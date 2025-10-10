La selección española se juega más que tres puntos este sábado 11 de octubre a las 20:45 horas (hora peninsular española), cuando enfrente a Georgia en el estadio Martínez Valero de Elche por la tercera jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. Con el liderato del grupo en juego, los dirigidos por Luis de la Fuente buscarán dar un paso clave hacia la clasificación.

‘La Roja’ llega a esta cita con varias bajas importantes por lesión, entre ellas Nico Williams, Dani Carvajal, Gavi, Fermín López y Fabián Ruiz. Además, Lamine Yamal fue desconvocado tras recaer de sus molestias en el pubis y Dean Huijsen quedó fuera por una lesión muscular, siendo reemplazado por Aymeric Laporte.

A pesar de las ausencias, España parte como favorita frente a una selección georgiana que intentará complicar el encuentro. Este duelo será una prueba de carácter para La Roja, que busca consolidar su posición y acercarse al objetivo mundialista con una victoria ante su afición.

¿Dónde ver España vs. Georgia EN VIVO?

El encuentro España vs. Georgia EN VIVO se transmitirá por La 1 de TVE, canal oficial encargado de llevar todos los partidos de la selección nacional en esta fase de clasificación. También podrá seguirse online en RTVE Play, la plataforma digital de Televisión Española, que ofrecerá el partido en streaming en directo y de forma gratuita dentro del territorio español.

¿Cómo ver La 1 TVE en directo?

La señal de La 1 TVE está disponible a nivel nacional a través de la televisión digital y también por internet. Los usuarios pueden acceder a la emisión en directo desde cualquier dispositivo con conexión, ya sea ordenador, móvil o smart TV. Solo es necesario ingresar al portal de RTVE o acceder mediante la aplicación oficial, disponible para iOS y Android.

La plataforma ofrece la retransmisión simultánea del canal con la misma programación que se emite en televisión, por lo que podrás ver España vs. Georgia en La 1 TVE en vivo y sin interrupciones.

¿Cómo ver RTVE Play online?

RTVE Play es el servicio digital de Televisión Española que permite ver canales, programas y eventos deportivos en streaming y bajo demanda. Para disfrutar del partido, solo debes acceder a la sección “Directo” dentro de la plataforma y seleccionar el canal La 1.

También puedes usar la aplicación móvil de RTVE Play para ver el partido en tu smartphone, tablet o smart TV, con la misma calidad de transmisión que en la emisión tradicional. De esta manera, los aficionados podrán seguir España vs. Georgia EN VIVO ONLINE desde cualquier lugar.