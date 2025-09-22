Aunque Ousmane Dembélé se llevó el Balón de Oro 2025 en la ceremonia celebrada en el teatro del Châtelet de París, Lamine Yamal destacó como una de las grandes revelaciones del año al quedar en segundo lugar en la votación al mejor jugador del mundo.

El joven talento del Barcelona, que se ha consolidado como una de las promesas más brillantes del fútbol mundial, también fue reconocido con el Trofeo Kopa, galardón que premia al mejor jugador menor de 21 años de la temporada.

Con sus actuaciones sobresalientes y su influencia en el Barcelona, Yamal se ha ganado el reconocimiento tanto de aficionados como de periodistas, demostrando que su futuro en el fútbol internacional promete ser brillante.

Previa

El lunes 22 de septiembre, todos los reflectores estarán puestos en París para la ceremonia del Balón de Oro 2025. El galardón, otorgado por la revista France Football —este año en colaboración con la UEFA—, reconoce al mejor futbolista masculino y femenino de la temporada pasada. En ese escenario, el español Lamine Yamal, de 18 años, parte como uno de los grandes favoritos para alzarse con el premio y romper el récord del brasileño Ronaldo Nazario, quien lo conquistó a los 21 años y 3 meses en 1997. No obstante, en su camino destacan dos serios contendientes: Ousmane Dembélé y Vitinha, figuras del París Saint-Germain.

A pesar de quedarse sin la UEFA Champions League y la UEFA Nations League, Lamine Yamal firmó una campaña de altísimo impacto individual, consolidándose como referente ofensivo del Barcelona con el dorsal 10 y alimentando la narrativa de heredero de Lionel Messi por influencia, creatividad y peso en noches grandes. Su madurez competitiva a los 18 años, sumada a su capacidad para desequilibrar en uno contra uno y producir en los momentos clave, lo instaló en la conversación de los premios mayores de la temporada.

Con 18 goles en el curso 2024-25 a nivel de clubes, Yamal resultó determinante en la conquista de LaLiga y la Copa del Rey, aportando definición, asistencias y volumen de juego entre líneas para destrabar partidos cerrados. Su impacto se reflejó tanto en cifras como en liderazgo competitivo: presencia sostenida como titular, incidencia directa en marcadores apretados y una curva de rendimiento ascendente durante el tramo decisivo del calendario.

“Algún día veremos a Lamine ganar el Balón de Oro. Estamos nominados y cualquiera de los que está nominado se lo merece. Hay que estar ahí y mostrar respeto a los ganadores, es importante”, afirmó Flick, nominado al premio Johan Cruyff a mejor entrenador del año, en rla ueda de prensa previa al choque contra el Getafe en LaLiga el domingo.

¿Quién ganó el Balón de Oro 2025? Minuto a minuto en directo

Aquí te detallaremos todo lo que necesitas saber sobre la velada del Balón de Oro 2025 en vivo, online y en directo.

¿A qué hora ver a Lamine Yamal en el Balón de Oro 2025?

México y Centroamérica: 13:00

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 14:00

Venezuela, Rep. Dominicana, Puerto Rico, Bolivia y Canadá: 15:00

Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay: 16:00

Reino Unido, Irlanda y Portugal: 20:00

España, Italia, Alemania, Francia y Países Bajos: 21:00

Estados Unidos: 3 pm ET / 12 pm PT

¿Dónde ver el Balón de Oro 2025 en directo online?

Sudamérica : ESPN y Disney+ en streaming.

: ESPN y Disney+ en streaming. México : TNT Sports y HBO Max

: TNT Sports y HBO Max España : Movistar Plus+, Mega TV, DAZN, HBO Max, L’Équipe y France Football

: Movistar Plus+, Mega TV, DAZN, HBO Max, L’Équipe y France Football Estados Unidos: CBS Sports

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025?

Jude Bellingham (Inglaterra): 22, mediocampista, Real Madrid.

Ousmane Dembélé (Francia): 28, extremo, Paris Saint‑Germain.

Gianluigi Donnarumma (Italia): 26, portero, Paris Saint‑Germain.

Désiré Doué (Francia): 20, mediocampista ofensivo, Paris Saint‑Germain.

Denzel Dumfries (Países Bajos): 29, lateral carrilero, Inter de Milán.

Serhou Guirassy (Guinea): 29, delantero, Borussia Dortmund.

Viktor Gyökeres (Suecia): 27, delantero, Arsenal.

Erling Haaland (Noruega): 25, delantero, Manchester City.

Achraf Hakimi (Marruecos): 26, lateral, Paris Saint‑Germain.

Harry Kane (Inglaterra): 32, delantero, Bayern Múnich.

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia): 24, extremo, Paris Saint‑Germain.

Robert Lewandowski (Polonia): 37, delantero, Barcelona.

Alexis Mac Allister (Argentina): 26, mediocampista, Liverpool.

Lautaro Martínez (Argentina): 28, delantero, Inter de Milán.

Kylian Mbappé (Francia): 26, delantero, Real Madrid.

Scott McTominay (Escocia): 28, mediocampista, Napoli.

Nuno Mendes (Portugal): 23, lateral, Paris Saint‑Germain.

João Neves (Portugal): 20, mediocentro, Paris Saint‑Germain.

Michael Olise (Francia): 23, extremo, Bayern Múnich.

Cole Palmer (Inglaterra): 23, mediapunta/extremo, Chelsea.

Pedri (España): 22, mediocampista, Barcelona.

Raphinha (Brasil): 28, extremo, Barcelona.

Declan Rice (Inglaterra): 26, mediocentro, Arsenal.

Fabián Ruiz (España): 29, mediocampista, Paris Saint‑Germain.

Mohamed Salah (Egipto): 33, extremo, Liverpool.

Virgil van Dijk (Países Bajos): 34, defensa central, Liverpool.

Vinícius Jr. (Brasil): 25, extremo, Real Madrid.

Vitinha (Portugal): 25, mediocampista, Paris Saint‑Germain.

Florian Wirtz (Alemania): 22, mediapunta, Liverpool.

Lamine Yamal (España): 18, extremo, Barcelona.