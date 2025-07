Esta final es más que una revancha. Es un momento decisivo en la era post-Big Three. Con el declive de Djokovic, Sinner vs. Alcaraz se han consolidado como las dos potencias dominantes del deporte, con estilos contrastantes que convierten cada encuentro en un clásico. La final del Grand Slam Wimbledon será este domingo 13 de julio en la Pista Central del All England Club de Londres . Conoce cuáles son los horarios por país, qué canales de televisión transmiten y dónde ver por señal online en cualquier dispositivo móvil.

El italiano superó con facilidad a Djokovic, con problemas físicos, por 6-3, 6-3 y 6-4 en las semifinales del Grand Slam de hierba para asegurar su duelo por el título con Carlos Alcaraz . El mes pasado, Sinner dejó escapar tres puntos de campeonato contra Alcaraz en la final de Roland Garros, y ambos reanudarán su rivalidad el domingo en la icónica pista central del All England Club.

Al derrotar a Djokovic, Sinner completó su racha de finales en los cuatro torneos del Grand Slam. Es el undécimo hombre en lograr esta hazaña en la Era Abierta. El jugador de 23 años acumula cinco victorias consecutivas contra Djokovic, una racha que incluye triunfos en semifinales de Grand Slam (Abierto de Australia 2024, Roland Garros 2025 y Wimbledon).

Qué canal transmite la final entre Sinner vs. Alcaraz

En España, la final de Wimbledon 2025 entre Alcaraz y Sinner se podrá ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo. Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes.

Desde Estados Unidos, podrás seguir la transmisión de ESPN+ y The Tennis Channel. Necesitas tener una suscripción para ser parte de la cobertura completa de la final entre Alcaraz vs. Sinner en Wimbledon 2025. Desde México, Argentina y otros países de Latinoamérica, podrás seguir la transmisión a través de ESPN y Disney Plus en todos los dispositivos móviles.

A qué hora juega Alcaraz vs. Sinner por la final de Wimbledon 2025

El partido Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz por la final de individuales masculinos de Wimbledon 2025 se jugará en la Cancha Central del All England Club en punto de las 4:00 pm de Londres / 5:00 pm de Madrid (horario peninsular).

A continuación, estos son los horarios por país para ver la final Masculina de Wimbledon entre Sinner vs. Alcaraz

País / Región Hora del partido Reino Unido (Londres) 4:00 pm Estados Unidos (ET) 11:00 am Estados Unidos (PT) 8:00 am México 9:00 am Perú 10:00 am Colombia 10:00 am Chile 11:00 am Argentina 12:00 pm Uruguay 12:00 pm

Qué más saber de Sinner y Alcaraz

El enfrentamiento entre Alcaraz y Sinner en otra final de Grand Slam marca el surgimiento de una nueva era de los “Big Two” y garantiza que, después del domingo, ambos se habrán repartido los últimos siete títulos importantes. El duelo por el título también será crucial en la batalla entre ambos jugadores por el número 1 de fin de año de la ATP. El tenista español aventaja actualmente al italiano por 2.240 puntos en la Carrera a Turín, pero el italiano reducirá esa considerable diferencia a 1.540 puntos si gana el título.

Fecha, hora, TV y Online para ver la final Alcaraz vs. Sinner

Revisa la información a detalle para ver la cobertura del partido de tenis en vivo entre Carlos Alcaraz vs. Jannick Sinner en Londres.

Final: Carlos Alcaraz vs Jannick Sinner

Fecha: Domingo, 13 de julio de 2025

Hora: 5:00 pm de Madrid (horario peninsular), 12:00 m de Buenos Aires (Argentina), 11:00 am ET (hora del Este) y 9:00 am de CDMX (Tiempo del Centro de México)

Ubicación: All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres

Canal de televisión: ESPN, ESPN2, ABC, Tennis Channel

Transmisión: ESPN+, DirecTV, Hulu + TV en vivo