Kylian Mbappé llegó a la 70.ª ceremonia del Balón de Oro 2026 en Londres, situado como el principal candidato para llevarse el prestigioso trofeo. Su presencia en el London Palladium Theatre concentró la atención de la cobertura periodística, sustentada en el balance numérico y la regularidad competitiva que registró a lo largo de la temporada, donde se coronó como el goleador histórico de los mundiales y ganó la Bota de Oro en la Copa del Mundo 2026 que se realizó en México, Canadá y Estados Unidos.

Incluso, José Mourinho no dudó en resalpadar a su dirigido y señaló que el Balón de Oro no debe premiar a los éxitos colectivos; es un distintivo individual, por lo que su atacante hizo todos los méritos para llevarse el torfeo. “Los mejores ya sabemos quiénes son y dónde están, aquí (Real Madrid). Y sabemos quién ha hecho historia este verano”, expresó el entrenador portugués.

Mbbapé llegó a la ceremonia del Balón de Oro 2026 con la moral al tope. Anotó un doblete en el Spoity Camp Nou, goles que le permitieron al Real Madrid ganar al Barcelona y meterse a la disputa por el título de LaLiga. El atacante fue la figura del partido y es el principal referente del cuadro merengue.

¿Cómo quedó Kylian Mbappé en el Balón de Oro 2026?

Actualizaremos la información con los resultados del Balón de Oro 2026, la ceremonia empezará a las 15:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y CT de Estados Unidos.

Los números de Kylian Mbappé

En el plano de clubes con el Real Madrid durante el ciclo 2025-26, el atacante francés finalizó con 42 anotaciones en 44 compromisos disputados. Su registro incluyó 25 goles en la liga española para adjudicarse el Trofeo Pichichi, además de encabezar la tabla de anotadores de la Champions League con 15 conquistas en 11 partidos disputados en el certamen europeo.

A nivel internacional, Mbappé completó su balance de temporada con la selección de Francia en la Copa del Mundo 2026, donde obtuvo la Bota de Oro del torneo tras registrar 10 goles y 4 asistencias en 8 encuentros. Estas cifras elevaron su producción anual a 52 goles totales entre club y combinado nacional, estableciendo la base estadística de su candidatura al galardón.