El Allianz Arena será escenario de un gran partido este miércoles 06 de mayo, pues ahí se enfrentarán el Bayern Múnich y el PSG por la vuelta de las semifinales de la Champions League. Como es un duelo imperdible, que contará muy probablemente con Luis Díaz desde el arranque, aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
Antes de brindarte la información prometida, te comento que el compromiso de ida entre ambas escuadras, que se disputó en el Parque de los Príncipes la semana pasada, acabó con triunfo del PSG ante el Bayern Múnich (5-4). Debido a ese resultado, la llave está abierta.
¿A qué hora ver EN VIVO el Bayern Múnich vs. PSG en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League este miércoles 06 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Bayern Múnich vs. PSG?
Este miércoles 06 de mayo se podrá ver el Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision, Univision NOW, CBS, fuboTV
- México: FOX Mexico, FOX One, tabii
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+, tabii
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany, tabii
- Argentina: ESPN Argentina, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, tabii
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte