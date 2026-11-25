Jennifer Barreto se convirtió en una de las protagonistas del mundo del entretenimiento y los concursos de belleza tras ganar el Miss Universo 2026, una edición que tuvo como escenario a su tierra natal, Puerto Rico. La modelo, de 27 años, consiguió el título el martes 24 de noviembre en San Juan, donde se impuso ante más de un centenar de candidatas de diferentes países. Sin embargo, su historia va más allá de las pasarelas: cuenta con una sólida preparación universitaria, experiencia en el ámbito del trabajo social y una trayectoria que comenzó en distintos municipios de la isla caribeña.

La nueva reina de belleza también marcó un precedente en el certamen al convertirse en la primera mujer casada y madre en ganar desde que la organización eliminó las restricciones que impedían participar a las concursantes que hubieran contraído matrimonio o tenido hijos.

Miss Universo 2026 tiene como ganadora a Jennifer Barreto, una modelo con formación en psicología y trabajo social. | Foto por JAYDEE LEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Ficha biográfica de Jennifer Barreto, Miss Universo 2026

Dato Información Nombre completo Jennifer Abreu Mora Nombre público Jennifer Barreto Fecha de nacimiento 17 de diciembre de 1998 Edad 27 años Lugar de nacimiento Mayagüez, Puerto Rico Nacionalidad Puertorriqueña Profesión Modelo y trabajadora social Estudios universitarios Licenciatura en Psicología Posgrados Maestría en Psicología y maestría en Trabajo Social Estado civil Casada Hijos Una hija Representación San Sebastián, Puerto Rico Título nacional Miss Universo Puerto Rico 2026 Título internacional Miss Universo 2026

¿Cuántos años tiene Jennifer Barreto y dónde nació?

Jennifer Barreto nació el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez, Puerto Rico. Por ello, tiene 27 años y está próxima a cumplir 28. Su nombre completo es Jennifer Abreu Mora y es hija de Jeffrey Abreu Vázquez y Alicia Mora González.

Aunque nació en Mayagüez, creció en Isabela y también pasó parte de su etapa escolar en San Sebastián y Aguadilla, localidades del oeste de Puerto Rico. Durante su infancia y adolescencia desarrolló una afición por el deporte, especialmente por el voleibol, disciplina que practicó desde la escuela primaria hasta la preparatoria.

Su formación y sus experiencias en distintas comunidades puertorriqueñas marcaron una etapa importante de su vida antes de dar el salto al mundo de los concursos de belleza.

La trayectoria de Jennifer Barreto en el ámbito social también distingue su perfil como Miss Universo 2026, más allá de su experiencia en las pasarelas. | Foto por EFE/Thais Llorca

¿Qué estudió Jennifer Barreto y a qué se dedica?

De acuerdo con la biografía publicada en el sitio oficial de Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto cuenta con una licenciatura en psicología de la investigación y dos maestrías: una en psicología y otra en trabajo social clínico. Su preparación académica le permitió desarrollar una trayectoria profesional enfocada en la prevención de la violencia, la atención a víctimas y el bienestar de las comunidades.

En 2021 inició su carrera al servicio del Departamento del Ejército de Estados Unidos en Fort Cavazos, Texas, como educadora y especialista en respuesta a crisis del Programa de Defensa Familiar (Family Advocacy Program). Desde ese puesto brindó apoyo a víctimas de violencia doméstica, abuso infantil y familias militares. También capacitó a líderes en estrategias de prevención e intervención.

Posteriormente, realizó labores de voluntariado en el Carl R. Darnall Army Medical Center y fue seleccionada como especialista de prevención. En esa función estuvo a cargo de evaluar las necesidades de las comunidades, desarrollar planes integrales de prevención y analizar factores de riesgo para fortalecer el bienestar y la resiliencia de las familias militares.

En el verano de 2025 se trasladó a Georgia, donde comenzó a prepararse para competir en Miss Universo Puerto Rico 2026. Meses después regresó a su país y consiguió el título nacional, un logro que le abrió las puertas para representar a Puerto Rico en el certamen internacional, donde finalmente conquistó la corona de Miss Universo 2026.

Jennifer Barreto, ganadora de Miss Universo 2026, combina su carrera en el trabajo social con su papel como esposa y madre de una niña. | Instagram @jenniferbarretopr

¿Cómo llegó Jennifer Barreto a ganar Miss Universo 2026?

El camino de Jennifer Barreto hacia la corona internacional comenzó con su participación en Miss Universo Puerto Rico 2026. El 25 de junio de ese año representó al municipio de San Sebastián en el concurso nacional, celebrado en el Centro de Artes Escénicas Ángel O. Berríos, en Caguas.

La competencia reunió a 36 candidatas y Barreto consiguió el título que le permitió representar a Puerto Rico en el certamen internacional.

La gran final de Miss Universo 2026 se realizó el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan. Allí compitió contra otras 116 representantes y logró quedarse con la corona, convirtiéndose en la sexta puertorriqueña en obtener este reconocimiento.

Su victoria también tuvo un significado especial para la isla, que volvió a celebrar un triunfo en casa dos décadas después de que Zuleyka Rivera ganara Miss Universo 2006.

¿Qué respondió Jennifer Barreto en la final de Miss Universo 2026?

Uno de los momentos más destacados de la competencia ocurrió durante la ronda de preguntas, cuando las cinco finalistas tuvieron que responder sobre asuntos relacionados con la sociedad y el liderazgo.

A Jennifer Barreto le preguntaron qué valor humano nunca debería perderse ante el crecimiento de la inteligencia artificial. La puertorriqueña respondió en español que la tecnología debía utilizarse de manera responsable y defendió la importancia de mantener la coherencia entre las palabras y las acciones.

“Si la inteligencia artificial pone en riesgo nuestros valores, entonces nunca fueron valores”, expresó durante su intervención.

La nueva Miss Universo también sostuvo que los principios humanos se demuestran especialmente cuando defenderlos resulta difícil. Su respuesta fue uno de los momentos que marcaron su participación en la última etapa del concurso.

Jennifer Barreto hizo historia al convertirse en la nueva Miss Universo 2026 en su tierra natal. | Instagram @jenniferbarretopr

¿Por qué la victoria de Jennifer Barreto es histórica?

El triunfo de Jennifer Barreto representa un nuevo capítulo para Puerto Rico en la historia de Miss Universo. Con seis coronas, la isla se mantiene entre los territorios con más victorias en el certamen, solo por detrás de Estados Unidos y Venezuela.

Además, su coronación tiene una particularidad: es la primera mujer casada y madre que obtiene el título desde que la organización eliminó las restricciones para las concursantes que estuvieran casadas o hubieran tenido hijos.

Estas modificaciones forman parte de los cambios introducidos por Miss Universo para ampliar los criterios de participación. En 2023, el concurso también eliminó el límite de edad que impedía competir a mujeres mayores de 28 años.

La edición de 2026, celebrada en San Juan, permitió que Puerto Rico volviera a ser escenario de una coronación histórica y que Jennifer Barreto llevara la sexta corona internacional a su país.