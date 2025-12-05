La Copa Mundial de Fútbol Norteamérica 2026, la edición más grande de la historia con 48 equipos, se acerca, generando gran expectativa sobre cómo se emparejarán los rivales. Con 42 de los 48 equipos ya clasificados (los seis restantes se definirán en marzo de 2026), la fase crucial es el Sorteo Oficial, donde las 48 naciones se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos. Este proceso es fundamental para que cada selección conozca a sus oponentes desde el inicio programado para el 11 de junio y planifique su camino hacia la fase de eliminación directa, con el objetivo final puesto en el partido definitorio del 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. La transmisión del evento para España estará a cargo de Televisión Española (TVE) a través de sus señales en TVE La 1, por señal abierta y cableoperadores, y RTVE Play en streaming. Aquí te contaremos todos los detalles de la cobertura.

Dónde y cómo ver por TV y streaming online el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en vivo este viernes 5 de diciembre. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

¿Cómo ver La 1 EN DIRECTO, Sorteo de la Copa del Mundo 2026 por TV abierta?

La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir el Sorteo de la Copa del Mundo 2026.

Dial 1 de Movistar+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV

¿Dónde ver RTVE Play EN DIRECTO, Sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Suscríbete a RTVE Play para ver el Sorteo de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV. Además, tendrás la oportunidad de disfrutar de eventos relacionados en deportes y un variado contenido relacionado a series, películas, eventos exclusivos, documentales, radios y más.

La pelota oficial del Mundial 2026 es la Adidas Trionda. Su nombre combina las palabras ‘tri’ (tres) y ‘onda’, haciendo referencia a los tres países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) y a la unión del fútbol. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

Sorteo de la Copa del Mundo 2026: horario, TV y dónde ver

Evento: Sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Fecha: Viernes, 05 de diciembre de 2025

Hora: 12 pm ET (Hora del Este de Estados Unidos) / 18:00 CET / 17:00 GMT

Lugar: Centro Kennedy de Washington D.C.

TV: LA 1 de TVE

Streaming: RTVE Play