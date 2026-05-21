La gran final de ida del Clausura 2026 promete una noche llena de intensidad y pasión en el fútbol mexicano. Cruz Azul y Pumas UNAM se enfrentarán este jueves 21 de mayo (8:00 p.m. CDMX) en el Estadio Ciudad de los Deportes , en un duelo que paralizará a millones de aficionados que esperan ver cuál de los dos equipos logra tomar ventaja en la serie por el campeonato.

Además de las señales tradicionales de televisión, muchos fanáticos también buscarán seguir el encuentro mediante plataformas digitales y transmisiones online. Una de las opciones que ha generado interés en redes sociales es Layvtime, canal que suele realizar coberturas deportivas y contenido EN VIVO a través de YouTube, permitiendo que miles de usuarios sigan los partidos desde celulares, computadoras y Smart TV.

Cruz Azul y Pumas UNAM van a jugar las finales de la Liga MX de México (Imagen del IG de Cruz Azul)

¿Layvtime transmitirá EN VIVO Cruz Azul vs. Pumas UNAM?

El canal de Layvtime en YouTube apunta a realizar cobertura EN VIVO del partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM mediante streaming online y narración en directo. En anteriores encuentros de Liga MX, el creador de contenido ha realizado transmisiones deportivas, reacciones y seguimiento minuto a minuto para los aficionados.

Sin embargo, es importante señalar que las señales oficiales del encuentro corresponden a:

Azteca 7

Canal 5

TUDN

ViX

¿Cómo ver Layvtime EN VIVO por YouTube GRATIS?

Para seguir la cobertura online de Layvtime, únicamente debes ingresar a su canal oficial de YouTube desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Ahí podrás encontrar transmisiones en vivo, comentarios, análisis y seguimiento del partido en tiempo real.

La transmisión puede verse desde:

Celulares Android y iPhone

PC y laptops

Tablets

Smart TV

Dispositivos con app de YouTube

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Pumas UNAM EN VIVO online?

Además de la cobertura digital de Layvtime, los aficionados también tendrán disponibles las transmisiones oficiales vía televisión y streaming online en México y Estados Unidos.

TV en México

Azteca 7

Canal 5

TUDN

Streaming online

ViX

YouTube

Plataformas digitales deportivas

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la final del Clausura 2026?

El partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM se disputará este jueves 21 de mayo de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

Horarios del partido

México (CDMX): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Estados Unidos ET: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Estados Unidos CT: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Estados Unidos MT: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Estados Unidos PT: 7:00 p.m.