El Xelajú MC se enfoca en el desafío más grande de su historia reciente al disputar la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025 contra Liga Deportiva Alajuelense. Los Superchivos recibirán a los Manudos este miércoles 3 de diciembre a las 20:00 hrs (Hora de Ciudad de Guatemala) en el Estadio Cementos Progreso, su fortín en el torneo internacional, donde mantienen un récord invicto de tres victorias y un empate. Con entradas agotadas y una afición que sueña con el primer título internacional del club guatemalteco, la definición por el título promete ser espectacular.

El resultado de la ida fue un valioso 1-1 en Costa Rica, lo que otorga a Xelajú MC una ligera ventaja por el gol de visitante anotado por Jesús “Chucho” López. Esto significa que un empate sin goles en la vuelta coronaría al equipo local como campeón de Concacaf, mientras que cualquier otro empate obligaría a definir el título en tiempos extra o penales. El Xelajú MC, que viene de asegurar su pase a la liguilla local, enfrentará a un Alajuelense que busca conquistar el tricampeonato, prometiendo un duelo de alto voltaje en Guatemala.

Horarios para ver el partido LDA Alajuelense vs. Xelajú MC por la Final de Copa Centroamericana 2025

El duelo entre LDA Alajuelense y Xelajú MC se llevará a cabo este miércoles 03 de diciembre, a partir de las 20:00 horas de Ciudad de Guatemala y San José (9 pm ET / 6 pm PT) por la vuelta de la Gran Final de la Copa Centroamericana de la CONCACAF 2025. Aquí te enseño los horarios, según el país donde te encuentres.

20:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

21:00 horas de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Cuba y Canadá

22:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Bolivia

23:00 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:00 horas en el Reino Unido e Irlanda del 04 de diciembre

03:00 horas de Alemania, España, Francia e Italia del 04 de diciembre

Estados Unidos

9 p.m. ET en Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania

8 p.m. CT en Texas

6 p.m. PT en California

¿Cómo ver partido LDA Alajuelense — Xelajú MC EN VIVO EN DIRECTO por la Final de Copa Centroamericana 2025?

El partido entre LDA Alajuelense y Xelajú MC, correspondiente a la vuelta de la Final de la Copa Centroamericana de la CONCACAF 2025, será transmitido por diversos canales de televisión y plataformas de streaming en distintos países del mundo. A continuación, detallamos dónde podrá verse.

México — Tubi

— Tubi Estados Unidos y Puerto Rico — FOX Sports 2, fuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App, Concacaf GO (App Oficial de Concacaf) y Canal Oficial de Concacaf en YouTube

— FOX Sports 2, fuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App, Concacaf GO (App Oficial de Concacaf) y Canal Oficial de Concacaf en YouTube Latinoamérica — Disney+ Premium

— Disney+ Premium Europa — Concacaf GO (App Oficial de Concacaf) y Canal Oficial de Concacaf en YouTube

Formaciones probables del LDA Alajuelense — Xelajú MC por Eliminatorias Concacaf 2026

Liga Deportiva Alajuelense : Bayron Mora; Fernando Jose Piñar Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Anthony Hernández, Celso Borges, Rashir Parkins, Creichel Pérez; Joel Campbell, Ronaldo Cisneros. DT: Óscar Ramírez.

: Bayron Mora; Fernando Jose Piñar Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Anthony Hernández, Celso Borges, Rashir Parkins, Creichel Pérez; Joel Campbell, Ronaldo Cisneros. DT: Óscar Ramírez. Xelajú Mario Camposeco: Rubén Darío Silva; Widvin Tebalán, Kevin Ruiz García, Manuel Romero Galeano, Raúl Fernando Calderón Hernández; Romario Luiz Da Silva, Juan Luis Cardona, Jorge Aparicio, Yilton Díaz; Pedro Federico Báez, Antonio de Jesús López. DT: Amarini Villatoro.

