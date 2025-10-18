Tras la Velada del Año, Supernova Strikers y la Noche Dorada, los streamers más famosos de la plataforma Kick en Latinoamérica vuelven a ponerse los guantes de boxeo para participar en el Streaming Fighters 4, evento organizado por el creador de contenido WestCOL, que se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en el ring del Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia, que cuenta con una capacidad para albergar a más de 20 mil personas. ¿Quieres ver las peleas en vivo, gratis y online en tu teléfono móvil, PC, televisor Smart TV o tablets? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

¿A qué hora empieza el Streaming Fighters 4? Horarios en tu país

De acuerdo a la información oficial de WestCOL, el Stream Fighters 4 inicia a partir de las 16:00 horas de Bogotá con los combates de Yina Calderón-Andrea Valdiri, JH de la Cruz-Cristorata, Shelao-Belosmaki, Milica-May Osorio, la coestelar The Nino-By King y la estelar Karely Ruiz-Karina García.

Horarios en Latinoamérica

15:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

16:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

17:00 horas en Venezuela, Bolivia, Rep. Dominicana, Cuba, Canadá y Puerto Rico

18:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

23:00 horas en España

Horarios en EE.UU.

5 pm ET (Tiempo del Este) en Florida, Nueva York y Nueva Jersey

4 pm CT (Tiempo de Centro) en Texas

3 pm MT (Tiempo de Montaña) en Montana

2 pm PT (Tiempo del Pacífico) en California

¿Dónde ver el Stream Fighters 4 EN VIVO GRATIS?

La transmisión oficial de todos los combates del Stream Fighters 4 se verá EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE a través del Kick de WestCOL de forma gratuita. Solo debes registrarte a Kick con los siguientes pasos:

Entra a kick.com desde el navegador o descarga la app oficial en iOS/Android y ábrela.​

Toca o haz clic en “Registrarse” (Sign Up); también verás “Iniciar sesión” si ya tienes cuenta.​

Completa el formulario: correo electrónico, fecha de nacimiento, nombre de usuario y contraseña.​

Elige un nombre de usuario único con al menos 4 caracteres; solo letras, números y guiones bajos.​

Crea una contraseña fuerte con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, y confirma la misma.​

Opcional: marca preferencias para recibir noticias/promociones o SMS de seguridad y notificaciones.​

Pulsa “Registrarse” para enviar el formulario y generar la verificación.​

Revisa tu correo y usa el código o enlace de verificación para activar la cuenta.​

Acepta los términos y condiciones cuando se te solicite para finalizar el alta.​

Completa tu perfil con foto y bio y explora el panel para empezar a usar la plataforma.

Ingresa a www.kick.com/WESTCOL

Cartelera completa del Stream Fighters 4 de WestCOL

Karely Ruiz (México) vs Karina García (Colombia)

The Nino (República Dominicana) vs By King (Chile)

Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)

JH de la Cruz (Colombia) vs Cristorata (Perú)

Yina Calderón (Colombia) vs Andrea Valdiri (Colombia)