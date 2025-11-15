Este sábado 15 de noviembre, el Madison Square Garden será el escenario para disfrutar del evento UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev, este último haciendo su debut en la categoría de peso wélter ante el vigente campeón. En España, la transmisión será a través de MAX por Eurosport, a partir de las 4:00 a.m. del domingo 16 en lo que será la hora de inicio de las estelares. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguirla minuto a minuto este fin de semana vía MAX.

¿Cómo ver la pelea en MAX?

Para ver el UFC 322 a través de MAX, solo debes seguir estos pasos:

Suscribirte a MAX : Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte directamente desde la web oficial o a través de la app.

: Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte directamente desde la web oficial o a través de la app. Acceder al canal Eurosport : Dentro de la plataforma, navega hacia la sección de deportes y selecciona Eurosport.

: Dentro de la plataforma, navega hacia la sección de deportes y selecciona Eurosport. Ver el evento en vivo: El día de la pelea, conéctate en el horario programado para tu país y disfruta del evento sin interrupciones.

Los horarios pueden variar ligeramente según actualizaciones oficiales de la UFC o ajustes en la programación de Eurosport. Revisa MAX antes del evento.

¿Qué ofrece MAX para ver la UFC 322?

La plataforma MAX ha venido consolidándose como una opción integral para los aficionados al deporte y el entretenimiento. Con acuerdos exclusivos con Eurosport, MAX permite a sus usuarios ver en vivo grandes eventos deportivos, incluyendo la UFC, desde la comodidad de su hogar o en movimiento.

La transmisión de la UFC 322 estará disponible en vivo y en alta definición a través del canal Eurosport en MAX. Esto incluye la cartelera principal, donde el combate entre Topuria y Oliveira será el plato fuerte de la noche.

¿Qué incluye la cartelera de UFC 322?

Además del combate estelar entre Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev, la cartelera principal y preliminar estará repleta de talento. MAX y Eurosport transmitirán los enfrentamientos clave en directo, por lo que es recomendable conectarse desde las preliminares si quieres ver el desarrollo completo del evento.

Recomendaciones para una mejor experiencia

Conexión a internet estable (mínimo 10 Mbps para HD).

Verificar que tu dispositivo sea compatible con la app de MAX.

Usar auriculares o sistema de sonido para una experiencia inmersiva.

Horarios por país para ver la UFC 322 en MAX (Eurosport)

A continuación, los horarios aproximados de inicio de la cartelera principal en MAX a través de Eurosport:

España : 04:00 (domingo)

: 04:00 (domingo) México : 21:00 (sábado)

: 21:00 (sábado) Argentina : 00:00 (domingo)

: 00:00 (domingo) Colombia : 22:00 (sábado)

: 22:00 (sábado) Chile : 00:00 (sábado)

: 00:00 (sábado) Perú : 22:00 (sábado)

: 22:00 (sábado) Estados Unidos (ET): 22:00 (sábado)