Este sábado 7 de marzo (domingo 8 en España), se vivirá el UFC 326: Holloway vs. Oliviera 2, por el cinturón BMF de la empresa. Max Holloway defenderá su cinturón ante el peleador brasileño, en lo que será el segundo enfrentamiento de ambos en la historia de la empresa, siendo Holloway el ganador de ese primer combate. Mira la transmisión del UFC 326 desde España a través de MAX en directo .

Conoce las fechas, horarios, canales de TV y dónde ver la pelea entre Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 EN VIVO EN DIRECTO por UFC 326 este sábado 7 de marzo a partir de las 9:00 p.m. PT. (Foto: UFC / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Cómo ver la pelea en MAX?

Para ver el UFC 326: Holloway vs. Oliveira a través de MAX, solo debes seguir estos pasos:

Suscribirte a MAX: Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte directamente desde la web oficial o a través de la app.

Acceder al canal Eurosport: Dentro de la plataforma, navega hacia la sección de deportes y selecciona Eurosport.

Ver el evento en vivo: El día de la pelea, conéctate en el horario programado para tu país y disfruta del evento sin interrupciones.

Los horarios pueden variar ligeramente según actualizaciones oficiales de la UFC o ajustes en la programación de Eurosport. Revisa MAX antes del evento.

¿Qué ofrece MAX para ver la UFC 326: Holloway vs. Oliveira?

La plataforma MAX ha venido consolidándose como una opción integral para los aficionados al deporte y el entretenimiento. Con acuerdos exclusivos con Eurosport, MAX permite a sus usuarios ver en vivo grandes eventos deportivos, incluyendo la UFC, desde la comodidad de su hogar o en movimiento.

La transmisión de la UFC 326 estará disponible en vivo y en alta definición a través del canal Eurosport en MAX. Esto incluye la cartelera principal, donde el combate entre Gaethje y Pimblett será el plato fuerte de la noche.

¿Qué incluye la cartelera de UFC 326?

Además del combate estelar entre Max Holloway vs. Charles Oliveira 2, la cartelera principal y preliminar estará repleta de talento. MAX y Eurosport transmitirán los enfrentamientos clave en directo, por lo que es recomendable conectarse desde las preliminares si quieres ver el desarrollo completo del evento.

Recomendaciones para una mejor experiencia

Conexión a internet estable (mínimo 10 Mbps para HD).

Verificar que tu dispositivo sea compatible con la app de MAX.

Usar auriculares o sistema de sonido para una experiencia inmersiva.

UFC 326: Holloway vs. Oliveira - Hora, TV y dónde ver

Fecha : Domingo 8 de marzo de 2026

: Domingo 8 de marzo de 2026 Lugar : T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

: T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Horario : 1:00 a.m. Madrid (inicio del evento)

: 1:00 a.m. Madrid (inicio del evento) Canal TV / Streaming: HBO Max por Eurosport