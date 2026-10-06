La selección de España busca asegurar su pase a los cuartos de final de la UEFA Nations League 2026-27 en su visita a su similar de Croacia en el Poljud Stadion de Split. Este martes 6 de octubre, Mira el partido España vs. Croacia vía La 1 de TVE en directo, a partir de las 20:45 horario peninsular, por la Jornada 4 del Grupo A3 de la Liga A del torneo de selecciones europeo. Después de coronarse campeona del mundo, La Roja de Luis de la Fuente atraviesa un momento impecable: suma un invicto histórico de 42 partidos oficiales y vienen con puntaje perfecto tras vencer recientemente a este mismo rival por 4-1 en Sevilla. Una victoria hoy sellará matemáticamente su clasificación a la siguiente ronda. El combinado liderado por Slaven Bilić, por su parte, llega golpeado y con sed de revancha tras sufrir la peor goleada de su historia el pasado fin de semana (0-7 ante Inglaterra).
¿Dónde ver La 1 de TVE EN DIRECTO, España vs. Croacia por Concacaf Nations League 2026-27?
TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre España — Portugal correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Arlington, Texas.
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¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España vs. Croacia por Concacaf Nations League 2026-27 por Internet?
RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.
La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y suecos desde cualquier dispositivo compatible.
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Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.
Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO España vs. Croacia por Concacaf Nations League 2026-27
|Detalle
|Información
|⚽ Partido
|España — Croacia
|🏆 Competición
|UEFA Nations League (Jornada 4 del Grupo A3 de la Liga A)
|📅 Fecha
|Martes, 6 de octubre de 2026
|🕑 Hora
|20:45 horas (España peninsular)
|🏟️ Estadio
|Stadion Poljud
|📍 Ciudad
|Split (Croacia)
|📺 TV
|La 1 de TVE
|📱 Streaming
|RTVE Play, Movistar+ y fuboTV España