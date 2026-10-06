Cobertura oficial de RTVE Play Mundial y Canal La 1 de TVE EN DIRECTO ONLINE para ver el partido España vs. Croacia por la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27 en el Stadion Poljud de Split. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Cobertura oficial de RTVE Play Mundial y Canal La 1 de TVE EN DIRECTO ONLINE para ver el partido España vs. Croacia por la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27 en el Stadion Poljud de Split. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
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La selección de España busca asegurar su pase a los cuartos de final de la UEFA Nations League 2026-27 en su visita a su similar de Croacia en el Poljud Stadion de Split. Este martes 6 de octubre, Mira el partido España vs. Croacia vía La 1 de TVE en directo, a partir de las 20:45 horario peninsular, por la Jornada 4 del Grupo A3 de la Liga A del torneo de selecciones europeo. Después de coronarse campeona del mundo, La Roja de Luis de la Fuente atraviesa un momento impecable: suma un invicto histórico de 42 partidos oficiales y vienen con puntaje perfecto tras vencer recientemente a este mismo rival por 4-1 en Sevilla. Una victoria hoy sellará matemáticamente su clasificación a la siguiente ronda. El combinado liderado por Slaven Bilić, por su parte, llega golpeado y con sed de revancha tras sufrir la peor goleada de su historia el pasado fin de semana (0-7 ante Inglaterra).

¿Dónde ver La 1 de TVE EN DIRECTO, España vs. Croacia por Concacaf Nations League 2026-27?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre España — Portugal correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Arlington, Texas.

Diales de TVE La 1 en España

  • Dial 1 de Movistar Plus+
  • Dial 1 de Orange TV
  • Dial 1 de Vodafone TV
  • Dial 1 de Mundo R
  • Dial 1 de Telecable
  • Dial 1 de Racctel+
  • Dial 1 de Videosur
  • Diales 1 y 81 de Euskaltel
  • Dial 111 de Galicia R
  • Dial 111 de SomTV (Andorra)

Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España vs. Croacia por Concacaf Nations League 2026-27 por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y suecos desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

  • Aplicación RTVE Play para Android
  • Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad
  • Navegadores web
  • Smart TV
  • Chromecast
  • Android TV
  • Apple TV
  • Tablets
  • Ordenadores

Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO España vs. Croacia por Concacaf Nations League 2026-27

DetalleInformación
⚽ PartidoEspaña — Croacia
🏆 CompeticiónUEFA Nations League (Jornada 4 del Grupo A3 de la Liga A)
📅 FechaMartes, 6 de octubre de 2026
🕑 Hora20:45 horas (España peninsular)
🏟️ EstadioStadion Poljud
📍 CiudadSplit (Croacia)
📺 TVLa 1 de TVE
📱 StreamingRTVE Play, Movistar+ y fuboTV España
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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