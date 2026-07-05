⚪ Las Estrellas (Canal 2) EN VIVO GRATIS — ver partido México vs. Inglaterra EN DIRECTO por TV abierta

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El partido más importante de la historia de la selección de Javier Aguirre se juega hoy, domingo 5 de julio con el partido México vs. Inglaterra, por octavos de final de la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Azteca, Ciudad de México. Para los aficionados que deseen seguir cada detalle de este cruce de dieciseisavos de final, la transmisión EN VIVO estará disponible mediante Canal 2 de Las Estrellas en señal abierta, además de las alternativas de streaming habilitadas para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.
¿Dónde ver Las Estrellas (Canal 2) EN VIVO, México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
El Canal de Las Estrellas estará disponible mediante señal abierta y los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás seguir la transmisión del partido entre México e Inglaterra por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Canales de Las Estrellas en México
- Canal 2 de señal abierta
- Canal 2 de TotalPlay
- Canal 102 de Dish
- Canal 102 de Izzi
- Canal 102 de Star TV
- Canal 1102 de SKY
¿Cómo ver México vs. Inglaterra EN VIVO ONLINE por Streaming?
Los aficionados que prefieran seguir el partido desde internet podrán hacerlo mediante ViX Premium, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision que ofrece cobertura deportiva, canales en vivo y contenidos exclusivos relacionados con el Mundial 2026.
Precio de ViX Premium en México
- ViX Premium mensual: $149 pesos mexicanos
- Acceso a eventos deportivos en vivo
- Compatible con Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles
- Reproducción simultánea en varios dispositivos
- Cancelación en cualquier momento
- Aplicaciones disponibles para Android y iPhone
Además, los usuarios pueden acceder a contenidos exclusivos, programación deportiva y cobertura especial de la Copa Mundial FIFA 2026 a través de la plataforma.
¿En qué dispositivos puedo ver México vs. Inglaterra online?
La transmisión estará disponible en:
Computadoras
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
- Mozilla Firefox
Teléfonos móviles
- Android
- iPhone
Tablets
- Android
- iPad
Smart TV y dispositivos de streaming
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Chromecast
- Fire TV Stick
- Apple TV
- Samsung Smart TV
- LG Smart TV
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el México vs. Inglaterra por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|México vs. Inglaterra
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Octavos de final
|Fecha
|Domingo 5 de julio de 2026
|Hora
|6:00 p.m. (Centro de México)
|TV
|Canal 2 de Las Estrellas
|Streaming
|ViX Premium
|Estadio
|Estadio Azteca
|Capacidad
|72,766 espectadores
|Ciudad
|Ciudad de México
|Dirección
|Calz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de México, CDMX (México)
FAQ: Preguntas frecuentes sobre México vs. Inglaterra
¿Dónde ver México vs. Inglaterra EN VIVO en México?
Por Canal 2 de Las Estrellas en televisión abierta y mediante ViX Premium por streaming.
¿Qué canal es Las Estrellas en Dish?
Canal 102.
¿Qué canal es Las Estrellas en Izzi?
Canal 102.
¿Qué canal es Las Estrellas en SKY?
Canal 1102.
¿Cuánto cuesta ViX Premium en México?
El plan mensual de ViX Premium cuesta $149 pesos mexicanos al mes.
¿A qué hora juega México vs. Ecuador?
A las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México.
¿Dónde se juega México vs. Ecuador?
En el Estadio Azteca de Ciudad de México.