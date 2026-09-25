El evento de fisicoculturismo más importante de la historia se disputa todos los años en el mes de septiembre y se hará este fin de semana, desde el The Orleans Arena de Las Vegas, Nevada. Desde el 25 y hasta el 26 de este mes, no te pierdas el Mr. Olympia 2026, por lo que aquí te dejaré con la lista completa de todos los ganadores de este evento. Cabe señalar que son un total de 322 atletas repartidos en 11 diferentes categorías, entre masculinas y femeninas.
Lista de ganadores del Mr. Olympia 2026
A continuación, te dejaré con el Top3 de cada categoría en este Mr. Olympia 2026. En la gran mayoría de ceremonias de premiación, se suele conocer desde el top5 en adelante. Revisa quiénes se han llevado la gloria en esta edición del certamen.
212 Olympia
- 🥇 Pendiente
- 🥈 Pendiente
- 🥉 Pendiente
Classic Physique Olympia
- 🥇 Pendiente
- 🥈 Pendiente
- 🥉 Pendiente
Figure Olympia
- 🥇 Pendiente
- 🥈 Pendiente
- 🥉 Pendiente
Women’s Physique Olympia
- 🥇 Pendiente
- 🥈 Pendiente
- 🥉 Pendiente
Ms. Olympia
- 🥇 Pendiente
- 🥈 Pendiente
- 🥉 Pendiente
Wellness Olympia
- 🥇 Pendiente
- 🥈 Pendiente
- 🥉 Pendiente
Mr. Olympia – Men’s Open
- 🥇 Pendiente
- 🥈 Pendiente
- 🥉 Pendiente
Men’s Physique Olympia
- 🥇 Pendiente
- 🥈 Pendiente
- 🥉 Pendiente
Fitness Olympia
- 🥇 Pendiente
- 🥈 Pendiente
- 🥉 Pendiente
Bikini Olympia
- 🥇 Pendiente
- 🥈 Pendiente
- 🥉 Pendiente
Wheelchair Olympia
- 🥇 Pendiente
- 🥈 Pendiente
- 🥉 Pendiente
Fit Model Olympia
- 🥇 Pendiente
- 🥈 Pendiente
- 🥉 Pendiente