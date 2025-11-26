El estadio BBVA será escenario de un duelo estelar este miércoles 26 de noviembre, a partir de las 21:05 del Tiempo de Centro, cuando Monterrey reciba al América en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liguilla MX 2025. El conjunto regio, liderado por el veterano defensa español Sergio Ramos, intentará sacar ventaja ante el peligroso cuadro azulcrema, que contará con el talento del francés Allan Saint-Maximin. Será un enfrentamiento con sabor europeo, marcado por la experiencia de dos figuras internacionales que viven etapas distintas en sus carreras.

Para el técnico español Domènec Torrent, exasistente de Pep Guardiola, esta serie representa una oportunidad de reivindicación. Aunque ya conoce la liguilla mexicana tras su paso por el Atlético San Luis, su actual Monterrey ha mostrado grietas defensivas que deberá corregir si pretende frenar al poderoso ataque americanista. Torrent apostará por el liderazgo en la cancha de Ramos y la creatividad ofensiva de Sergio Canales, acompañado por los argentinos Germán Berterame y Lucas Ocampos.

Del otro lado, el América llega con la confianza de quien domina esta instancia. Desde que el brasileño André Jardine asumió la dirección técnica en 2023, las Águilas han conquistado tres campeonatos consecutivos y apenas se les escapó uno, el de mayo pasado que ganó Toluca. Con jugadores como Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, los capitalinos buscarán aprovechar los espacios y golpear en los momentos clave, sabiendo que el empate en el global les favorece por su mejor posición en la tabla.

Ambos equipos fueron letales en la fase regular, con 33 goles marcados cada uno, pero el América mostró mayor solidez defensiva, recibiendo 11 goles menos que los Rayados. Esa diferencia podría ser decisiva en una eliminatoria que premia la consistencia tanto como la contundencia. Torrent sabe que su equipo necesita no solo marcar, sino también resistir ante un rival que domina el ritmo y los tiempos del juego.

El ambiente en Monterrey anticipa una noche intensa, con dos planteles repletos de figuras y técnicos de alto calibre estratégico. Los Rayados llegan con dos derrotas y un empate en sus más recientes presentaciones, mientras que las Águilas buscan recuperar el vuelo tras caer ante Toluca en la última jornada. Con ambos equipos descansados tras la fecha FIFA, el partido promete ser un pulso electrizante, en el que cada detalle podría definir quién toma la ventaja rumbo a la semifinal.

¿Dónde ver Layvtime EN VIVO, Club América vs. Monterrey por streaming?

Layvtime no es una app propia de TV de paga, sino un proyecto de Miguel Layún que transmite los partidos en sus canales de plataformas digitales como YouTube, Twitch, Facebook y TikTok. Por eso, “ver Layvtime” significa entrar a esas plataformas donde estén pasando el juego en vivo.​​ En este caso, Laytime transmitirá el duelo entre América y Monterrey por la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liguilla MX 2025.

¿Cómo ver Layvtime EN VIVO, Club América vs. Monterrey por TV online?

Si tu TV no tiene esas apps, puedes usar un dispositivo externo (Chromecast, Fire TV Stick, Roku, Apple TV) y enviar la señal desde el celular. Entra desde el navegador a:

YouTube: Busca “Layvtime” o el canal donde anuncien el juego, como TUDN México.

Twitch: Canal “Layvtime”.

Facebook: Páginas de Miguel Layún o Layvtime.

Una vez dentro, busca la sección “En vivo” o el video que marque “LIVE” en el horario del partido.

Horario, TV y cómo ver en vivo el partido Club América vs. Monterrey por la Liguilla MX 2025

Fecha : Miércoles 26 de noviembre 2025

: Miércoles 26 de noviembre 2025 Partido : Club América vs. Monterrey

: Club América vs. Monterrey Torneo : Ida de los cuartos de final de la Liguilla MX 2025

: Ida de los cuartos de final de la Liguilla MX 2025 Hora : 21:05 del Tiempo de Centro

: 21:05 del Tiempo de Centro Canal de streaming : YouTube, Twitch y Facebok de Layvtime

: YouTube, Twitch y Facebok de Layvtime Estadio BBVA de Nuevo León, México