La jornada 17 del Apertura 2025 definirá la fase regular en la Liga MX, con equipos que buscan su pase directo a la Liguilla o asegurar un lugar en el play-in. Cruz Azul, líder con 35 puntos, enfrenta a Pumas para sellar el superliderato, mientras Toluca y América disputan entre sí una posición privilegiada en uno de los duelos más destacados de la fecha.​

El encuentro entre Toluca y América resulta determinante, ya que ambos llegan con únicamente un punto de diferencia y con la mira puesta en el subliderato general. Este partido no solo definirá posiciones, sino que anticipa una rivalidad que podría repetirse en la fase final. En paralelo, Tigres ya está instalado en zona de clasificación directa y enfrentará a Atlético San Luis, buscando mantenerse en ese top 4 privilegiado.

Monterrey y Guadalajara disputarán otro de los partidos destacados. Sin embargo, los Rayados parten con ventaja al tener 31 puntos, frente a los 26 del Rebaño Sagrado, pero ambos saben que el margen de error es mínimo en esta última fecha.

¿Qué equipos clasificaron a los cuartos de final de la Liguilla MX?

Cruz Azul (35)

Toluca (34)

América (34)

Tigres (33)

Rayados (31)

Último clasificado se define entre Chivas y Juárez

Para que Guadalajara asegure su clasificación directa a la Liguilla, el panorama es claro: le basta con obtener una victoria o un empate en su último compromiso frente a Monterrey. Incluso con una eventual derrota, el equipo podría mantenerse en la sexta posición, siempre y cuando Juárez no consiga una victoria por una diferencia significativa de goles. En síntesis, el destino de los rojiblancos depende enteramente de su propio desempeño.

Por su parte, FC Juárez enfrenta un escenario mucho más complejo. El conjunto dirigido por Martín Varini está obligado a imponerse ante Querétaro y, además, mejorar considerablemente su diferencia de goles, que actualmente es de cero. Para lograrlo, deberá vencer a Gallos Blancos por, al menos, cinco anotaciones o bien esperar una derrota contundente de Guadalajara ante Monterrey por una diferencia similar. Se trata de una tarea sumamente exigente, aunque no imposible dentro del contexto del fútbol mexicano.

La diferencia de goles juega un papel determinante en esta definición de torneo. Actualmente, Guadalajara registra un +5, por lo que Juárez precisa de una hazaña ofensiva para revertir esa desventaja. Por tal motivo, el encuentro que Juárez sostendrá este viernes 7 de noviembre será crucial para mantener vivas sus aspiraciones, previo al compromiso que Guadalajara disputará el sábado 8 en el Estadio BBVA.

Chivas de Guadalajara (26) / Juárez (23)

¿Qué equipos luchan por el play in?

En lo que respecta al Play-In, Juárez, Pachuca, Tijuana y Pumas pelean por los últimos dos boletos. La dinámica de esta fase da oportunidad para que los equipos que tuvieron un cierre fuerte logren colarse a la verdadera pelea por el campeonato. Incluso conjuntos como Santos, Atlas, Querétaro, Atlético de San Luis y Necaxa mantienen esperanzas matemáticas, dependiendo de combinaciones en la jornada final.

Pumas (18)

Santos Laguna (17)

Atlas (17)

Querétaro (17)

Atlético San Luis (16)

Necaxa (16)

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga MX 2025 (Fecha 17 en desarrollo)

Equipos PJ Puntos 1- Cruz Azul 16 35 2- Toluca 16 34 3- América 16 34 4- Tigres 16 33 5- Monterrey 16 31 6- Chivas de Guadalajara 16 26 7- Juárez 16 23 8- Pachuca 16 22 9- Tijuana 16 21 10- Pumas UNAM 16 18 11- Santos Laguna 16 17 12- Atlas 16 17 13- Querétaro 16 17 14- Atl. San Luis 16 16 15- Necaxa 16 16 16- Mazatlán 16 13 17- León 16 13 18- Puebla 16 9

Partidos de la Jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025

Viernes 7/11

Juárez vs Querétaro

Tijuana vs Atlas

Mazatlán vs Necaxa

Sábado 8/11

Tigres vs San Luis

Guadalajara vs Monterrey

León vs Puebla

Toluca vs América

Cruz Azul vs Pumas

Santos Laguna vs Pachuca