Este viernes 10 y sábado 11 de octubre, se llevarán a cabo las preliminares y finales del Mr. Olympia 2025, que cuenta con 11 categorías donde los mejores fisicoculturistas de todo el mundo se reúnen en Las Vegas, para el evento más importante de este deporte, en búsqueda de la gloria y el honor de obtener la medalla de oro en la competición más prestigiosa a nivel global.

Entre el 10 y el 11 se dividirán las diferentes categorías e iremos conociendo uno por uno los ganadores de la edición 2025 del Mr. Olympia. Entre las categorías más destacadas tenemos el Open Mr. Olympia, Ms. Olympia, Classic Physique, Men’s Physique, 212 lbs, entre otros. Los atletas se han preparado de la mejor manera para llegar con la puesta a punto a tope para el evento. Aquí te dejo con la lista completa de todos los ganadores de este Mr Olympia 2025 .

Lista de ganadores del Mr. Olympia 2025 - Categorías masculinas

Categoría Top 1 Top 2 Top 3 Mr. Olympia (Open) 212 Olympia Classic Physique Men’s Physique Wheelchair Olympia

Lista de ganadores del Mr. Olympia 2025 - Categorías femeninas

Categoría Top 1 Top 2 Top 3 Ms. Olympia Fitness Olympia Michelle Fredua-Mensah Jacqulyn Baker Taylor Learmont Figure Olympia Rhea Gayle Lola Montez Jessica Reyes Bikini Olympia Women’s Physique Natalia Abraham Coelho Sarah Villegas Zama Benta Wellness Olympia

Cabe señalar que en esta edición del Mr. Olympia se hará historia respecto a la repartición de premios, siendo un total de 2 millones de dólares (entre todas las categorías), los que se repartirán a los diferentes ganadores del evento. Esto supera a lo alcanzado en 2024 y es un nuevo estímulo para los competidores.