar este sábado 28 de junio. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Dónde ver DAZN EN VIVO, la pelea Paul vs. Chávez Jr.

La pelea Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr. estará disponible en DAZN a nivel mundial. La cartelera del 28 de junio desde el Honda Center de Anaheim, California, Estados Unidos, se puede adquirir a través del pago por evento de DAZN por $59.99.

Cómo ver la pelea Paul vs. Chávez Jr. EN VIVO y STREAMING ONLINE

La pelea de boxeo entre Paul vs. Chávez Jr. se podrá observar de dos formas en DAZN: 1) Puedes adquirir el servicio streaming por PPV o 2) Suscribirte al plan mensual. Solo de esta manera podrás seguir la pelea completa. Recuerda que DAZN se encuentra disponible en Smart TV, teléfono celular, tablets y desde el sitio web (PC).

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming: Apple TV, Google Chromescast, Amazon Fire TV, Amazon Fire Stick, Android TV, Roku, SmartCast.

España: €19,99 al mes o €169,99 en pago único al año

Estados Unidos: $24,99 al mes o $199,99 al año

Reino Unido: £9,99 al mes o £119,99 al año para el plan Super Saver anual

Canadá: $20,00 CAD al mes

Alemania: €14,99 al mes

Japón: ¥980 al mes para el plan DAZN GLOBAL o ¥4200 al mes para el plan DAZN STANDARD

DAZN ofrece tres planes de pago sin diferencias en contenido o funciones:

DAZN Flexible Pass: $29,99 al mes

DAZN Annual Super Saver: $224,99 al año

DAZN Monthly Saver: $19,99 al mes durante 12 meses

DAZN también ofrece eventos de pago por visión (PPV) para peleas de alto perfil seleccionadas, que cuestan más que la tarifa de suscripción estándar

Puedes ver DAZN GRATIS, Paul vs. Chávez Jr. el 28 de junio

Puedes ver DAZN gratis la pelea entre Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr. DAZN oferta una propuesta para los aficionados al deporte con la que pueden acceder gratuitamente a contenidos seleccionados, en directo y bajo demanda, dentro de la aplicación de DAZN.

Podrás disfrutar de una selección de eventos deportivos en directo de fútbol, pádel, MMAs, balonmano o dardos, entre otras competiciones, y los mejores programas, resúmenes y documentales.

Récord de boxeo de Jake Paul

Nacionalidad : estadounidense

Edad : 28

Altura : 6′ 1″

Alcance : 76″

Peleas totales : 12

Récord : 11-1 (7 KOs)

Récord de boxeo de Julio César Chávez Jr.

Nacionalidad : Mexicana

Edad : 39

Altura : 6; 0″

Alcance : 73″

Peleas totales : 62

Récord : 54-6-1 (1) (34 KOs)

Cartelera completa de la pelea Jake Paul vs. Chávez Jr.

Esta es la cartelera de todas las peleas en el Honda Center de Anaheim, California. La estelar será entre Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr.

Jake Paul vs Julio César Chávez Jr. | Peso Crucero

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez vs Yuniel Dorticos | Peso Crucero | Por los títulos AMB y OMB

Holly Holm vs Yolanda Vega | Peso Ligero

Floyd Schofield vs Tevin Farmer | Peso Ligero

Avious Griffin vs Julián Rodríguez | Peso Wélter

Raúl ‘Cugar’ Curiel vs Víctor Ezequiel Rodríguez | Peso Wélter

Naomi Valle vs Ashley Félix | Peso Mínimosca