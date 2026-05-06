El Allianz Arena será escenario de un gran partido este miércoles 06 de mayo, pues ahí se enfrentarán el Bayern Múnich y el PSG por la vuelta de las semifinales de la Champions League. Como es un duelo imperdible, que contará muy probablemente con Luis Díaz desde el arranque, aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

Antes de brindarte la información prometida, te comento que el compromiso de ida entre ambas escuadras, que se disputó en el Parque de los Príncipes la semana pasada, acabó con triunfo del PSG ante el Bayern Múnich (5-4). Debido a ese resultado, la llave está abierta.

El partido Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP) / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

¿A qué hora ver EN VIVO el Bayern Múnich vs. PSG en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League este miércoles 06 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Bayern Múnich vs. PSG?

Este miércoles 06 de mayo se podrá ver el Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, ViX, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision, Univision NOW, CBS, fuboTV

México: FOX Mexico, FOX One, tabii

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+, tabii

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany, tabii

Argentina: ESPN Argentina, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, tabii

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte