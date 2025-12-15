La entrega de los Premios The Best FIFA 2025 tendrá lugar este martes 16 de diciembre en Doha, Catar, y definirá a los mejores del fútbol mundial. El evento se podrá ver EN VIVO y en directo a través de FIFA.com, con inicio de la transmisión a las 18:00 h CET (12:00 h ET / 9:00 h PT). Jugadores estelares como el francés Kylian Mbappé y la joven sensación española Lamine Yamal figuran entre los grandes favoritos para llevarse los principales galardones de la noche.

La cena de gala se celebra en vísperas de la Copa Intercontinental de la FIFA, reuniendo a figuras clave del balompié, leyendas vivas y al Presidente del ente regulador del fútbol mundial, Gianni Infantino. Además del prestigioso premio The Best al Jugador de la FIFA, también se anunciarán los ganadores al Mejor Entrenador, Mejor Guardameta, el emocionante Premio Puskás al mejor gol, y el Premio a la Afición.

El proceso de selección es único, pues combina los votos de los aficionados de todo el mundo (más de 16 millones de votos), los capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales, y la prensa deportiva. Este sistema garantiza que el ganador del premio The Best tenga un respaldo amplio y global, superando el peso de los votos de un solo grupo de expertos. ¡No te pierdas la oportunidad de presenciar quiénes serán coronados como los mejores del fútbol en 2025!

Descubre el horario de inicio de los Premios The Best FIFA 2025 EN VIVO hoy, 16 de diciembre, con las horas confirmadas para España, México, Estados Unidos y más países. | Crédito: fifa.com

¿Cuándo y dónde es la gala de los Premios The Best FIFA 2025?

La décima edición de los Premios The Best FIFA 2025 se celebra el martes 16 de septiembre de 2025 en el Katara Hall, ubicado en complejo del hotel Fairmont de Doha, Qatar.

¿A qué hora comienza la ceremonia de los Premios The Best FIFA 2025?

La ceremonia de los Premios The Best FIFA 2025 dará inicio a partir de las 20:00 hrs (hora local) y aproximadamente en los siguientes horarios:

España : 6:00 p.m. (CET)

México : 11:00 a.m. (CDMX)

Estados Unidos : 12:00 p.m. (Miami, EST) | 9:00 a.m. (Los Ángeles, PST)

Resultado final de los Premios The Best FIFA 2025: Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Vitinha compitieron por ser el Mejor Jugador del Mundo. Descubre al ganador en directo. | Crédito: fifa.com

¿En qué canal y plataforma se transmite EN VIVO los Premios The Best FIFA 2025?

La Gala del Premios The Best FIFA 2025 estará disponible única y exclusivamente a través de FIFA.com, siendo la plataforma oficial para no perderse a ningún ganador de la noche.

Favoritos al Premios The Best FIFA 2025

Entre los principales candidatos destacan:

Mejor futbolista masculino:

Lamine Yamal (España, FC Barcelona)

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

Mejor futbolista femenina:

Aitana Bonmatí (FC Barcelona Femení)

Claudia Pina (FC Barcelona Femení)

Alexia Putellas (FC Barcelona Femení)

Chloe Kelly (Arsenal)

Además, se entregarán otros premios importantes como el The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, The Best a la Guardameta de la FIFA, The Best al Guardameta de la FIFA, el Premio Marta de la FIFA y el Premio Puskás de la FIFA (que se concede al mejor gol tanto en el fútbol femenino como en el masculino). Por último, los hinchas decidirán en exclusiva al ganador del Premio a la Afición de la FIFA, mientras que un panel de expertos, el del Premio Fair Play de la FIFA.