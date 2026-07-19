De las 48 selecciones que participaron en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 que se lleva a cabo en Norteamérica, solo dos quedaron en pie y disputarán el título de campeón. España y Argentina jugarán la gran final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, a las 21:00 horario peninsular de España / 16:00 hora de Argentina . La Roja -que busca su segunda estrella- eliminó a Francia (2-0) en semifinales, mientras que la Albiceleste -que aspira a conseguir su cuarto mundial- hizo lo propio al vencer 2-1 a Inglaterra. En territorio español, el partido España vs. Argentina se podrá ver en televisión y plataformas digitales a través de RTVE (La 1, RTVE Play y La 2Cat).

Mikel Oyarzabal y Lionel Messi, las figuras claves del duelo entre España y Argentina. (Imagen compuesta con fotos de AFP y EFE). / AFP/EFE

¿Dónde televisan La 2 CAT EN DIRECTO, España vs. Argentina en Cataluña por la final del Mundial 2026?

Puedes ver el partido España vs. Argentina por la final del Mundial 2026 por La 2 Cat (La 2 Catalunya) en vivo de forma gratuita a través de la plataforma oficial RTVE Play. Sigue estos sencillos pasos para ver el encuentor o cualquiera de tus programas favoritos:

Ingresa a la web oficial de RTVE Play. Busca la sección de Canales en Directo. Selecciona la señal específica de La 2 Cat para empezar a reproducir.

También puedes acceder a esta señal en vivo desde tu Smart TV instalando la app oficial de RTVE Play, o usando listas de canales compatibles con reproductores online como TDTChannels.

¿Cómo ver La 2 CAT en vivo, España vs. Argentina por la final del Mundial 2026?

Para ver el encuentro entre España y Argentina por la final de la Copa del Mundo FIFA 2026 a través de la señal de La 2 Cat (La 2 Catalunya) en vivo y de forma gratuita, la opción principal y oficial es utilizar la plataforma RTVE Play Catalunya. A continuación, te detallamos las distintas alternativas disponibles para acceder a la señal en directo:

Plataformas Oficiales de RTVE Alternativas de Streaming (Sin instalación) Si te encuentras fuera de España Página Web: Puedes conectarte directamente desde cualquier navegador a través de la sección oficial de RTVE Play Directo La 2 Cat. TDTChannels: Si buscas una opción rápida sin registros, puedes utilizar la plataforma de televisión abierta TDTChannels La 2 Catalunya, la cual enlaza directamente la señal oficial del emisor. Uso de VPN: Debido a las restricciones de derechos de emisión (especialmente durante eventos deportivos internacionales), si intentas acceder desde el extranjero necesitarás usar una red privada virtual (VPN) configurada con un servidor en España para desbloquear el reproductor. Aplicación Móvil: Descarga la app de RTVE Play en tu teléfono o tableta (iOS o Android), ve al apartado de directos y selecciona la señal de Cataluña. -- -- Smart TV: Instala la app de RTVE Play desde la tienda de tu televisor, entra a la aplicación y busca la sección específica de Catalunya para reproducir la señal en vivo. -- --

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK, (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- RTVE Play y La 1 HD EN DIRECTO la final del España vs. Argentina hoy domingo 19 de julio desde el MetLife Stadium, Nueva York (Nueva Jersey), Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Datos clave del partido España vs. Argentina por la final del Mundial 2026

Partido : España vs. Argentina por la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

: España vs. Argentina por la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 Fecha : Domingo, 19 de julio de 2026

: Domingo, 19 de julio de 2026 Hora : 3:00 p.m. ET hora local (16:00 de Argentina y 21:00 de España)

: 3:00 p.m. ET hora local (16:00 de Argentina y 21:00 de España) Lugar: Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).