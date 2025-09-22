Lamine Yamal quedó en segundo lugar del Balón de Oro 2025 y recibió el Trofeo Kopa al mejor jugador joven de la temporada. (Photo by Jung Yeon-je / AFP)
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Aunque Ousmane Dembélé se llevó el Balón de Oro 2025 en la ceremonia celebrada en el teatro del Châtelet de París, Lamine Yamal destacó como una de las grandes revelaciones del año al quedar en segundo lugar en la votación al mejor jugador del mundo.

El joven talento del Barcelona, que se ha consolidado como una de las promesas más brillantes del fútbol mundial, también fue reconocido con el Trofeo Kopa, galardón que premia al mejor jugador menor de 21 años de la temporada.

Con sus actuaciones sobresalientes y su influencia en el Barcelona, Yamal se ha ganado el reconocimiento tanto de aficionados como de periodistas, demostrando que su futuro en el fútbol internacional promete ser brillante.

Previa

El lunes 22 de septiembre, todos los reflectores estarán puestos en París para la ceremonia del . El galardón, otorgado por la revista France Football —este año en colaboración con la UEFA—, reconoce al mejor futbolista masculino y femenino de la temporada pasada. En ese escenario, el español Lamine Yamal, de 18 años, parte como uno de los grandes favoritos para alzarse con el premio y romper el récord del brasileño Ronaldo Nazario, quien lo conquistó a los 21 años y 3 meses en 1997. No obstante, en su camino destacan dos serios contendientes: Ousmane Dembélé y Vitinha, figuras del París Saint-Germain.

A pesar de quedarse sin la UEFA Champions League y la UEFA Nations League, Lamine Yamal firmó una campaña de altísimo impacto individual, consolidándose como referente ofensivo del Barcelona con el dorsal 10 y alimentando la narrativa de heredero de Lionel Messi por influencia, creatividad y peso en noches grandes. Su madurez competitiva a los 18 años, sumada a su capacidad para desequilibrar en uno contra uno y producir en los momentos clave, lo instaló en la conversación de los premios mayores de la temporada.

Con 18 goles en el curso 2024-25 a nivel de clubes, Yamal resultó determinante en la conquista de LaLiga y la Copa del Rey, aportando definición, asistencias y volumen de juego entre líneas para destrabar partidos cerrados. Su impacto se reflejó tanto en cifras como en liderazgo competitivo: presencia sostenida como titular, incidencia directa en marcadores apretados y una curva de rendimiento ascendente durante el tramo decisivo del calendario.

“Algún día veremos a Lamine ganar el Balón de Oro. Estamos nominados y cualquiera de los que está nominado se lo merece. Hay que estar ahí y mostrar respeto a los ganadores, es importante”, afirmó Flick, nominado al premio Johan Cruyff a mejor entrenador del año, en rla ueda de prensa previa al choque contra el Getafe en LaLiga el domingo.

¿Quién ganó el Balón de Oro 2025? Minuto a minuto en directo

Aquí te detallaremos todo lo que necesitas saber sobre la velada del Balón de Oro 2025 en vivo, online y en directo.

15:53

Ousmane Dembélé se alza con el Balón de Oro 2025 por delante de Lamine Yamal, quien finaliza en segundo lugar.

14:12

LAMINE GANA POR SEGUNDA VEZ EL TROFEO KOPA

Lamine Yamal hace historia al repetir como ganador del prestigioso trofeo Kopa, siendo el primer jugador que logra este hito.

13:55

Luego de anunciarse los 20 últimos nominados al Balón de Oro 2025, se dieron a conocer los primeros 10 jugadores que completan la lista, aunque aún no se ha revelado su posición exacta:

  • Lamine Yamal
  • Ousmane Dembélé
  • Raphinha
  • Kylian Mbappé
  • Mohamed Salah
  • Vitinha
  • Achraf Hakimi
  • Gianluigi Donnarumma
  • Cole Palmer
  • Nuno Mendes
12:28

Resultados - Balón de Oro 2025

11º Pedri (Barcelona)

12º Kvaratskhelia (PSG)

13º Kane (Bayern)

14º Doué (PSG)

15º Gyökeres (Arsenal)

11:39

Resultados - Balón de Oro 2025

16º Vinicius (Real Madrid)

17º Lewandowski (Barcelona)

18º McTominay (Nápoles)

19º João Neves (PSG)

20º Lautaro Martínez (Inter)

11:32

Resultados - Balón de Oro 2025

21º Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

22º Alexis Mac Allister (Liverpool)

23º Jude Bellingham (Real Madrid)

24º Fabián Ruiz (PSG)

25º Denzel Dumfries (Inter)

11:03

Resultados - Balón de Oro 2025

26º Erling Haaland (Manchester City)

27º Rice (Arsenal)

28º Van Dijk (Liverpool)

29º Wirtz (Liverpool)

30º Olise (Bayern)

11:02

A continuación, se conocerán los resultados del Balón de Oro 2025.

09:47

¿Por qué Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no están nominados al Balón de Oro 2025?

Por segunda edición consecutiva, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo quedaron fuera de la lista de nominados al Balón de Oro. Esta ausencia simboliza el recambio generacional que vive el fútbol, en el que nuevas figuras como Lamine Yamal, Vitinha o Cole Palmer han tomado protagonismo. Aunque ambos siguen siendo referentes en sus clubes y selecciones, ya no exhiben el nivel de sus mejores años y, además, ninguno compite actualmente en las principales ligas de Europa, un factor que influye en la decisión final de los votantes.

07:21

¿Quién será el presentador de la ceremonia del Balón de Oro 2025?

El exfutbolista holandés Ruud Gullit, ganador del Balón de Oro en 1987, y la periodista británica Kate Scott serán los presentadores de la ceremonia.

06:34

¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2025 en cada país?

  • Estados Unidos (Washington, D.C.) — 15:00 (ET) — 22/09/25
  • Estados Unidos – Centro (Chicago) — 14:00 (CT) — 22/09/25
  • Estados Unidos – Pacífico (Los Ángeles) — 12:00 (PT) — 22/09/25
  • Puerto Rico (San Juan) — 15:00 (AST) — 22/09/25
  • México (Ciudad de México) — 13:00 (CST) — 22/09/25
  • Guatemala (Ciudad de Guatemala) — 13:00 (CST) — 22/09/25
  • El Salvador (San Salvador) — 13:00 (CST) — 22/09/25
  • Honduras (Tegucigalpa) — 13:00 (CST) — 22/09/25
  • Nicaragua (Managua) — 13:00 (CST) — 22/09/25
  • Costa Rica (San José) — 13:00 (CST) — 22/09/25
  • Panamá (Ciudad de Panamá) — 14:00 (EST) — 22/09/25
  • Cuba (La Habana) — 14:00 (EST) — 22/09/25
  • República Dominicana (Santo Domingo) — 15:00 (AST) — 22/09/25
  • Colombia (Bogotá) — 14:00 (COT) — 22/09/25
  • Perú (Lima) — 14:00 (PET) — 22/09/25
  • Ecuador (Quito) — 14:00 (ECT) — 22/09/25
  • Venezuela (Caracas) — 15:00 (VET) — 22/09/25
  • Bolivia (La Paz) — 15:00 (BOT) — 22/09/25
  • Chile (Santiago) — 15:00 (CLT) — 22/09/25
  • Paraguay (Asunción) — 15:00 (PYT) — 22/09/25
  • Argentina (Buenos Aires) — 16:00 (ART) — 22/09/25
  • Uruguay (Montevideo) — 16:00 (UYT) — 22/09/25
  • Brasil (Brasilia) — 16:00 (BRT) — 22/09/25
  • Reino Unido (Londres) — 20:00 (BST) — 22/09/25
  • Escocia (Edimburgo) – 20:00 (BST) – 22/09/25
  • Irlanda (Dublín) — 20:00 (IST) — 22/09/25
  • Irlanda del Norte (Belfast) — 20:00 (BST) — 22/09/25
  • Portugal (Lisboa) — 20:00 (OESTE) — 22/09/25
  • España (Madrid) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
  • Francia (París) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
  • Italia (Roma) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
  • Alemania (Berlín) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
  • Noruega (Oslo) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
  • Suecia (Estocolmo) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
  • Suiza (Berna) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
  • Países Bajos (Ámsterdam) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
  • Dinamarca (Copenhague) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
  • Nigeria (Abuja) — 20:00 (WAT) — 22/09/25
  • Sudáfrica (Pretoria) — 21:00 (SAST) — 22/09/25
  • Rusia (Moscú) — 22:00 (MSK) — 22/09/25
  • Arabia Saudí (Riad) — 22:00 (AST) — 22/09/25
  • Emiratos Árabes Unidos (Abu Dabi) — 00:00 (GST) — 23/09/25
  • India (Nueva Delhi) — 02:30 (IST) — 23/09/25
  • China (Pekín) — 05:00 (CST) — 23/09/25
  • Singapur (Singapur) — 05:00 (SGT) — 23/09/25
  • Malasia (Kuala Lumpur) — 05:00 (MYT) — 23/09/25
  • Corea del Sur (Seúl) — 06:00 (KST) — 23/09/25
  • Japón (Tokio) — 06:00 (JST) — 23/09/25
  • Australia (Perth) — 05:00 (AWST) — 23/09/25
  • Australia (Adelaida) — 06:30 (ACST) — 23/09/25
  • Australia (Sídney) — 07:00 (AEST) — 23/09/25
  • Nueva Zelanda (Wellington) — 09:00 (NZST) — 23/09/25

06:31

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025?

  • Jude Bellingham (Inglaterra): 22, mediocampista, Real Madrid.
  • Ousmane Dembélé (Francia): 28, extremo, Paris Saint‑Germain.
  • Gianluigi Donnarumma (Italia): 26, portero, Paris Saint‑Germain.
  • Désiré Doué (Francia): 20, mediocampista ofensivo, Paris Saint‑Germain.
  • Denzel Dumfries (Países Bajos): 29, lateral carrilero, Inter de Milán.
  • Serhou Guirassy (Guinea): 29, delantero, Borussia Dortmund.
  • Viktor Gyökeres (Suecia): 27, delantero, Arsenal.
  • Erling Haaland (Noruega): 25, delantero, Manchester City.
  • Achraf Hakimi (Marruecos): 26, lateral, Paris Saint‑Germain.
  • Harry Kane (Inglaterra): 32, delantero, Bayern Múnich.
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia): 24, extremo, Paris Saint‑Germain.
  • Robert Lewandowski (Polonia): 37, delantero, Barcelona.
  • Alexis Mac Allister (Argentina): 26, mediocampista, Liverpool.
  • Lautaro Martínez (Argentina): 28, delantero, Inter de Milán.
  • Kylian Mbappé (Francia): 26, delantero, Real Madrid.
  • Scott McTominay (Escocia): 28, mediocampista, Napoli.
  • Nuno Mendes (Portugal): 23, lateral, Paris Saint‑Germain.
  • João Neves (Portugal): 20, mediocentro, Paris Saint‑Germain.
  • Michael Olise (Francia): 23, extremo, Bayern Múnich.
  • Cole Palmer (Inglaterra): 23, mediapunta/extremo, Chelsea.
  • Pedri (España): 22, mediocampista, Barcelona.
  • Raphinha (Brasil): 28, extremo, Barcelona.
  • Declan Rice (Inglaterra): 26, mediocentro, Arsenal.
  • Fabián Ruiz (España): 29, mediocampista, Paris Saint‑Germain.
  • Mohamed Salah (Egipto): 33, extremo, Liverpool.
  • Virgil van Dijk (Países Bajos): 34, defensa central, Liverpool.
  • Vinícius Jr. (Brasil): 25, extremo, Real Madrid.
  • Vitinha (Portugal): 25, mediocampista, Paris Saint‑Germain.
  • Florian Wirtz (Alemania): 22, mediapunta, Liverpool.
  • Lamine Yamal (España): 18, extremo, Barcelona.

06:30

¿Qué es el Premio Sócrates?

Galardón humanitario para acciones solidarias o de impacto social llevadas a cabo por deportistas.

06:29

¿Qué es el Trofeo Johan Cruyff?

Distingue al mejor entrenador/a de club o selección, con premio masculino y femenino.

06:28

¿Qué es el Trofeo Gerd Müller?

Reconoce al máximo goleador en club y selección en la temporada, con versión masculina y femenina en 2025.

06:28

¿Qué es el Trofeo Yashin?

Premia al mejor portero de la temporada; en 2025 también existe su versión femenina por primera vez.

06:27

¿Qué es el Trofeo Kopa y quién lo vota?

El Trofeo Kopa distingue al mejor jugador joven; el jurado lo componen ganadores vivos del Balón de Oro, con lista de 10 nominados.

06:27

¿Cómo se puntúa la votación?

Cada jurado ordena a 10 jugadores; se asignan 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos, y gana quien suma más; los empates se rompen por número de votos como primero, luego segundo, y así sucesivamente.

06:26

¿Quién vota y con qué criterios?

Votan 100 periodistas de las 100 federaciones mejor rankeadas por FIFA en el masculino, y un panel específico en femenino; se priorizan actuaciones individuales, logros colectivos y juego limpio/clase.

06:25

¿Cómo funcionan las nominaciones?

Para el Balón de Oro masculino hay 30 nominados; en femenino, 20; y para Yashin y Kopa suelen ser 10 candidatos, definidos por redacciones de L’Équipe y France Football.

06:23

¿Cuáles son las novedades de esta edición?

Se incorporan tres nuevas categorías femeninas: Yashin, Gerd Müller y Kopa, alineando todas las distinciones entre hombres y mujeres.

06:23

¿Qué categorías se entregan en 2025?

Habrá total paridad: Balón de Oro masculino y femenino; Trofeos Kopa, Yashin, Gerd Müller y Johan Cruyff en ambas ramas; Club del Año masculino y femenino; y el Premio Sócrates.

06:22

¿Quién organiza el Balón de Oro?

El premio lo entrega France Football desde 1956, con coorganización de UEFA y Groupe Amaury para la edición 2025.

06:21

¿A qué hora empieza y dónde se puede ver?

Los horarios varían según el país; medios internacionales sitúan la alfombra roja alrededor de las 14:00 ET y la gala a las 15:00 ET, con retransmisión en plataformas como Paramount+ en EE. UU. y operadores locales según región.

06:21

¿Cuándo y dónde es la gala?

La 69ª edición se celebra el lunes 22 de septiembre de 2025 en el Théâtre du Châtelet, París.

06:19

¡Bienvenidos a la gala del Balón de Oro 2025! Te contaremos todo sobre la participación del futbolista español Lamine Yamal y de las demás estrellas que formarán parte de esta gran ceremonia organizada por la revista France Football. Además, repasaremos los premios que se otorgarán en cada categoría.

¿A qué hora ver a Lamine Yamal en el Balón de Oro 2025?

  • México y Centroamérica: 13:00
  • Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 14:00
  • Venezuela, Rep. Dominicana, Puerto Rico, Bolivia y Canadá: 15:00
  • Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay: 16:00
  • Reino Unido, Irlanda y Portugal: 20:00
  • España, Italia, Alemania, Francia y Países Bajos: 21:00
  • Estados Unidos: 3 pm ET / 12 pm PT

¿Dónde ver el Balón de Oro 2025 en directo online?

  • Sudamérica: ESPN y Disney+ en streaming.
  • México: TNT Sports y HBO Max
  • España: Movistar Plus+, Mega TV, DAZN, HBO Max, L’Équipe y France Football
  • Estados Unidos: CBS Sports

