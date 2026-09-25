Consulta cuál es la lista completa de ganadores del Mr. Olympia 2026, evento que se realizará este viernes 25 y sábado 26 de septiembre desde Las Vegas, Nevada. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Consulta cuál es la lista completa de ganadores del Mr. Olympia 2026, evento que se realizará este viernes 25 y sábado 26 de septiembre desde Las Vegas, Nevada. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

El evento de fisicoculturismo más importante de la historia se disputa todos los años en el mes de septiembre y se hará este fin de semana, desde el The Orleans Arena de Las Vegas, Nevada. Desde el 25 y hasta el 26 de este mes, no te pierdas el Mr. Olympia 2026, por lo que aquí te dejaré con la lista completa de todos los ganadores de este evento. Cabe señalar que son un total de 322 atletas repartidos en 11 diferentes categorías, entre masculinas y femeninas.

Lista de ganadores del Mr. Olympia 2026

A continuación, te dejaré con el Top3 de cada categoría en este Mr. Olympia 2026. En la gran mayoría de ceremonias de premiación, se suele conocer desde el top5 en adelante. Revisa quiénes se han llevado la gloria en esta edición del certamen.

212 Olympia

  • 🥇 Pendiente
  • 🥈 Pendiente
  • 🥉 Pendiente

Classic Physique Olympia

  • 🥇 Pendiente
  • 🥈 Pendiente
  • 🥉 Pendiente

Figure Olympia

  • 🥇 Pendiente
  • 🥈 Pendiente
  • 🥉 Pendiente

Women’s Physique Olympia

  • 🥇 Pendiente
  • 🥈 Pendiente
  • 🥉 Pendiente

Ms. Olympia

  • 🥇 Pendiente
  • 🥈 Pendiente
  • 🥉 Pendiente

Wellness Olympia

  • 🥇 Pendiente
  • 🥈 Pendiente
  • 🥉 Pendiente

Mr. Olympia – Men’s Open

  • 🥇 Pendiente
  • 🥈 Pendiente
  • 🥉 Pendiente

Men’s Physique Olympia

  • 🥇 Pendiente
  • 🥈 Pendiente
  • 🥉 Pendiente

Fitness Olympia

  • 🥇 Pendiente
  • 🥈 Pendiente
  • 🥉 Pendiente

Bikini Olympia

  • 🥇 Pendiente
  • 🥈 Pendiente
  • 🥉 Pendiente

Wheelchair Olympia

  • 🥇 Pendiente
  • 🥈 Pendiente
  • 🥉 Pendiente

Fit Model Olympia

  • 🥇 Pendiente
  • 🥈 Pendiente
  • 🥉 Pendiente
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