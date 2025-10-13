Dos realidades completamente opuestas se verán las caras. Este martes 14 de octubre, España vs. Bulgaria chocarán por la Jornada 4 de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, con transmisión de La 1 de TVE en directo, que contará con la televisación de este partido . España es líder absoluta del Grupo E con 9 puntos, mientras que Bulgaria es última en su grupo, sin haber sumado punto alguno en lo que va de las clasificatorias. Sigue aquí la transmisión minuto a minuto.

¿Dónde ver España vs. Bulgaria EN VIVO?

El encuentro España vs. Bulgaria EN VIVO se transmitirá por La 1 de TVE, canal oficial encargado de llevar todos los partidos de la selección nacional en esta fase de clasificación. También podrá seguirse online en RTVE Play, la plataforma digital de Televisión Española, que ofrecerá el partido en streaming en directo y de forma gratuita dentro del territorio español.

¿Cómo ver La 1 TVE en directo?

La señal de La 1 TVE está disponible a nivel nacional a través de la televisión digital y también por internet. Los usuarios pueden acceder a la emisión en directo desde cualquier dispositivo con conexión, ya sea ordenador, móvil o smart TV. Solo es necesario ingresar al portal de RTVE o acceder mediante la aplicación oficial, disponible para iOS y Android.

La plataforma ofrece la retransmisión simultánea del canal con la misma programación que se emite en televisión, por lo que podrás ver España vs. Bulgaria en La 1 TVE en vivo y sin interrupciones.

España lidera el Grupo E de la Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol con seis puntos, tres unidades por delante de Georgia. | Crédito: Selección Española de Fútbol (SeFutbol) / Facebook

¿Cómo ver RTVE Play online?

RTVE Play es el servicio digital de Televisión Española que permite ver canales, programas y eventos deportivos en streaming y bajo demanda. Para disfrutar del partido, solo debes acceder a la sección “Directo” dentro de la plataforma y seleccionar el canal La 1.

También puedes usar la aplicación móvil de RTVE Play para ver el partido en tu smartphone, tablet o smart TV, con la misma calidad de transmisión que en la emisión tradicional. De esta manera, los aficionados podrán seguir España vs. Bulgaria EN VIVO ONLINE desde cualquier lugar.

España vs. Bulgaria EN DIRECTO: hora, TV y dónde ver

Fecha: martes 14 de octubre de 2025

martes 14 de octubre de 2025 Lugar: Estadio José Zorrilla

Estadio José Zorrilla Hora: 20:45 hora peninsular

20:45 hora peninsular Canal TV: La 1 en directo

La 1 en directo Streaming: RTVE Play