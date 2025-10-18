Tras la Velada del Año, Supernova Strikers y la Noche Dorada, los streamers más famosos de la plataforma Kick en Latinoamérica vuelven a ponerse los guantes de boxeo para participar en el Streaming Fighters 4, evento organizado por el creador de contenido WestCOL, que se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en el ring del Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia, que cuenta con una capacidad para albergar a más de 20 mil personas. ¿Quieres ver las peleas en vivo, gratis y online en tu teléfono móvil, PC, televisor Smart TV o tablets? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.
¿A qué hora empieza el Streaming Fighters 4? Horarios en tu país
De acuerdo a la información oficial de WestCOL, el Stream Fighters 4 inicia a partir de las 16:00 horas de Bogotá con los combates de Yina Calderón-Andrea Valdiri, JH de la Cruz-Cristorata, Shelao-Belosmaki, Milica-May Osorio, la coestelar The Nino-By King y la estelar Karely Ruiz-Karina García.
Horarios en Latinoamérica
- 15:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala
- 16:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
- 17:00 horas en Venezuela, Bolivia, Rep. Dominicana, Cuba, Canadá y Puerto Rico
- 18:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
- 23:00 horas en España
Horarios en EE.UU.
- 5 pm ET (Tiempo del Este) en Florida, Nueva York y Nueva Jersey
- 4 pm CT (Tiempo de Centro) en Texas
- 3 pm MT (Tiempo de Montaña) en Montana
- 2 pm PT (Tiempo del Pacífico) en California
¿Dónde ver el Stream Fighters 4 EN VIVO GRATIS?
La transmisión oficial de todos los combates del Stream Fighters 4 se verá EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE a través del Kick de WestCOL de forma gratuita. Solo debes registrarte a Kick con los siguientes pasos:
- Entra a kick.com desde el navegador o descarga la app oficial en iOS/Android y ábrela.
- Toca o haz clic en “Registrarse” (Sign Up); también verás “Iniciar sesión” si ya tienes cuenta.
- Completa el formulario: correo electrónico, fecha de nacimiento, nombre de usuario y contraseña.
- Elige un nombre de usuario único con al menos 4 caracteres; solo letras, números y guiones bajos.
- Crea una contraseña fuerte con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, y confirma la misma.
- Opcional: marca preferencias para recibir noticias/promociones o SMS de seguridad y notificaciones.
- Pulsa “Registrarse” para enviar el formulario y generar la verificación.
- Revisa tu correo y usa el código o enlace de verificación para activar la cuenta.
- Acepta los términos y condiciones cuando se te solicite para finalizar el alta.
- Completa tu perfil con foto y bio y explora el panel para empezar a usar la plataforma.
- Ingresa a www.kick.com/WESTCOL
Cartelera completa del Stream Fighters 4 de WestCOL
- Karely Ruiz (México) vs Karina García (Colombia)
- The Nino (República Dominicana) vs By King (Chile)
- Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)
- Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)
- JH de la Cruz (Colombia) vs Cristorata (Perú)
- Yina Calderón (Colombia) vs Andrea Valdiri (Colombia)