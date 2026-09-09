“Surprise and shine” (“sorpresa y brillo”) es el lema elegido por Apple para su esperado Apple Event 2026, una presentación que ha elevado la expectativa por las novedades que la compañía prepara para este 9 de septiembre. El evento podría marcar uno de los lanzamientos más importantes de los últimos años, especialmente por los rumores que apuntan a la llegada de un nuevo dispositivo capaz de redefinir el mercado de los teléfonos inteligentes.

Todas las miradas estarán puestas en los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, pero la atención también se concentra en el posible debut del primer iPhone plegable de Apple. Este dispositivo, que ha sido relacionado en distintos reportes con el nombre de iPhone Ultra, podría convertirse en la gran sorpresa de la jornada.

La presentación se realizará desde Apple Park, en Cupertino, California, donde Apple dará a conocer sus principales novedades ante una audiencia mundial. John Ternus, el nuevo CEO de la compañía tras la salida de Tim Cook, será el encargado de brindar todos los anuncios.

¿Cuándo se presenta el iPhone 18 Pro Max?

El Apple Event 2026, uno de los eventos más esperados por los amantes de la tecnología, se realizará este miércoles 9 de septiembre.

¿Dónde ver el lanzamiento de iPhone 18 EN VIVO y ONLINE?

Si quieres escuchar lo que John Ternus y su equipo opinan sobre el iPhone 18, puedes sintonizar el Apple Event viendo la transmisión oficial en vivo en el sitio web de Apple o a través del canal de YouTube de Apple.

Canal oficial de YouTube para ver transmisión en vivo

De la página oficial de Apple Event

Desde la aplicación de Apple TV

¿A qué hora ver es el Apple Event 2026?

A continuación, los horarios por país/región para ver el evento de Apple por el lanzamiento del iPhone 18.

Horario del 9 de septiembre País / Ciudad / Estado 10:00 horas Estados Unidos (California) 12:00 horas Hora del Centro - Chicago, Houston 11:00 horas Hora de la Montaña - Denver, Phoenix 13:00 horas Hora del Este - Nueva York, Miami, Washington D.C. 11:00 horas Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua 12:00 horas Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 13:00 horas Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, República Dominicana y Venezuela 14:00 horas Argentina y Uruguay 18:00 horas Islas Canarias (España) 19:00 horas. España (península y Baleares)

¿Qué novedades tendrá el iPhone 18?

El iPhone 18 apunta a convertirse en uno de los modelos más avanzados de Apple y llegaría con importantes cambios en rendimiento, pantalla, cámaras y autonomía. Entre las características más comentadas antes de su presentación destacan el nuevo procesador A20 Pro, mejoras en el sistema fotográfico y una reducción del tamaño de la Dynamic Island.

Una de las principales novedades estaría en el chip A20 Pro, que sería fabricado con un proceso de 2 nanómetros. Esta nueva generación permitiría aumentar el rendimiento y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia energética del teléfono, especialmente en tareas relacionadas con inteligencia artificial. También se espera que el dispositivo incorpore 12 GB de memoria RAM.

En el apartado fotográfico, el iPhone 18 Pro Max mantendría una configuración de tres cámaras de 48 MP, aunque con mejoras importantes. Las filtraciones apuntan a una cámara principal con apertura variable, además de cambios en el sensor del teleobjetivo que permitirían obtener mejores resultados en condiciones de poca luz.

Estas características forman parte de las filtraciones y reportes previos al evento. Apple será la encargada de confirmar oficialmente las especificaciones, funciones, precio y disponibilidad del iPhone 18 Pro Max durante su presentación.